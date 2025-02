Proti Babišovi a Konečné. Polívka s přáteli podpořili Fialu, chtějí "strhnout lavinu"

Občanská iniciativa z Brna a okolí chce několik měsíců před klíčovými volbami do Poslanecké sněmovny pomoct premiérovi a šéfovi ODS Petru Fialovi, aby v nich uspěl. Jeho příznivci v pondělí uspořádali setkání, na které předsedu vlády pozvali. "Chceme ukázat, že v naší zemi není jen řvoucí dav, ale i lidé, kteří fandí slušné politice," popsal Aktuálně.cz spoluorganizátor akce Josef Buchta.

Producent a provozovatel hudebního klubu Josef Buchta popisuje, že poslední kapkou, proč se pustil s několika přáteli do akce na podporu premiéra Petra Fialy, byly narozeniny bývalého prezidenta Miloše Zemana loni v září. Líčí, jak trpěl, když na fotkách z oslavy viděl například předsedkyni KSČM Kateřinu Konečnou, šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, slovenského premiéra Roberta Fica a ministra obrany Roberta Kaliňáka, maďarského předsedu vlády Viktora Orbána či europoslance Filipa Turka.

"Když Zeman pronesl, že to je vlastně první zasedání nové vlády, řekl jsem si, že musím přece alespoň něco udělat, aby nám tady takoví lidé za pár měsíců nevládli. Například si absolutně neumím představit, že by komunisti seděli ve vládě, to je pro mě prostě naprosto nepřijatelné. A Andrej Babiš nám už za osm let ukázal, jak vládl," pokračuje Buchta.

S několika svými přáteli následně založil občanskou iniciativu PF 2025, jejímž cílem je podle jeho slov ukázat, že existují lidé, kteří si práce Fialy váží a jsou pro jasné prozápadní směřování Česka. Za iniciativou stojí také ředitel Městského divadla v Brně Stanislav Moša, bývalý moderátor Českého rozhlasu Jiří Kokmotos, videoproducent Jan Zrzavý nebo fotograf Tino Kratochvil.

"Není lepší alternativy než člověk, který se jasně vymezil ruské agresi, je čitelný, ctí hodnoty, netáhne zemi na východ. Jasně se vymezuje i vůči despotickému a proruskému režimu na Slovensku, získal velmi dobrý kredit u západních partnerů a udržel vládu akceschopnou v nejtěžší době, jakou za posledních 35 let zažíváme, a to i navzdory ruské brutální hybridní válce," chválí Buchta Fialu, brněnského rodáka.

Buchta si je vědom toho, že řada Čechů je nespokojena s tím, jak za Fialovy vlády vzrostla inflace a stouply některé daně. "Neříkám, že se všechno daří. Vím, že tato vláda není neomylná. Ale kdo je?" reaguje otázkou. Dodává, že při srovnání s předcházející vládou Andreje Babiše nelze pochybovat, kdo je lepší. V průzkumech před zářijovými volbami však dlouhodobě jasně vede Babišovo hnutí ANO, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) si drží druhé místo.

Mezi hosty byl Rychlík i Polívka

Pondělí akce se konala v jedné z brněnských kaváren. Z Fialových příznivců dorazil například herec Boleslav Polívka nebo brněnští senátoři za TOP 09 Břetislav Rychlík a za ODS Zdeněk Papoušek. Nechyběla ani primátorka jihomoravské metropole Markéta Vaňková (ODS).

Při setkání ale stála spíše v pozadí, podobně jako oba senátoři. Buchtovi záleželo na tom, aby nešlo o akci politiků, ale občanů různých profesí. Fiala podle něj přesně netušil, co za setkání ho čeká, proto byl i překvapený dárkem v podobě promítaného videa na jeho podporu. Odpovídal také na otázky a debatoval déle, než se původně plánovalo.

"Myslím, že se to celé podařilo. Lidé odcházeli nadšení, poznali, jaký Petr Fiala je, že se s ním dá příjemně povídat. Jsem rád, že šlo o pozitivní věc, na nikoho jsme neútočili, nebyli jsme nijak agresivní. Bylo z toho cítit, že jde skutečně o občanskou akci. Nejsme politici, nemáme žádné politické ambice, neděláme to kvůli nějakému vlastnímu prospěchu," říká Buchta.

Fiala pro Aktuálně.cz uvedl, že v době, kdy je veřejný prostor zahlcen špatnými zprávami a negací, je debata s lidmi, kteří vidí svět realisticky, příjemná. "Skutečně si vážím slov podpory od takových osobností a moc rád samozřejmě přijdu i příště," řekl.

"Není tu jen řvoucí dav"

Na setkání promluvil i herec Boleslav Polívka, který se také vrátil k nedávné demonstraci v Bratislavě proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, na níž vystoupil.

"Bylo tam kolem 60 tisíc lidí a já najednou viděl, jaká to je síla, jaká to je touha po svobodě. Tak to na mě působilo. Chtě nechtě jsem si ale musel také uvědomit, že i ta druhá strana je silná, byť třeba rozptýlená po vesničkách a salaších," popsal Polívka. Navázal na předchozí vystoupení Buchty, podle kterého naděje na vítězství Fialy v podzimních volbách stále žije.

"Tam jsem si uvědomil, že naděje neumírá. Neměla by umírat," řekl Polívka a připomněl i to, jak velmi ostře na jeho vystoupení reagovala část české veřejnosti. "Byl bych rád, aby přibývalo těch, kteří mě oslovují s úsměvem 'pane Polívko', a ne vulgárně 'pane Polívka'. V tom je naše naděje. Drobná, ale důležitá," prohlásil. Sám Buchta uvedl, že herec premiéra rád podpoří, když bude potřeba. "Ostatně proto také přišel i teď v Brně," upozornil.

Zda iniciativa PF 2025 uspořádá i další akce, se podle Buchty ukáže až v příštích týdnech a měsících. Byl by rád, kdyby se podobná setkání uskutečnila v desítkách dalších měst po jižní Moravě.

"Obrazně řečeno, my jsme v Brně zažehli plamínek, ukázali jsme, že v naší zemi není jen řvoucí dav, který na vládu nadává. Už teď víme o několika městech, kde chtějí setkání v tomto duchu uspořádat také. Věříme, že by se mohla strhnout lavina pozitivních událostí, protože naděje nikdy neumírá," podotýká Buchta.

Podle svých slov chce ukázat, že v Česku není jenom věčně kritizující opozice a spousta dalších nespokojených lidí, ale také voliči Petra Fialy, kteří si váží jeho práce. "A kdyby taková setkání vyvrcholila před volbami jedním hodně velkým setkáním ve stylu 'Stojíme za tebou, Petře Fialo', tak by to bylo výborné," přeje si.