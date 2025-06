Brzký budíček před velvyslanectvím Ruska. Češi převáželi ukrajinskou techniku

Rok a půl muselo osazenstvo velvyslanectví Ruska v Praze přímo před svýma očima sledovat několik ukrajinských zemědělských strojů, které v minulosti zničily ruské rakety. V jednom z nich přišel tehdy o život 26letý zemědělec. Nyní se spoluautoři projektu Putinův hlas, v jehož rámci se dostaly do Prahy i zmíněné stroje, rozhodli techniku přestěhovat. Vystavena bude na festivalu Rock for People.

Ruské diplomaty a další zaměstnance ruské ambasády nepochybně nepotěšilo už to, že prostranství před jejich sídlem nese pátý rok název náměstí Borise Němcova - na znamení úcty k zavražděnému významnému ruskému opozičními politikovi. Stejně tak je nepotěšilo, že na toto náměstí Češi umístili před více než rokem výstavu vraků ukrajinské zemědělské techniky. Mezi nim byl i traktor, ve kterém v době útoku seděl 26letý zemědělec. Útok nepřežil.

Tento traktor a další technika byly součástí výstavy Ukrajinská pole orná a válečná, která popisovala dopady ruské agrese na ukrajinské zemědělství a celosvětovou potravinovou bezpečnost. Celý tento projekt nesl název Putinův hlad, protože právě válka ruského prezidenta Vladimíra Putina mimo jiné ničí ukrajinskou zemědělskou půdu, díky které Ukrajina živí řadu zemí a zároveň vydělává potřebné peníze.

Teď se organizátoři celého projektu rozhodli techniku brzy nad ránem začít nakládat, během pondělí ji převáželi z Prahy do Hradce Králové. Tam by měla zůstat až několik let v parku, kde probíhá řada akcí pro mladé, včetně známého festivalu Rock for People. Mezi těmi, kteří na začátku týdne pomáhali techniku nakládat, byl i mladík Jakub, který se podílel už na jejím dovozu do Česka.

"Od začátku ruské invaze jsem začal jezdit na Ukrajinu a v rámci humanitární práce jsem se dostal právě i k tomuto projektu. Měl jsem najít zemědělskou techniku, kterou Rusové zničili. Tak jsem narazil i na zmiňovaný traktor. Nikdy nezapomenu na povídání s otcem zabitého mladého traktoristy, který zemřel přímo při práci na poli," sdělil Aktuálně.cz Jakub.

Ten dále uvedl, že myslí nejčastěji na kamarády a známé z Ukrajiny, kteří ve válce padli nebo byli zranění. "Jeho syna Rusové zabili na konci druhého měsíce invaze. Byl to 400. zdokumentovaný případ ruských zločinů proti lidskosti," podotkl Jakuba.

Společně s ním byl před ruským velvyslanectvím i zástupce ministerstva vnitra Štěpán Daněk a šéf občanské iniciativy Dárek pro Putina Martin Ondráček. "Jsme rádi, že se můžeme podílet na zachování těchto artefaktů, které budou dál připomínat imperiální politiku Putinova režimu. Jsem moc rád, že tato technika neskončí někde na skládce, ale že se nám pro ni podařilo najít nové místo," říkal Ondráček.

Kombajn, traktor a secí stroj mají své vlastní unikátní příběhy, které jsou prezentovány pomocí aplikace s rozšířenou realitou. "Umístění těchto strojů do Parku 360, kam se chodí lidé především bavit, vnímáme jako symbolickou připomínku temných událostí, které se dějí nedaleko od nás," přidal se ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes.

Část příběhu výstavy však návštěvníci stále naleznou přímo v Národním zemědělském muzeu v Praze. Unikátní snímek ve virtuální realitě ukazuje strhující cestu po kdysi prosperujících skladech obilí, které jsou nyní zdevastované ruskou invazí.

Martin Ondráček jinak dál pokračuje ve sbírkách v rámci projektu Dárek pro Putina. Jak řekl Aktuálně.cz, teď sbírají peníze například na speciální dronový systém a schází jim posledních přibližně sedm osm milionů korun na baterii šesti děl D 30. A k tomu chystají jedno překvapení.

"Tato sbírka bude opravdu pro všechny překvapením, moc se na ni těšíme. Můžu říct jen to, že to bude mít hodně společného s diskusemi o budoucí škole pro piloty F-16 a F-18, která by měla být v České republice," naznačil Ondráček.