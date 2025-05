Jak bude vypadat nová železniční trať na pražské letiště? Povede i podzemím

V Praze se chystá nový stavební projekt. Jde o železniční propojení mezi pražským hlavním nádražím a ruzyňským letištěm. Vlaky by zde měly začít jezdit nejpozději v roce 2035. Do té doby by mělo být hotové propojení hlavního nádraží s Masarykovým. Právě z "Masaryčky" by měla už od roku 2030 vést trať z centra města na letiště. V galerii si prohlédněte, jak bude spojení na letiště vypadat.

"Těsně před terminály letiště se nová trať od Ruzyně zanoří pod zem do nové podzemní stanice Praha - Letiště Václava Havla s dvěma kolejemi okolo ostrovního nástupiště," popisuje Správa železnic chystanou trať, která povede na pražské letiště. Na jeho terminály se cestující dostanou podchody. "Celá stavba bude navržena s důrazem na jednoduchost a nadčasový design," dodává Správa. Jde o jednu z etap stavby a modernizace trati Praha - Letiště - Kladno. Trať povede od Masarykova nádraží přes Bubeneč, Ořechovku a Liboc až na pražské letiště. "Při plánování jsme museli zohlednit urbanistická i historická hlediska a přistupovat ke každému úseku individuálně," vysvětluje podnik, proč je stavba rozplánována na úseky. Foto: zeleznicenaletiste.cz, Správa železnic Novinkou bude i část železnice, která přibude přímo u letiště. "Tady začínáme stavět úplně novou trať. Bude dvoukolejná, elektrifikovaná, o délce 5,5 kilometru. Vlaky mířící od Buben za novým nádražím v Ruzyni změní směr o 90 stupňů na sever a budou následovat trasu Pražského okruhu," popisuje ji správa. Na tomto úseku pak vznikne i přestupní terminál Dlouhá míle, kde budou stavět i autobusy. Součástí bude i parkoviště schopné ustájit až tisíc aut. Dále na trase pod letištními terminály vznikne podzemní stanice Praha - Letiště Václava Havla. Další úsek nové železnice propojí budoucí letištní nádraží s tratí na Jeneč a Kladno. "Tím vznikne přímé spojení pražského letiště s Kladnem, odkud na něj mimo jiné velké množství obyvatel největšího středočeského města dojíždí za prací," popisuje novostavbu státní podnik. Přestavěný pražský železniční uzel také propojí Hlavní nádraží s Masarykovým. Na železnici vzniknou i dva tunely dlouhé přes deset kilometrů s pěti podzemními stanicemi. Dvoupatrová stanice vznikne pod hlavním nádražím, další budou pod zemí na Václavském a Karlově náměstí a v Karlíně a poslední na Florenci, která bude zahloubená jen částečně. Předpokládané náklady projektu v pražském železničním uzlu činí 185 miliard korun. Spojení centra Prahy a letiště by podle ministerstva dopravy mělo být hotové do roku 2030. V současnosti pokračuje i přestavba Masarykova nádraží, před dokončením je modernizace trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos by podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) měla začít stavba úseku mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem. V příštím roce by pak Správa železnic měla vypsat tendr na stavbu úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích.