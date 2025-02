Posměch i kritika senátorky za ANO. Jak "lvice bojovnice" v Senátu narazila

Jestli někdo v posledních letech způsobil v Senátu skutečně výrazné pozdvižení, je to jeho nová členka Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO. Řada senátorů má pocit, že se nechová slušně a má tendenci neustále s někým bojovat. Ona sama se hájí, že prý chce jen schvalovat co nejlepší zákony. Aktuálně.cz přináší popis toho, jak se v horní komoře chová a co na to říkají její kritici i příznivci.

Když se Jana Mračková Vildumetzová loni rozhodla jako poslankyně ANO kandidovat do Senátu, hned první den kampaně vytáhla své heslo: Jana lvice. Jana bojovnice.

"To jsem já. Kdo mě zná, ví, že já, když si vezmu něco do hlavy, bojuju, dokud toho nedosáhnu. Když uspěju, slibuju, že se tam za vás budu bít a že o mně uslyšíte," slibovala. A uspěla. Dokonce vyhrála hned v 1. kole, což ukázalo, že si ji přálo v Senátu výrazně víc voličů než její soupeře. A uspěla také v krajských volbách, v nichž dosáhla až na post hejtmanky Karlovarského kraje. Je o ní tedy i hodně slyšet. Ne vždy ale v tom nejlepším slova smyslu.

Hodně vládních senátorů nad jejím chováním v horní parlamentní komoře v prvních týdnech kroutilo hlavou, občas se usmívali a volili kritická slova. Jako třeba nový senátor Ondřej Lochman (STAN), který zná Mračkovou Vildumetzovou dobře ze sněmovny, protože tam oba poslední tři roky seděli.

"Jak Senát poznávám v prvních týdnech, tak na rozdíl do sněmovny je v něm možné klidně debatovat, z čehož mám velkou radost. Mám ale pocit, že paní senátorka toto nepochopila a snaží se vyhledávat střety. Politický střet je správný, ale ona si ho zvolila jako princip svého bytí," míní tento bývalý poslanec a nyní senátor za STAN. "Mám pocit, že dělá v Senátu výběrko na ministryni vnitra. Chce přesvědčit Andreje Babiše, že na to má, a předvádí to tímto způsobem v Senátu," soudí Lochman.

2:14 Aktuálně.cz se zeptalo nové senátorky za ANO Jany Mračkové-Vildumetzové, jak vnímá své vystupování v Senátu, za které ji někteří senátoři kritizují. | Video: Radek Bartoníček

Předseda senátního výboru pro vzdělávání Jiří Růžička z TOP 09 zase přirovnává příchod Mračkové Vildumetzové i dalších senátorů ANO k bouřkové vlně, která dorazila do Senátu - a on v této vlně vidí dobré i špatné. "Když jsme tady byli všichni víceméně stejného názoru, tak to občas neprospívalo věci. Vládla určitá spokojenost, která někdy vedla k menší ochotě diskutovat," hodnotí Růžička. Z tohoto pohledu je podle něj dobře, že přišlo více opozičních senátorů i názorů. Vadí mu ale způsob, jak někdy prosazují své názory.

"Paní senátorka to vzala ze začátku za úplně špatný konec, když se pustila do Senátu i všech senátorů, a to podle mě ještě bez znalosti jednacího řádu. Dopouštěla se tak věcí, které potom její legitimní názor devalvovaly," vytýká své kolegyni Růžička.

Střety s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem

Senátoři poukazují na to, jak se Jana Mračková Vildumetzová dostala ve svých prvních vystoupeních několikrát do slovních přestřelek s kolegy. Příklad? Ve sněmovně může například předseda klubu vystoupit s přednostním právem k čemukoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho - což vede mimo jiné k častým obstrukcím. Podobné právo existuje i v Senátu, ale senátoři se už léta drží zvyku, že vystupují spíše stručně a k věci.

"Pane předsedo, předpokládám, že kdo má přednostní právo, v rámci programu nebo s přednostním právem může vystupovat kdykoli k čemukoli," požádala o slovo v jedné z prvních debat. "Kdykoli ano, k čemukoli ne," oponoval jí předseda Senátu z ODS Miloš Vystrčil.

"K čemukoli ne? Já bych se ráda v tuto chvíli ještě vyjádřila k tomu programu dnešního jednání schůze, co tady zaznělo od pana předsedy senátorského klubu ODS a TOP 09," navázala Mračková Vildumetzová, kterou následně Vystrčil požádal, aby se držela bodu programu. "Já se omlouvám, paní předsedkyně, jestli jenom můžu, upozorňuji, že jsme v bodu pořad jednání. Pokud znovu opakujete, že chcete zdůvodnit důvod, tak zdůvodněte, ale už to zaznělo," posteskl si Vystrčil. "Ale já mluvím, pane předsedo, k pořadu," oponovala opět senátorka. A stěžovala si, že řada senátorů dává najevo nelibost nad jejím chováním. "Je to velmi nepříjemné," uvedla.

Hodně senátorů reagovalo smíchem na situaci, kdy se u mikrofonu ostrým hlasem ohrazovala proti tomu, že prý nikoho ve svém dřívějším vystupování neurážela, a do toho se začali střídat předsedající schůze. Senátorku to viditelně naštvalo, protože musela svou řeč přerušit a ještě vnímat negativní atmosféru vůči sobě. "To nemyslíš vážně," oslovila předsedajícího schůze. Později označila za neslušné právě reakce mnoha senátorů.

0:32 "To jako myslíš vážně?" Mračková Vildumetzová se v Senátu stala terčem posměchu | Video: Facebook/Ondřej Lochman

Podobných přestřelek bylo více. Třeba k tomu, aby mohla vystoupit v čase dvou minut hned po jakémkoliv senátorovi, na jehož slova chce reagovat. I toto poslanci využívají ve sněmovně velmi často, zatímco senátoři tím naopak velmi šetří. A nemají dokonce ani tlačítko, kterým by se k takové rychlé reakci mohli přihlásit. Když jí Jiří Drahoš, který zrovna řídil schůzi, vysvětloval, že senátoři říkají své připomínky jiným způsobem, ohradila se proti tomu.

"Já to slovo zvyk už tady slyším poněkolikáté," prohlásila a trvala na odpovědi, jak konkrétně má postupovat senátor, který chce bezprostředně reagovat ve dvou minutách na právě vystupujícího kolegu. "Stačí takto zvednout ruku," odpověděl jí nakonec samotný předseda Senátu Vystrčil. "Nevím, jakým způsobem se to tedy bude aplikovat," zareagovala senátorka. Když se pak začala hlásit s faktickou připomínkou, přihlásil se po ní Vystrčil s tím, že to, s čím vystoupila, podle něj rozhodně faktická poznámka nebyla.

Vyhledává konfrontaci, má to v povaze, vytýká jí ministr

Sama senátorka jakoukoliv kritiku odmítá a za svým vystupováním si pevně stojí. "Asi by chtěli, abych mlčela, ale já jsem přišla pracovat," kritizuje senátory jejich nová kolegyně z hnutí ANO v odpovědi na dotaz Aktuálně.cz, jak vnímá atmosféru v horní parlamentní komoře. "Vystupuji vždy věcně a argumentačně. A především se snažím ke každému chovat slušně," tvrdí Mračková Vildumetzová.

Jinak ji vidí například její častý oponent v debatách ohledně jejich Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který byl v minulosti hejtman a nyní je ministrem pro místní rozvoj za STAN. "Ona má neustále pocit, že musí s někým bojovat. Nedokáže být pozitivně naladěná, nelze s ní vést věcnou odbornou debatu. Ten boj je v ní hodně zakořeněný, ona vyhledává konfrontace. Nemá snahu se domlouvat, má snahu jen bojovat. Je to její povaha," popisuje ji Kulhánek, který se prý nedivil, když si jako motto do Senátu vybrala "lvice bojovnice". A na dotaz, zda by u ní mohl jmenovat něco pozitivního, odpovídá opět kriticky: "No, je velmi urputná. Takže dokáže jít za svým cílem možná bez ohledu na cokoliv."

Jana Mračková Vildumetzová naopak v minulosti často kritizovala Kulhánka a podobně vidí i senátory vládních stran. "Kdybych se na to měla koukat svýma očima, tak kolikrát mi připadá, že slušnost není z druhé strany. Někdy mi připadá, že by asi chtěli, abych třeba mlčela, ale já jsem sem přišla pracovat a upozorňovat na věci, které vláda dělá špatně. To budeme dělat i dál, a to slušně a věcně," slibuje.

Straničtí kolegové ze Senátu i ze sněmovny ji hájí, což je zřejmé například ze slov poslance ANO Radka Vondráčka. "Je to velice výrazná politička, cílevědomá, velmi pracovitá a nepřehlédnutelná. A jestli někdo změnil stojaté vody Senátu během pár měsíců, tak jedině ona," tvrdí Vondráček. "Když se do něčeho zakousne, tak do toho jde. Má to v povaze. Všechno umí odmakat, umí se připravit na vystoupení, byla pro nás, opozici, velkým přínosem. A podívejte se na to, jak moc ji lidé volí," upozorňuje Vondráček.

Pohled na stenozáznamy ze zasedání Senátu prozrazuje, že Jana Mračková Vildumetzová nadále ostře vystupuje proti vládním návrhům, ale už se tolik nepouští například do přestřelek o jednacím řádu. Čehož si všiml i místopředseda Růžička, podle kterého u ní pozoruje drobné změny.

"Ona hodně ubrala, už se do vystupování nevrhá tak bezhlavě, za což někdy sklízela i smích. Myslím, že trošku už přijala náš způsob jednání. Pořád musí mít poslední slovo, ale ubrala a lze s ní občas i věcně debatovat," říká.

"Je to prostě můj styl, nebudu v Senátu klábosit"

Když Aktuálně.cz upozornilo novou senátorku na to, že řada senátorů vidí za její bojovností spíše hádavost, připustila, že ji dle jejích slov "pánové a některé dámy popisují negativně", ale ona je přesvědčena, že Senátu naopak prospívá. Zároveň dala najevo, že se nemíní nijak měnit.

"Narušila jsem totiž jejich klid a pohodu. Já jsem ale už v kampani jasně prohlašovala, že budu chtít Senát rozhýbat, oživit, aby plnil svou roli, vracel špatné zákony a aby se na plénu diskutovalo. Klidně ostřeji, když spolu nesouhlasíme," tvrdí. A vzpomíná, že až do jejího příchodu a zvolení některých dalších senátorů ANO byl jejich klub malý a skoro neviditelný.

"Nebudu jezdit do práce, kde si poklábosím, odmávám všechno, aby bylo hotovo, a pak ještě s kolegy dohodnu nějaký pěkný výlet do zahraničí. Na to mě neužije, a proto mě sem voliči neposlali. Vždy jsem chtěla být maximálně užitečná, vždy se snažím bojovat za správnou věc, a jestli to někdo vnímá negativně, mrzí mě to, ale měnit se určitě nebudu. A nenechám se ani zastrašit některými posměšky nebo nevhodnými poznámkami," trvá na svém.