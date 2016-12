Policie instaluje na náměstích v Praze zátarasy proti autům, v Brně brání vánoční trhy cisterna

AKTUALIZOVÁNO před 18 hodinami

V českých městech se začínají instalovat bezpečnostní opatření v návaznosti na teroristický útok v Berlíně. Na pražském Václavském náměstí jsou instalovány půl metru vysoké betonové zábrany. Obdobné zábrany budou i na Staroměstském náměstí od Pařížské ulice. Vjezd na náměstí Svobody v Brně od středy blokuje hasičská cisterna a také zátarasy. Zvláštní opatření platí například i ve městech na Vysočině, kde přibylo hlídkujících policistů vybavených dlouhými střelnými zbraněmi. Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku potrvají minimálně do 2. ledna,

Praha/Brno – Vjezdu do dolní části Václavského náměstí mají zabránit zhruba půl metru vysoké betonové zábrany, které tam odpoledne začaly instalovat Pražské služby pod dohledem policie. Opatření souvisí s pondělním teroristickým útokem v Berlíně, kde do davu lidí na vánočním trhu vjel kamion. Obdobné zábrany budou i na Staroměstském náměstí od Pařížské ulice, řekl policista, který na stavbu dohlíží.

Policie v Česku zvýšila bezpečnostní opatření krátce po berlínském útoku, který si vyžádal 12 obětí, a týkají se zejména míst, kde se pohybuje velké množství lidí, například na vánočních trzích, nádražích nebo v obchodních centrech. Policie tam posílila hlídky také v dalších městech.

Zvýšená bezpečnostní opatření v Česku potrvají minimálně do 2. ledna, informoval ministr vnitra Milan Chovanec po schůzce s policejním prezidentem Tomášem Tuhým. Po celé zemi jsou hlídky posílené o 500 policistů. Podle Chovance se po Vánocích hlídky zaměří například na ochranu nákupních center v době výprodejů. Policie vytipovala zhruba 40 akcí, kterým bude věnovat mimořádná pozornost.

"Je to spíše z určitého psychologického pocitu pro českou veřejnost, že se opatření dělají. Jsou to buď zátarasy tohoto formátu (půlmetrové betonové zábrany), nebo jsou to automobily, nebo jsou jiné technické zábrany. Nechceme strašit veřejnost víc než je zdrávo a stavět nějaké dvoumetrové zátarasy," uvedl Chovanec.

Praha zatím posílila bezpečnostní opatření v MHD a v centru metropole. Strážníci věnují pozornost odloženým věcem, odstaveným vozidlům a jakémukoliv podezřelému chování, uvedl magistrát.

O opatřeních diskutovala pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu, Prahy 1 a policie. "Každá bezpečnostní opatření, která zabrání případnému ublížení na zdraví našich občanů, beru jako povinnost. Nejsou v tuto chvíli důvody k panice, ale naše bezpečnostní systémy jsou plně připraveny," řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09). Skupina rozhodla o instalaci zátarasů na konec Pařížské ulice, tak aby nebyl umožněn vjezd na Staroměstské náměstí, a u Václavského náměstí od ulic Jindřišská a Vodičkova.

Vjezd na vánoční trhy na náměstí Svobody v Brně od středy blokuje hasičská cisterna, instalují se i betonové zátarasy. Jde o reakci na teroristický útok v Berlíně. Cisterna blokuje vjezd na náměstí z Masarykovy ulice.

"Policie si cisternu od nás vyžádala, nijak nás to neomezuje, je jim k dispozici podle potřeby," řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška policie na náměstí instaluje betonové zátarasy, totéž se týká i trhů na Moravském náměstí.

Hlídky a zátarasy

Zvláštní opatření platí například i ve městech na Vysočině, kde přibylo hlídkujících policistů vybavených dlouhými střelnými zbraněmi. Kolem plochy Masarykova náměstí v Jihlavě, kde se konají vánoční trhy, dnes byly instalovány těžké betonové květináče, které by měly zamezit možnému vjezdu nákladního vozidla. Zábrany se podle krajské policejní mluvčí Dany Čírtkové objeví zřejmě i na dalších místech v kraji.

V Plzni zvýšili policisté a strážníci dohled nad trhy na centrálním náměstí a v obchodních centrech. "Během dneška by měly být v centru instalovány z příjezdových směrů k náměstí betonové bloky neboli zátarasy, jež by znemožnily vjezd vozidel na plochu náměstí," řekla mluvčí magistrátu Eva Barborková. Už se instalují ve směru z ulic Prešovská, Dřevěná a Františkánská.

Útok přichází v nejcitlivější dobu, lidé se na vánočních trzích schází, aby slavili Vánoce a připomínali si advent, říká Jiří Podivínský. | Video: Filip Horký | 07:44

autor: ČTK