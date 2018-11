Volby ve Strakonicích jsou neplatné. Starosta si privatizoval město, řekl soud

Aktualizováno před 3 hodinami

Soud rozhodl, že obecní volby ve Strakonicích jsou neplatné. Došel k závěru, že vítězná Strakonická Veřejnost narušila předvolební kampaň. Podle stížnosti, kterou podal jeden z neúspěšných kandidátů do zastupitelstva, bylo v radničním zpravodaji i na výlepových plochách hnutí Strakonická Veřejnost zvýhodněno. Do nových voleb a ustavení nového zastupitelstva by měl město řídit dosavadní starosta, byť s omezenými pravomocemi.

Soud v usnesení uvedl, že volby ve Strakonicích proběhly v rozporu se základními právy garantovanými Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky, neboť byla potlačena svobodná soutěž politických subjektů. A to zejména tím, že vedení města prakticky znemožnilo komukoliv jinému vést předvolební kampaň. "Podoba politické situace ve Strakonicích tak, jak vyplynula z provedeného dokazování, vypovídá o tom, že město je prakticky ovládáno radou města z většiny tvořenou členy Strakonické Veřejnosti, která je nadána řadou pravomocí, díky nimž má možnost řídit chod města, obsazovat vedoucí posty významným místních podniků a zavazovat si tak vhodnou nominací i některé čelné představitele konkurenčních stran a uskupení," popsala neobvykle ostře poměry ve Strakonicích soudkyně Tereza Kučerová. Bránili ostatním využít plakátovací plochy Strakonická Veřejnost v říjnových volbách získala 51,1 procenta hlasů a v 21členném zastupitelstvu ji výsledek zajišťoval 16 mandátů. Jenže to se podle soudu stalo kvůli tomu, že vedení radnice v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou například aktivně bránilo ostatním stranám využít plakátovacích ploch na území města. Radnice ovládaná Strakonickou Veřejností postupně převzala do své správy celkem 46 výlepových ploch ve městě. A neumožnila na nich žádné straně, konkurující ve volbách, vylepit své plakáty. Vedení města tvrdilo, že všechny plochy potřebuje k propagaci kulturních akcí města, což soud zpochybnil. "Rada města prokazatelně účelově zakázala využívat výlepové plochy města v období, které bezprostředně předcházelo období volebnímu, a politické subjekty tak neměly dostatečný časový prostor na tento zákaz reagovat a svou politickou kampaň tomu přizpůsobit," řekl soud. Policie vyšetřuje volební podvody v několika obcích. Mezi podezřelými je i starosta číst článek "Zakázaná propagace ostatních politických subjektů navíc výrazně kontrastuje s praktikami vedení města, potažmo nominantů či zástupců Strakonické Veřejnosti například při pořádání četných kulturních akcí v předvolebním období, jež byly organizovány MěKS jako akce bezplatné, mnohdy navíc s dárky pro jejich návštěvníky," dodal. Jednostranné radniční noviny A podobně město zakázalo politickou propagaci placenými inzeráty v městském zpravodaji - a to poté, kdy rada města v srpnu, tedy necelé dva měsíce před volbami, zjistila, že si podstatnou část inzertní plochy pronajala konkurenční Změna pro Strakonice. Analýzou radničních novin pak soud došel k tomu, že rada města je jednostranně ovlivňovala. "V obsahu Zpravodaje lze v celém uplynulém volebním období jen těžko hledat jakoukoliv zmínku o jiných politických představitelích města či článek, který by přinášel jakoukoliv kritiku směřovanou vůči vedení města," konstatoval soud. Strakoničtí si to nezaslouží "Míra privatizace veřejného prostoru ve Strakonicích několika jednotlivci sdruženými ve Strakonické Veřejnosti (5 členů!) a doslova ‚kolaborujících‘ politických uskupení i tradičních, etablovaných politických stran (ČSSD, ODS, KSČM), či spíše jejich čelných představitelů, o jejichž počínání možná ani politické centrály nemají tušení, koncentrace veškeré (politické) moci, systematičnost a důslednost, s jakou byl po celé volební období veřejný prostor ve Strakonicích postupně okupován, i samozřejmost, s níž vedení města přistupovalo k obsazování řídících funkcí v městských či převážně městských společnostech podle politického klíče či výměnou za politickou loajalitu nejen v případě koaličních partnerů, ale i u opozičních subjektů, jejichž lídři ochotně vyměnili tyto posty za vlastní boj o přízeň voličů, resp. za svobodnou soutěž politických stran a uskupení jako takovou, soud doslova překvapila," uvedla v závěru verdiktu soudkyně Kučerová. Ta přitom nevylučuje, že by Strakonická Veřejnost ani v opakovaných volbách neměla šanci uspět. "Občané města Strakonice si ale nezaslouží, aby jim tímto způsobem bylo upíráno právo seznámit se s volebními programy a vizemi i jiných politických subjektů, než vládnoucí Strakonické Veřejnosti," konstatovala. Soud nerespektoval výsledek voleb a vzal ženě mandát, ta ale ústavní stížnost nepodá číst článek V ničem jsme nepochybili, tvrdí starosta Starosta Hrdlička závěry soudu a ovlivnění voleb odmítá. "Nemůžu tomu stále věřit. V ničem jsme nepochybili a nic špatného jsme neudělali. Podle nás měl každý (politický subjekt) rovnou šanci," řekl. Rozhodnutí soudu prý omezí chod města, protože rada může schvalovat zakázky do objemu 200 tisíc korun, veškeré zásadní věci spadají do kompetence zastupitelstva. "V důsledku toho jsme paralyzováni. Můžeme teď ve Strakonicích maximálně rozhodovat o pronájmech městských bytů a podobně," uvedl. Dodal, že město bude muset příští rok začít hospodařit s rozpočtovým provizoriem. "Beru to jako první signál toho, že někdo skutečně poukázal na to, že se ve Strakonicích už delší dobu postupuje protizákonně. Je to bohužel pouze špička ledovce. Těch protizákonných věcí je mnohem více," reagoval Pavel Vondrys (Jihočeši 2012), jenž v minulém volebním období patřil jako opoziční zastupitel mezi největší kritiky vládnoucí Strakonické Veřejnosti. Logické vyústění Rozhodnutí o neplatnosti voleb ve Strakonicích je podle Karla Janského, jenž podnět soudu dal, logickým vyústěním situace. "Například se stalo, že město slavnostně otevíralo nové parkoviště. A u něj vlála vlajka Strakonické Veřejnosti. A takových případů bylo více. Strakonická Veřejnost začala veškeré městské věci propagovat jako svoje," uvedl Janský. Dodal, že v předvolební kampani byly poškozeny politické subjekty tím, že neměly stejné možnosti jako Strakonická Veřejnost. Hnutí současného starosty Břetislava Hrdličky následně ve volbách získalo 51,1 procenta hlasu. "Domnívám se, že řadu voličů ten postup Strakonické Veřejnosti ovlivnil," uvedl Janský.