Policie od pondělí řešila deset případů vyhrožování ve školách, uvedl Vondrášek

Od pondělí řešila policie deset událostí spojených s vyhrožováním ve školách. Zadržela při nich deset lidí. Na tiskové konferenci to v pátek řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Například v pondělí ohrožoval žák učitelku střelnou zbraní na základní škole v Rudolfově na Českobudějovicku, na střední škole v Praze 2 ve stejný den zasahovala policie kvůli podezření na zbraň u studenta.

"Od pondělka tohoto týdne se potýkáme s celou řadou výhrůžek na základních, středních a vysokých školách. Policie ČR od pondělka do pátku řešila deset relevantních událostí, při kterých zadržela, ať už v rámci pokusu útoku ve škole, přípravy nebo vyhrožování útokem, celkem deset osob, bohužel veskrze nezletilých," řekl Vondrášek.

Doplnil, že policie u zadržených zajistila ostrou střelnou zbraň, zásobníky, ale také sekeru nebo nože nebo maketu revolveru. "Je to něco co nás trápí, co je bohužel naším denním chlebem. My se tomu snažíme velmi intenzivně věnovat, být na místě co nejrychleji a opravdu se nám osvědčuje velmi těsná spolupráce se vzdělávacími zařízeními," uvedl policejní prezident.

V Rudolfově u Českých Budějovic se v pondělí pokusil na učitelku vystřelit třináctiletý žák, motivem činu byly podle policie pravděpodobně problematické vztahy se spolužáky. Nyní je v diagnostickém ústavu. Stejný den policie zasahovala na střední škole v pražské Ječné ulici, kde zadržela mladíka, který měl do školy přijít ozbrojený. Žádnou zbraň u něj policisté ale nenašli a student skončil v péči lékařů. Mladík se policistům přiznal, že v minulosti skutečně spolužákům střelbou vyhrožoval.

O den později policisté vyjížděli do areálu České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze kvůli oznámení, že do budovy školy se chtěl dostat někdejší zaměstnanec školy, který vyhrožoval svým kolegům. Hledaný se později sám dostavil na policejní služebnu.

Slovenská policie od minulého týdne vyšetřuje tragédii na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi, při níž zahynuli dva lidé. Nožem je zřejmě zabil osmnáctiletý student, jehož kriminalisté obvinili z vraždy. "Že se vždy po události tohoto typu začnou oznámení množit, to už nás zkušenost naučila," doplnil Vondrášek.

