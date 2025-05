Dražší, zato pomalejší. Srovnali jsme cestování po Česku vlakem a autem

Sednout do vlaku, nebo za volant auta? Datová redakce Aktuálně.cz porovnala spojení mezi všemi krajskými městy po silnici a železnici. Zanalyzovala, kde vyjde levněji cesta autem a kde vlakem. I jak dlouho trvá.

"Auta stojí, vlaky jedou," tvrdí legendární slogan Českých drah. Datová redakce Aktuálně.cz se podívala, zda platí i dnes. Spočítala, kde se vyplatí cestovat mezi krajskými městy po silnici a kde po železnici. A to jak z pohledu úspory času, tak i peněz. Výsledek?

Pokud se na cestu chystají dva a více lidí, vítěz je jasný. Je jím auto. Alespoň co se financí týče. V 74 spojení mezi krajskými městy ze 78 je z pohledu peněženky výhodnější, a to často i o polovinu.

Například na trase Jihlava - Pardubice by dva lidé zaplatili za cestu vlakem 472 korun, za benzin by však utratili pouze 234 korun. Auto výrazně vyhrává také na spojení Hradec Králové - Pardubice: zatímco cesta autem by vyšla na 57 korun, vlakové jízdenky už na dvakrát tolik.

Výhře aut nahrávají současné ceny benzinu. Za pohonné hmoty totiž v posledních týdnech lidé zaplatí nejméně za několik let. "V rámci Evropy máme pátou nejnižší cenu benzinu po Bulharsku, Kypru, Maltě a Rumunsku," popsal analytik XTB Jiří Tyleček. (Jak přesně datová redakce ceny autem i vlakem počítala, najdete níže v článku.)

Vlak je levnější pouze na trasách Praha - Olomouc, Praha - Ostrava, Praha - Pardubice a Ústí nad Labem - Ostrava. Důvodem je fakt, že právě v těchto železničních koridorech je větší konkurence mezi dopravci. Kromě Českých drah tu jezdí vlaky RegioJetu i Leo Expressu.

Kdy vítězí vlak

Situace se však výrazně promění, pokud na cestu vyráží cestující sám. V tu chvíli se naopak o 50 procent výhodnější stává vlak. Zdaleka nejvyšší rozdíl je u již zmíněné cesty mezi Prahou a Ostravou. Zatímco základní jízdenka na vlak nejčastěji vyjde na 369 korun, cena benzinu by vyšla téměř o pět set korun víc. Podobně lze ušetřit i na trase Ústí nad Labem - Ostrava. Za benzin by řidič zaplatil lehce přes tisícovku, jízdenka stojí jen 504 korun.

Ovšem i tak se dá najít cesta, kde se i samotnému člověku vyplatí sednout do auta. Na trase Jihlava - Olomouc je auto výrazně levnější. Oproti jízdnému ve vlaku lze ušetřit téměř sto korun. Mezi městy totiž neexistuje přímá linka a cestující tak musejí přestupovat například v Pardubicích, i dokonce až v Kolíně. Vlaky s přestupem v Brně jezdí méně často, mohou být dražší a cesta trvá déle.

Auto bývá většinou rychlejší

A co zmíněný slogan "Auta stojí, vlaky jedou"? To záleží na tom, v kolik a kam cestující zamíří. I když se zaměříme na cesty ve špičce, tedy v osm hodin ráno, tak se při většině cest mezi krajskými městy v Česku vyplatí spíše sednout do auta. Do cíle se cestující dostane i za polovinu času, než kdyby vyrazil po železnici.

Extrémním případem jsou kvůli horšímu napojení na vlakovou síť cesty z a do Jihlavy, Karlových Varů a Liberce. Tam se vyplatí sednout do auta vždy. Například cesta mezi sousedními krajskými městy Karlovými Vary a Plzní řidiči v pondělních osm hodin ráno zabere typicky 82 minut, vlakem by mu výprava zabrala tři hodiny a šest minut.

Naopak v případě Pardubic nebo Olomouce je častěji rychlejší vlak. Zatímco typická cesta mezi Pardubicemi a Prahou zabere řidiči ve špičce dvě hodiny, strojvedoucí ji překoná ani ne za hodinu.

V rámci modernizace železnic postupně dochází ke zkracování cestovních časů i na dalších linkách. "Nejmarkantnější z poslední doby je zkrácení cesty Praha - České Budějovice po dokončení velké části koridoru na zhruba hodinu a čtyřicet minut," uvedl příklad mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zároveň jsou v přípravách projekty vysokorychlostních tratí. Vlaky by po nich mohly jet až 320 kilometrů v hodině a časy cest by se tak výrazně zkrátily. Například trasa Praha - Brno, která nyní trvá zhruba dvě a půl hodiny, bude díky nové trati trvat pouze hodinu. Podle současných plánů se jí však nejdřív dočkáme až za deset let. Podobné tratě se navíc plánují jenom na některých koridorech v Česku. Obyvatelé Liberce, Karlových Varů nebo Českých Budějovic se tak budou muset spokojit s klasickými drahami.

Jak cestovat levněji

U všech podobných srovnání, jako je toto od datové redakce Aktuálně.cz, záleží na parametrech a na tom, co se do něj kvůli nezbytnému zjednodušení započítá. Konkrétně u aut se pracovalo s průměrnou spotřebou 6,8 l/100 km a cenou benzinu 33,71 koruny. Rychlost spojení osobním vozidlem počítá s průměrnou dobou jízdy podle Google Maps při odjezdu v běžný pracovní den v osm hodin ráno. U vlakových jízdenek se jedná o nejčastější cenu jízdenek bez slev u nejčastějšího spojení v e-shopu portálu IDOS, kupovaných týden dopředu.

Zkušení a pravidelní cestovatelé se v případě vlaků dostanou na nižší než uváděné ceny. Například u Českých drah, které mají zdaleka největší železniční pokrytí, se ceny liší v závislosti na tom, jak dopředu zákazník jízdenky kupuje. Pokud tak dělá s dostatečným předstihem, lístky jsou levnější.

Méně peněz stojí málo obsazené vlaky mimo dopravní špičku, dražší jsou naopak vozidla s vyšší obsazeností jezdící v dopravní špičce. "Motivujeme tak cestující, kteří chtějí ušetřit, aby využívali spoje s volnou kapacitou a nedocházelo k přeplňování vlaků ve špičce," řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Obhájci kolejové dopravy pak mohou logicky argumentovat, že v případě cestování autem by se vedle cen pohonných hmot měly zvažovat také náklady na pořízení vozu, jeho údržbu, pojištění, servis, výměnu pneumatik, technické kontroly a další.

"Pokud bychom vzali v úvahu všechny výdaje spojené s provozem automobilu od jeho pořízení, což se na železnici děje, pak bychom s ohledem k nákladům na jeden kilometr došli asi k poněkud jiným závěrům," argumentuje Šťáhlavský.