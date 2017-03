Za tragický pád lanovky v Krkonoších dostal provozovatel podmínku. Nehoda stála pasažéra život

před 1 hodinou

Okresní soud v Trutnově opět uznal vinu provozovatele zřícené nákladní lanovky k chatě Bumbálka v Krkonoších Miloslava Jirmana a potrestal jej ročním vězením se zkušební dobou dva roky. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i Jirman si ponechali lhůtu pro odvolání. Při zřícení lanovky v listopadu 2013 zahynul osmatřicetiletý muž a další čtyři lidé se vážně zranili. Jirmanovi za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozilo až šest let vězení. Provozovatel před soudem vinu popřel, jeho obhájce žádal zproštění obžaloby. Obžaloba pro Jirmana navrhovala podmíněný trest do dvou let vězení s odkladem až na tři roky.

autor: ČTK