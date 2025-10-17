Domácí

Trable pro majitelku fenky, jež zmrazila metro. Dopravní podnik chce vymáhat škodu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pražský dopravní podnik (DPP) bude na majitelce fenky uplatňovat náhradu škody. Řekl to vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík. Zvíře ve čtvrtek vběhlo do kolejiště metra ve stanici Nemocnice Motol, kvůli jeho odchytu byl provoz metra na části linky A přerušen téměř šest hodin. Už ve čtvrtek si ho z útulku vyzvedla majitelka, sdělila Jiřina Ernestová z kanceláře ředitele pražské městské policie.
Policie se snaží odchytit štěně německého ovčáka, které uteklo do tunelů mezi stanicemi metra. Ani po několika hodinách se jí to ale nedaří. | Video: KŘP hlavního města Prahy

Pražský dopravní podnik bude na majitelce zvířete uplatňovat náhradu škody, sdělil vedoucí komunikace podniku Daniel Šabík. Ženu čeká kvůli incidentu také přestupkové řízení.

"Škody za čtvrteční mimořádnou událost v metru na lince A zatím DPP vyčísleny nemá, kolegové na jejich vyčíslení pracují. Jakmile bude mít DPP škody za tuto mimořádnou událost vyčísleny a bude je možné po vlastníkovi psa vymáhat, DPP tak učiní," přiblížil Šabík.

