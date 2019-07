Postavme státní zastupitelství zcela mimo výkonnou moc, navrhuje žalobce Zeman

Nezávislost státních zastupitelství by podle nejvyššího žalobce Pavla Zemana nejlépe garantovalo, kdyby nebyla součástí výkonné moci. Zeman to řekl ve středu novinářům po schůzce se senátory k novele zákona o státním zastupitelství. Předseda senátního ústavně-právního výboru a někdejší žalobce Miroslav Antl (za ČSSD) by s takovou ústavní změnou souhlasil. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) poté vzkázala, že by této změně také fandila.

Státní zastupitelství by podle Zemana mělo být zakotveno samostatně, podobně jako moc soudní. "Nevím, jestli je k tomu politická vůle v současné době, nicméně bavíme-li se o nezávislosti státního zastupitelství, tak je to přesně tento krok, který by nezávislost státního zastupitelství garantoval," uvedl Zeman.

Návrh nejvyššího žalobce podpořil předseda senátního ústavně-právního výboru a někdejší žalobce Miroslav Antl (za ČSSD), kterému se nelíbí, že je státní zastupitelství mezi výkonnými složkami. "Státní zastupitelství by mělo mít svoje nezávislé postavení v ústavě," dodal.

Ministryně Benešová sdělila přes svého mluvčího, že by takovému kroku ohledně státních zastupitelství "byla nápomocna". "Myslím si, že by podobně jako Nejvyšší kontrolní úřad měli mít samostatný rozpočet. Je to útvar svého druhu, já bych tomu fandila, protože patří mezi justiční orgány. Vůbec se nebudu zlobit, když mi to vypadne ze hry," uvedla.

Spor o to, kdo má jmenovat vedoucí státní zástupce

Antl i Zeman shodně odmítli návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO), aby vedoucí státní zástupce vybírala pětičlenná komise, do níž by ministryně jmenovala tři členy.

"Pokud by v té výběrové komisi mělo mít ministerstvo z pěti dva (členy) plus soudce zřejmě na přání ministerstva spravedlnosti, v tu chvíli je to 3:2," uvedl Antl.

Senátor podobně jako nejvyšší žalobce doporučil zachovat stávající proces nominací, kdy kandidáty předkládají sami vedoucí žalobci.

"Ponechme to rozložení sil tak, jak by mělo být. To znamená, státní zástupce navrhuje svého kandidáta a ministr spravedlnosti jmenuje, nebo nejmenuje. Jakákoliv ingerence ministra spravedlnosti do té předcházející fáze je podle mého názoru špatná," uvedl Zeman. Dodal, že státní zástupci také nemají vliv na jmenování představitelů soudů.

Benešová v reakci na to znovu zdůraznila, že soudce ve výběrové komisi by byl nezávislý, a že tedy tvrzení o převaze ministerstva není pravdivé. "Soudce je ze zákona neodvolatelný, nepřeložitelný a má garantován pevný plat. Toto zaručuje jeho nezávislost a neovlivnitelnost při rozhodování. Samotné obsazení do výběrové komise tuto nezávislost neoslabuje a žádnou závislost na ministrovi nevytváří," podotkla ministryně. "Stejně absurdní by bylo tvrzení, že soudce jmenovaný do funkce soudce prezidentem republiky je ve výkonu funkce na prezidentovi závislý či jím ovlivnitelný," doplnila.