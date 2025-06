Volební průzkum: ANO v čele s náskokem, Motoristé by se do sněmovny nedostali

Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO s 32 procenty hlasů před koalicí Spolu tvořenou ODS, TOP 09 a lidovci, která by získala 21 procent. Rozšířená kandidátka SPD si polepšila na 13,5 procenta, pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny by překročily ještě hnutí STAN, uskupení Stačilo! a Piráti. Motoristé sobě na rozdíl od dubnového modelu Medianu spadli pod potřebný limit.

ANO si podle Medianu ve srovnání s dubnem pohoršilo o procentní bod, koalice Spolu by získala o půl procentního bodu víc než v dubnu. Do průzkumu se vzhledem k době sběru dat nepromítla kauza bitcoinů darovaných státu, kvůli které podal demisi ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Kandidátka SPD, na které jsou i zástupci PRO, Svobodných a Trikolory, si na 13,5 procenta polepšila z dubnových 11 procent. Preference STAN se zvýšily na 10,5 procenta z dubnových deseti procent a podpora uskupení Stačilo! v čele s předsedkyní komunistů Kateřinou Konečnou vzrostla na 6,5 procenta z pěti procent v dubnu. Piráti zůstali v modelu Medianu na 5,5 procenta. Související "Blažek není Rakušan. Chodí do hospod sám a pravidelně, protože ho to těší" Motoristé sobě, kteří měli v dubnu sedm procent, si pohoršili na tři procenta. Projevit se tak mohla jízda čestného prezidenta strany Filipa Turka nepovolenou rychlosti po dálnici. Podpora SOCDEM klesla ze 4,5 procenta na dvě procenta. ANO by v květnu získalo 72 poslaneckých mandátů, Spolu 47, SPD s podporou dalších stran 30 a Starostové 24 poslanců. Stačilo! by mělo 15 a Piráti 12 křesel. Dvoučlennou vládní koalici se sněmovní většinou by tak dokázaly vytvořit buď ANO se Spolu, nebo ANO s SPD. "Další koalice by musely být složeny ze tří a více stran," uvedl Median. Voleb se v květnu chtělo podle Medianu určitě zúčastnit 47 procent lidí, dalších šest procent účast zvažovalo. "Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření mírně snížila, a to o dva procentní body," uvedli autoři průzkumu. K volbám by určitě nešlo 39 procent dotázaných, spíše by nevolilo osm procent. "Z průzkumu lze usuzovat, že mezi těmi, kteří zvažují svou budoucí účast ve volbách a nejsou si jisti, koho by volili, je odhadem 37 procent bývalých voličů Spolu, 18 procent voličů koalice PirSTAN, 15 procent voličů ANO a 11 procent těch, kteří se minulých parlamentních voleb nezúčastnili," uvedl Median. V průzkumu mezi 1. a 31. květnem se Median dotazoval 1012 lidí ve věku 18 let a víc.