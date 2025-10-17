Trable pro majitelku fenky, jež zmrazila metro. Dopravní podnik chce vymáhat škodu

Pražský dopravní podnik bude na majitelce zvířete uplatňovat náhradu škody, sdělil vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík. Ženu čeká kvůli incidentu také přestupkové řízení.
"Škody za čtvrteční mimořádnou událost v metru na lince A zatím DPP vyčísleny nemá, kolegové na jejich vyčíslení pracují. Jakmile bude mít DPP škody za tuto mimořádnou událost vyčísleny a bude je možné po vlastníkovi psa vymáhat, DPP tak učiní," přiblížil Šabík.
"Fenka byla ještě ve čtvrtek v našem trojském útulku předána majitelce," řekla v pátek Ernestová. Na facebookovém profilu strážníci uvedli, že majitelka zvířete na místě uhradila 700 korun za odchyt a čeká ji přestupkové řízení. Mluvčí pražské policie Jan Daněk vysvětlil České televizi, že zaběhnutí psa do kolejiště metra není trestným činem.
Štěně německého ovčáka vběhlo do kolejiště ve čtvrtek zhruba v 9 hodin a vydalo se tunely směrem na Dejvickou. Kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout proud v metru. Nejprve přestaly soupravy jezdit v úseku Nemocnice Motol - Dejvická, později byla výluka rozšířena až do stanice Náměstí Míru. Na Hradčanské se policisté pokusili zvíře odchytnout, ale nepodařilo se jim to. Podle policistů byl totiž pes rychlý a mrštný. Úspěšný byl až zásah po 14. hodině, kdy policisté spolu se strážníky a hasiči fenu chytili ve větrací šachtě mezi Staroměstskou a Malostranskou. Dopravní podnik v době výluky metra zavedl náhradní autobusovou dopravu.