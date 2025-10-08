Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech

Vývojářské studio Warhorse Studios, patřící do švédské skupiny Embracer, hlásí historicky nejlepší hospodářský výsledek. Podle zveřejněných údajů dosáhlo obratu zhruba 2,7 miliardy korun a čistého zisku kolem jedné miliardy. Obratně tak otočilo situaci z předchozího účetního období, kdy skončilo ve ztrátě 185 milionů.
Hlavním důvodem úspěchu je vydání očekávaného pokračování Kingdom Come: Deliverance 2. Hra se krátce po uvedení stala jedním z nejprodávanějších titulů v Evropě i Severní Americe, přičemž jen během prvních týdnů se prodaly miliony kopií. Studio navíc těží i z přetrvávající popularity prvního dílu, který celosvětově překonal hranici osmi milionů prodaných kusů.
Warhorse se tak stalo jedním z nejúspěšnějších herních studií v historii Česka. Podle analytiků může výrazný finanční růst posílit pozici českého herního průmyslu na mezinárodní scéně a přilákat další investice do lokálního vývoje.