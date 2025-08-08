Zemřel bývalý šéf IKEM Michal Stiborek, bylo mu 57 let

Stiborek zahájil svou profesní dráhu ve společnosti Ernst & Young, kde působil v oblasti podnikového poradenství. Postupně pak zastával vedoucí pozice ve velkých obchodních společnostech. V listopadu 2010 nastoupil do Institutu klinické a experimentální medicíny jako ekonomicko-provozní náměstek a o 9 let později byl jmenován ředitelem, uvádí IKEM na webu. Ve funkci působil Stiborek až do srpna 2023, kdy na funkci ředitele rezignoval.
"Během jeho působení ve vedení IKEM došlo k výraznému posílení ekonomické stability institutu, což otevřelo cestu k rozvoji nových medicínských programů a technologií. Zasadil se mimo jiné o významné investice do modernizace péče - včetně výstavby nového pavilonu U, který rozšířil kapacity IKEM o desítky nových lůžek a moderní zázemí," uvedla nemocnice na webu.
Obvodní soud pro Prahu 4 měl začít projednávat 13. října kauzu, v níž Michala Stiborka a dalších dva lidi obžaloba viní z vydírání lékařů. Soud původně rozhodl, že žalobce pochybil, když případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), kauzu tehdy vrátil státnímu zástupci k došetření. Odvolací senát ale následně rozhodnutí nižšího soudu na základě stížnosti žalobce zrušil.
Vyšetřovatelé vinili podle dřívějších informací Stiborka, jeho tehdejšího náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Stiborek podle vyšetřovatelů hrozil Pirkovi zfalšovanými dokumenty, které měly naznačovat napojení kardiochirurga na firmu dodávající v minulosti do IKEM zdravotnické potřeby. Dokumenty podle obvinění vyrobil Raška. Malý pak Netukovi podle vyšetřovatelů hrozil rovněž kompromitujícími materiály. Pirk s Netukou proti vedení IKEM dlouhodobě vystupovali.
Případem se zabývala GIBS s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci Janu Vychytovi k došetření.
Žalobce podal proti rozhodnutí stížnost, které nadřízený soud podle serveru Seznam Zprávy vyhověl. Podle odvolacího soudu si státní zástupce může zvolit orgán, který se bude případem zabývat, svůj postup navíc Vychyta podle soudu řádně odůvodnil. Podle serveru iROZHLAS.cz podal jeden z obžalovaných k ministerstvu spravedlnosti podnět pro podání stížnosti pro porušení zákona. Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva ČTK sdělila, že o podnětu zatím rozhodnuto nebylo.
Malý podle dřívějších informací Seznam Zpráv u výslechu vydírání odmítl. Netuka se podle něj chtěl jeho a Stiborka zbavit. Stiborek podle webu vydírání rovněž popřel.