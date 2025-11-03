Domácí

Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Vojtěch Ruda ČTK Vojtěch Ruda, ČTK
před 1 hodinou
Bývalý český prezident Miloš Zeman byl v pondělí ráno převezen do motolské nemocnice. Na sociální síti X o tom informoval Luboš Procházka, ředitel Nakladatelství Olympia, které vydává Zemanovy knihy.
Bývalý prezident Miloš Zeman.
Bývalý prezident Miloš Zeman. | Foto: Honza Mudra

"Miloš Zeman je ode dneška znovu hospitalizovaný v motolské nemocnici, kde ho čeká důležité vyšetření. Do nemocnice ho dovezl řidič v doprovodu ochranky dnes (v pondělí) ráno. Rodina se k aktuálnímu zdravotnímu stavu bývalého prezidenta vyjádří v průběhu týdne," napsal Procházka na síti X.

Zeman už dříve uvedl, že ho na začátku listopadu čeká v motolské nemocnici kontrola poté, co mu tamní lékaři akutně operovali absces na zádech.

"Je to plánované vyšetření, nejde o nic akutního. Věřím, že budu brzy doma," upřesnil Zeman pro Blesk.cz.

"Milí přátelé, zdraví máme jen jedno a je moudré o něj pečovat. V nedávné době jsem absolvoval potřebný lékařský zákrok a v nejbližších dnech mě čeká další plánované vyšetření v nemocnici. Cítím se však lépe a léčba pokračuje podle očekávání. Děkuji vám všem za množství pozdravů, přání a povzbuzení, které mi posíláte - velmi si toho vážím," zveřejnil Zeman na Facebooku a dodal: "Těším se, že se brzy opět setkáme při některé z nadcházejících příležitostí." 

Zeman se ze zdravotních důvodů nezúčastnil slavnostního večera 28. října na Pražském hradě. Zemanovi několik dní předtím odstranili stehy z místa na zádech, kde mu lékaři z pražské nemocnice v Motole akutně operovali absces. Až do začátku listopadu měl pokračovat v domácí rekonvalescenci a poté přijít na kontrolu.

Během svého desetiletého prezidentského mandátu v letech 2013 až 2023 byl Zeman v nemocnici několikrát. Ve velmi vážném stavu byl po sněmovních volbách před čtyřmi lety, kdy v pražské Ústřední vojenské nemocnici strávil 48 dní, zpočátku na klinice intenzivní medicíny.

Lékaři tehdy nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s prezidentovým chronickým onemocněním, které blíže neupřesnili. Z nemocnice se tehdejší prezident vrátil do lánského zámku, kde trávil většinu času do konce mandátu. Staraly se tam o něj nepřetržitě zdravotní sestry.

V polovině loňského března se Zeman v motolské nemocnici podrobil neplánované operaci kvůli nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Po 20 dnech ho lékaři propustili do domácí péče.

Po odchodu z nejvyšší ústavní funkce bývalý prezident žije v Lánech, kde si nechal postavit dům. Nadále se vyjadřuje k současné politické situaci, s domácími i zahraničními politiky a dalšími osobnostmi se setkává ve své dejvické kanceláři.

 
