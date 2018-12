Zatím můžeme jen chladit, říká báňský inspektor. V dole je stále přes sto stupňů

Ještě několik týdnů potrvá, než budou moct báňští záchranáři prozkoumat místa v Dole ČSM, kde výbuch metanu minulý čtvrtek zabil třináct horníků, a začít tak detailněji zjišťovat příčiny neštěstí a vyzvednout těla obětí. "Ta část dolu zůstává od ostatních důlních pracovišť izolovaná a můžeme nyní jen pozorovat a chladit," uvedl vrchní báňský inspektor a mluvčí Českého báňského úřadu Bohuslav Machek.

V epicentru výbuchu je stále nejméně sto stupňů Celsia, a to i přesto, že záchranáři již během víkendu postavili v přístupových místech hráze a vhánějí přes ně do místa výbuchu dusík, aby zchladili teplotu a inertizovali výbušnou směs metanu se vzduchem a uhelným prachem.

Předseda Českého báňského úřadu se sešel se svým polským kolegou a dohodli se na společném obsazení průzkumného záchranářského týmu. "Ve spolupráci s policií provádíme výslech svědků," uvedl Machek.

Jako první zajistili důlní inspektoři výsledky měření všech metanových čidel. Kromě těch, která měli horníci na sobě, byla další umístěna na stropech chodeb a naměřené hodnoty předávala on-line.

Někteří horníci či jejich příbuzní přitom tvrdí, že horníci byli nuceni zakrývat čidla, aby nemuseli zbytečně často přerušovat ražbu. Ta totiž zastavovala stroje a přikazovala opuštění chodby již v okamžiku, kdy ve štolách překročila koncentrace metanu jedno procento, ač riziko výbuchu hrozilo až po překročení 4,5 procenta metanu ve vzduchu.

Machek už dříve pro Aktuálně.cz zakrývání čidel zpochybnil. "Ta čidla nejsou tak hloupá a v takovém případě by signalizovala poruchu," uvedl s tím, že pokud by k jejich zakrytí skutečně došlo, zpětná kontrola by to navíc odhalila.

Přes tisíc stupňů Celsia

Co čidla zaznamenala, však zatím nechce sdělit. "Do ukončení šetření nebudeme podávat žádné informace. Budeme čekat, až provedeme ohledání místa uvnitř požářiště a vyhodnotíme provozní dokumentaci a výsledky měření. Pak se teprve můžeme bavit, jestli na čidlech bylo naměřeno půl procenta, či patnáct procent," uvedl.

Než se budou moci záchranáři přiblížit epicentru výbuchu, potrvá ještě dlouho. A stejně tak než budou moci vyzvednout těla zahynulých horníků. Těsně po výbuchu se podařilo vynést tělo jednoho horníka, v uplynulých dnech další tři. Devět jich je ale stále v nedostupných místech s vysokou teplotou.

"Když se ten záchranář může dostat metr dva za tu hráz, je to o ničem," konstatoval Machek, podle něhož bude řadu týdnů trvat, než teplota klesne na přijatelnou mez. Běžně horníci pracují při teplotě 35 až 40 stupňů Celsia.

Je přitom otázkou, zda z těl něco zbylo - při výbuchu metanu totiž podle Machka vznikají teploty vyšší než tisíc stupňů Celsia, někdy se blíží až ke dvěma tisícům.

Po týdnu se opět těží

Kvůli výbuchu stála práce v dole až do čtvrtečního rána. Ti, kteří se ve čtvrtek do práce vrátili, o svých pocitech příliš mluvit nechtěli, někteří ale přiznali, že do práce přichází s větším strachem než jindy. Před dolem stále hoří desítky svíček, kterými lidé uctili památku obětí důlního neštěstí.

"Těžba byla obnovena, v té první vlně nastoupilo do práce tady na Dole ČSM Sever 370 zaměstnanců. V průběhu dne se tady vystřídá dalších asi 600 lidí, protože u nás je šestisměnný provoz. Provoz na Dole ČSM byl dnešním dnem normálně obnoven," řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Podle něj se v podzemí stále pracuje na dotěsňování hrází. "To znamená, že záchranáři v podzemí skutečně ještě dělají poslední práce pro to, aby ty hráze byly pevné. V následujících dnech a týdnech se zde budou prostřednictvím sond odebírat vzorky, které budou následně vyhodnocovány. Teprve pak bude možno hráze otevřít, a to na základě povolení obvodního báňského úřadu, a dělat další práce na rekognoskaci terénu a pak teprve bude možno na povrch přenést ostatky těch zbývajících devíti horníků," řekl Čelechovský.