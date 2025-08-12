Z výběhu na Šumavě uprchli vlci, jsou jen mírně plaší. Návštěvnické centrum zavřeli

Dosud se hovořilo o jednom vlkovi, který se v okolí centra pohybuje. Ve výběhu má být třináctičlenná vlčí smečka, při posledních kontrolách správci napočítali deset a v úterý devět zvířat, uvedl v tiskové zprávě mluvčí parku Jan Dvořák.
Hlavním úkolem bude podle něj vystopovat a odchytit méně plaché vlky, jako bylo například zvíře, které se pohybovalo v těsné blízkosti návštěvnického centra.
Rozmáchle gestikulujte a křičte
Žádný z doposud monitorovaných vlků ale podle správy parku nevykazoval chování nebezpečné pro člověka. Přesto při setkání s takovým vlkem platí stejná pravidla jako pro setkání s jakoukoli jinou šelmou. Lidé by se k němu neměli přibližovat, ideálně by měli dát o sobě vědět a nechat vlka odejít.
"Pokud se stále přibližuje, tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku," uvedl Dvořák.
Do hledání a monitoringu vlků zapojí park veškeré své terénní zaměstnance - pracovníky ochrany přírody, strážce a lesní personál. Žádá i veřejnost o informace, pokud se setkají s vlkem či vlky na území parku nebo CHKO Šumava. Důležité je uvést místo setkání, a pokud to situace dovolí, zvíře vyfotit nebo pořídit video, uvedl vedoucí krizového štábu a náměstek ředitele správy parku Martin Pazourek.
Možnost, že volně se pohybující vlk může pocházet z výběhu, připustil park už dříve. Podle ředitele Hubeného správci v pátek napočítali ve výběhu deset vlků a ke stejnému počtu došli opakovaným sčítáním. Dnes jich napočítali ještě o jednoho méně.
"I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat to, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než tři hektary velkém výběhu velké množství úkrytů, kde se mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulsem ke stanovení krizového štábu, s jasně danými úkoly," doplnil Dvořák.
Jak se dostali ven?
Zatím není jasné, jak se mohl vlk nebo vlci z výběhu dostat ven. I to je úkol pro krizový štáb. "V tomto ohledu víme, že oplocení výběhu bylo poškozeno pouze v jediném místě a to podhrabem. Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk mohl protáhnout. Musíme tedy prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně," uvedl Pazourek.
Správci parku odeslali do laboratoře vzorky zajištěného genetického materiálu a také analyzují vzorky tkáně ze zabitého vlka, který byl nalezen v oblasti pod Poledníkem.
"Všechny tyto výsledky budou porovnány se všemi doposud známými vzorky DNA, primárně s těmi, které byli odebrány vlkům chovaných v našem zařízení," řekl zoolog správy parku Jan Mokrý. Všichni vlci chovaní v Návštěvnickém centru Srní jsou čipovaní a pod veterinárním dohledem, který je garantován plzeňskou zoologickou zahradou.
Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu, bude zpřístupněno dříve.