Petříček ani Hamáček ČSSD změnu nepřinesou, uskutečním ji sama, slibuje Valachová

Poslankyně a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová minulý týden oznámila, že bude kandidovat na předsedkyni ČSSD. "Bylo to spontánní rozhodnutí na základě přesvědčení, že nepřijde změna, jaká je slibována," vysvětluje Valachová, proč se rozhodla postavit proti ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi či ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi. Nové vedení budou sociální demokraté volit 9.-10. dubna.

Spekulovalo se o tom, zda proti Janu Hamáčkovi či Tomáši Petříčkovi nenastoupí do boje o vedení ČSSD například Jana Maláčová. Vaše jméno ale dosud nezaznívalo. Proč jste se rozhodla kandidovat?

Rozhodnutí kandidovat přišlo s tím, že naše cesta v posledních měsících je cestou kompromisu, který nemá koncept, je to kreslení nepřekročitelných čar, které nakonec neplatí - mám na mysli například nesouhlas s daňovým balíčkem či nepodpoření státního rozpočtu opřeného o daňové výpadky. Já jsem se zkrátka v určité fázi přípravy sjezdu rozhodla, že nebudu čekat, jestli přijde změna s Tomášem Petříčkem nebo Janem Hamáčkem, ale že ji uskutečním sama. Souvisí to s tím, že ani jeden kandidát podle mě nepředstavuje změnu, kterou ČSSD nezbytně potřebuje, aby znovu zvedla hlavu.

Jakou změnu chcete přinést ČSSD vy?

Myslím, že je jednoznačné, že stávající hodnocení voličů sociální demokracie není dobré. Čtyři procenta, která vychází v průzkumech, jsou nejhorší výsledek v historii ČSSD. A já postrádám jednoznačnou reakci vedení sociální demokracie na tuto situaci. Všechny politické strany, které se ocitly na konci pelotonu, zaujaly nějakou strategii, aby měly šanci prosazovat svůj program i po sněmovních volbách - ať je to STAN, který se strategicky spojil s Piráty, nebo lidovci, kteří se spojili s ODS a TOP 09, či komunisté, kteří se odstřihli od vlády. Sociální demokracie z mého pohledu neudělala nic. Pokud budu zvolena předsedkyní, musíme začít tím, že pokud jsme ve vládě, musíme vládnout. My ale evidentně nevládneme. Takže pokud budu zvolena, ihned zahájím dohodovací řízení s hnutím ANO.

Co s nimi budete chtít dohodnout?



Budu se hlásit o to, aby sociální demokracie, pokud je ve vládě, byla rovnocenným partnerem. Abychom rozhodovali a vládli spolu, abychom nebyli pouhým pozorovatelem novinových titulků a přestřelek mezi ministry a premiérem, jako všichni ostatní občané.

To je i vaše podmínka pro případnou další spolupráci s hnutím ANO?



Já říkám, že si nejdřív musíme udělat pořádek. To znamená, že členové strany vstupem do vlády určitě neměli na mysli, že budeme jen sedět na ministerských židlích. Čtyři procenta preferencí a poslední troje prohrané volby za sebou ukazují, že se ta disciplína zkrátka nezvládla. A já pokládám za chybu, že se nedomáháme toho, aby se plnil program vlády a toho, aby z nás byli rovnocenní partneři. V důsledku covidu se vše změnilo a je jasné, že musíme nově formulovat svoje priority přítomnosti ve vládě, říct, co chceme pro naše občany, a druhý partner toto musí garantovat.

Měl být podle vás Jan Hamáček ráznější v komunikaci s premiérem Andrejem Babišem?



Určitě. Opakované porušování programu vlády a nezapojení sociální demokracie jako autentické politické strany do vládního rozhodování je zjevné. Slýchám od občanů, že chtějí, abychom byli slyšet a abychom jen nepřihlíželi tomu, co se děje. Vláda má nejmenší důvěru v historii, spadla na čtvrtinu oproti minulému roku, naše strana má v průzkumech čtyři procenta a za sebou troje prohrané volby. Postrádám jakoukoliv sebereflexi a to se musí změnit. A musíme začít tím, že pokud jsme ve vládě, vládneme.

Říkáte, že vás hnutí ANO nebere jako rovnocenné partnery. Jak jste svůj nesouhlas dávala najevo?

Jsme ve vládě a poslední rok je evidentní, že máme výsledek, jaké máme, protože nevládneme. A co se týká toho, co jsem pro to dělala já - když se nedařilo věci prosadit přes vládu, já jsem je prosadila přes Poslaneckou sněmovnu. Musíme být autentickou stranou, která říká, jak to bude, nejdřív se na tom dohodne a pak to společně sdělí. To bych řekla, že je něco, co se mými vystoupeními vine jako červená nit a co se týče mých posledních nejviditelnějších střetů, tak lze zmínit maraton boje o Michala Šmardu coby ministra kultury. Ale my musíme navenek působit jako tým, nemá smysl říkat, co kde Valachová řekla jinak než někdo jiný.

Svou kandidaturu jste oznámila na poslední chvíli před sjezdem, kde se bude volit nové vedení ČSSD. Jak dlouho už vám běželo hlavou, že byste se mohla stát předsedkyní?

Hlavou mi to běželo delší dobu - tedy mám na mysli to, že potřebujeme změnu. Sledovala jsem kandidáty na předsedy při krajských konferencích, kteří tu změnu měli představovat, a moje rozhodnutí zkrátka opravdu vyplynulo z toho, že bylo evidentní, že změna s Janem Hamáčkem ani s Tomášem Petříčkem nenastane. A to ani z hlediska naší role ve vládě, ani toho, jakým způsobem si říkat o pozornost a hlasy voličů. Nepokládám za normální, aby ministři, kteří jsou součástí vlády, místo toho, aby vládli, prohlašovali, že s ANO rozhodně vládnout nebudou. My jsme s hnutím ANO ve vládě, měli bychom proto začít od toho, že teď nevládneme, a neříkat, že po volbách s hnutím ANO nebudeme. To mi nepřijde poctivé. Navíc covid všechno změnil a hlavní arénou je sněmovna. Myslím, že i budoucí předseda strany musí být poslanec a mít jednoznačný prostor pro vedení sociální demokracie do voleb.

A vy se domníváte, že jste tou změnou? Myslíte, že dokážete jít do ostrých názorových sporů s Andrejem Babišem?



Já jsem rozhodně připravena na to prosazovat, proč jsme do vlády vstoupili - náš program i to, co lidé v tuto chvíli chtějí, což je návrat k normálu. Tuto energii rozhodně mám. A co se týká hnutí ANO, tak já každý týden v Poslanecké sněmovně prokazuji, že jsem schopná hnutí ANO přesvědčit o tom, jak některé věci udělat, i když se jim do toho třeba nechce. V minulých týdnech bylo dost jasně vidět, že když vláda není schopná předložit nějaké řešení, ve sněmovně se domluvit dá. A protože jsem několik takových iniciativ vedla, ukazuje se, že pokud má člověk argumenty, energii, sílu sjednotit všechny ve sněmovně, má i sílu prosadit program sociální demokracie a nepotřebuje k tomu ministerské křeslo.

O jakých věcech jste schopna přesvědčit hnutí ANO?

Typickým příkladem je otázka zvyšování a vůbec přiznání ošetřovného rodičům dětí v době covidu. A to jak minulý rok, tak i teď. V obou případech se jednalo o moje poslanecké iniciativy, které Poslanecká sněmovna jednomyslně odhlasovala. A je otázka, proč tento návrh sociální demokracie neprosadí na vládě.

Ministr Tomáš Petříček má podporu hejtmana Martina Netolického či místopředsedy ČSSD Michala Šmardy. Vyjádřil už někdo podporu vám?

Já jsem vstoupila do kandidatury na předsedkyni strany před týdnem, takže jsem se opravdu nedomlouvala, s kým budu ve vedení, a ani si nemyslím, že by to tak mělo fungovat. Já bych v širším vedení sociální demokracie ráda viděla nové tváře politiků, kteří ukázali, že dokážou vyhrávat volby, nebojí se a nesedí v koutě.

Koho máte na mysli?



Zatím si chci nechat pro sebe, koho bych měla ráda ve svém týmu. Nemyslím si ale, že by otázka nominací byla jasná a uzavřená už teď, nebo že by sjezd nepřekvapil. Je dobře, že máme možnost volit, že se lídři strany nedomlouvají dopředu (Kateřina Valachová musí najít podporu deseti delegátů během sjezdu, na rozdíl například od Jana Hamáčka, který v uplynulých měsících absolvoval krajské konference a získal již pět nominací, pozn. red.). Já říkám dlouhodobě, že jeden z důvodů pádu sociální demokracie v minulých letech je evidentně spojen s tím, že lídři byli otázkou dohod, ne volby. Takže je důležité, aby sjezd volil. A zajímavých kandidátů je celá řada. Je důležité, aby to byl tým, který bude mít silný mandát na to opravdu zvednout hlavu.

Kandidatura na předsedkyni je tedy čistě vaší iniciativou, nebo jste to předtím s někým konzultovala?

Já jsem reagovala na členskou základnu. Měla jsem řadu nominací na předsedkyni při posledním sjezdu, ale tehdy jsem neměla potřebný počet let v ČSSD. Vnímám podporu napříč regiony, ze své domovské jižní Moravy i středních Čech, kde jsem byla zvolena poslankyní. Takže podporu cítím a jsem ráda, že jsem se tak rozhodla. Od okamžiku ohlášení nominace se cítím skvěle. Cítím se svobodná a tak by se mělo cítit všech jedenáct tisíc sociálních demokratů. Musíme říct "dost" a začít věci měnit.

Když říkáte, že cítíte podporu napříč regiony, tak kdo vám ji vyjádřil konkrétně? Co na vaše rozhodnutí říkal například zmíněný Michal Šmarda nebo Martin Netolický?



Martina Netolického si vážím, jsme přátelé, ale kandidaturu jsem s ním nekonzultovala. S Michalem Šmardou jsem mluvila hned poté, co jsem kandidaturu oznámila, bavili jsme se o tom, kam by měla směřovat sociální demokracie, a určitě se shodujeme v řadě věcí. Já jsem se ale rozhodla spontánně, na základě přesvědčení, že změna nepřijde tak, jak je slibována. A zaznamenala jsem velkou podporu členů ČSSD, která mě nakopla. Je důležité, že máme systém nominací, a všechny nominace jsou rovnocenné, nesčítají se. Navíc mnoho krajů ještě nominaci nikomu nedalo. Věřím proto, že delegáty přesvědčím o tom, že jsem předsedkyně sociální demokracie, se kterou přijde skutečná změna, že na to mám energii a odvahu a nebojím se nikoho, nota bene koaličního partnera. A dokazuji to každý den.

Jaká bude ČSSD, pokud ji povede Kateřina Valachová?

Co se týče sociální demokracie, moje ambice je absolutně vše podřídit přímým volbám, to znamená, že každý hlas každého sociálního demokrata musí mít stejnou váhu a každý musí mít šanci ovlivnit nejenom to, kdo je v čele kraje či strany, ale také se průběžně podílet na všech klíčových rozhodnutích. To pokládám za nenaplněné sliby z předchozích let. Jako členka strany poslouchám pořád dokola: "Budeme s vámi mluvit, budete mít práva se k věcem vyjadřovat." Jenže se nic neděje a to musí okamžitě skončit. Také chci, aby se vedení ČSSD každý rok zpovídalo členům, co za ten rok splnilo a co ne. Tak si představuji i komunikaci s členy z hlediska naší přítomnosti ve vládě.

Zároveň musí být sociální demokracie přirozený magnet na všechny ostatní občanské iniciativy a hnutí. Skoro čtyřicet procent lidí se hlásí k sociálnědemokratickým myšlenkám. Neříkám, že budeme mít čtyřicet procent ve volbách do sněmovny, ale mám ambici být magnetem na ty čtyři desítky procent lidí v dalších letech a ukázat, že ČSSD je lídrem sociálnědemokratických myšlenek. A nejsem spokojená s tím, co se za poslední dva roky stalo s našimi dlouholetými platformami, jako jsou Mladí sociální demokraté, Klub seniorů či Sociálně demokratické ženy. Měli bychom se vrátit k tomu, že jsme jeden tým, jehož součástí jsou i tyto platformy.

Jak jim chcete dát větší hlas?



Zaručí to přímá volba všech představitelů a zároveň jednoduché pravidlo, že každý hlas má stejnou sílu a váhu. Teď si Mladí sociální demokraté a senioři velmi stěžují, že nejsou slyšet a že jejich hlas nezaznívá při klíčových rozhodnutí strany. A to je obrovská škoda. Ostatní strany tolik generačně rozmanitých členů nemají a my musíme umět toto generační rozpětí využít.

Čeho dál byste chtěla v čele ČSSD dosáhnout?



Chtěla bych stranu otevřít, ukázal lidem, že uvnitř sociální demokracie platí to, co říkáme navenek - rovnoprávnost, že za ně bojujeme. Každý sociální demokrat to musí takto energicky šířit ve svém okolí. Co se týče programových cílů, je jednoznačné, že musí být nová smlouva o práci, tedy to, jak bude fungovat práce v dalších letech. Nejde jen o férově zaplacenou práci, ale také o to, aby se lidé cítili v práci důstojně a byli schopni sladit svůj pracovní a rodinný život a měli kde bydlet. A na tom se musí domluvit stát se zaměstnanci i zaměstnavateli. Je to ambiciózní cíl, který bude v nejbližších týdnech a měsících na pořadu dne.

Jan Hamáček řekl Novinkám, že z vaší kandidatury nemá obavy. Uvedl, že společně s Tomášem Petříčkem obešel krajské konference a vysvětloval všem delegátům, jaké má plány se sociální demokracií, kdežto vy jste tento krok vynechala a vstoupila do kandidatury na poslední chvíli. Neměla jste být v tomto ohledu aktivnější?

Mám výhodu, že nejsem ve vedení sociální demokracie, a nemusím pár týdnů před sjezdem dokazovat straníkům, že bude novinka, že s nimi budu mluvit. Navíc jsem známá tím, že jsem motorová myš ve všech regionech - poslanců máme málo, se členskou základnou komunikuji průběžně, moje názory znají. Kromě členů komunikuji i s odborovými organizacemi, zároveň mám poradnu pro občany, exekuční poradenství… Nepotřebuji toto představovat jako novinku a tvářit se, že to je můj program.

Co se týče vize, ucelený program představím, a to nejpozději zítra (ve středu, pozn. red.). Delegáti budou mít dost času se s ním seznámit. Jak už jsem řekla, některé kraje své nominace dosud nikomu nedaly, na některých konferencích kandidáti byli, na některých ne a nominační procesy jsou rovnocenné. Poznámku Jana Hamáčka tedy nepokládám za fér. Oba máme stejnou příležitost ucházet se o hlasy delegátů a stát se předsedou.

Sociální demokracie dosahuje v posledních průzkumech jen čtyř procent hlasů. Nemůže v případě, že budete zvolena, vaší straně ještě uškodit, za jakých okolností jste odešla z funkce ministryně školství?

Rozhodně ne. Podala jsem demisi v situaci, kdy jsem měla plnou podporu všech školských organizací. Co se týká takzvané sportovní kauzy, nemám s ní vůbec nic společného. Přijala jsem politickou odpovědnost, což opravdu není vina. Pokud chcete mít důvěryhodnost, musíte přijmout fakt, že i když jste udělala všechno pro to, aby se něco nestalo, tak pokud se něco takového stane, je absolutně přirozené reagovat demisí.

Čtyři roky se zájmem sleduji zásahy detektivů, kteří již byli na všech resortech, a demise se nekonaly. Stalo se dobrým zvykem obviněných tvářit se, že platí presumpce neviny, a nepřijímat politickou odpovědnost. Tím spíš se nebudu omlouvat za to, že jsem to já jako jediná udělala. Poté, co jsem skončila jako ministryně, jsem se navíc nikam neuklidila, šla jsem rovnou do volební kampaně a získala poslanecký mandát. Takže důvěru voličů jsem měla už tehdy a tím spíš ji mám teď po čtyřech letech práce ve sněmovně.

Obáváte se coby soupeře spíš Jana Hamáčka, nebo Tomáše Petříčka?

Já se neobávám svých soupeřů a na rozdíl od nich nemám potřebu soupeře dehonestovat. Já své soupeře respektuji, myslím si, že každý z nich nabízí nějakou cestu a naštěstí výběr není na mně, ale na delegátech. Ti rozhodnou o dalším směřování sociální demokracie. Já jim představím, že já jsem ta změna, a budu čekat, jak to dopadne.

Je někdo ze současných ministrů, s kým byste ráda spolupracovala, pokud byste zvítězila?

Spolupracuji se všemi ministry, necítím se ale jako "kádrovák" sociální demokracie, abych vystavovala hodnocení kolegům. Vždycky se snažím fungovat jako tým. Teď bylo moje rozhodnutí nečekané a způsobeno tím, že opravdu chci změnu. Protože pokud nenastane, bude to znamenat definitivní pád sociální demokracie.

Jak se stavíte k případné další spolupráci s hnutím ANO?



Mám názor, že koalice se uzavírají po volbách. Jednoznačně jsem zatím odmítla jen koalici s ODS nebo TOP 09, to jsou naši přirození soupeři. Co se týká hnutí ANO, můj názor je, že si v tuto chvíli musíme vyjasnit naši účast ve vládě a začít vládnout.

Jak pohlížíte na možnou spolupráci se Stranou zelených?



Platí to, co jsem říkala s magnetismem levicových proudů, a to nejen Zelených, ale i třeba z řad občanských iniciativ. Sociální demokracie má mít otevřené kandidátky a má sdružovat všechny, kdo mají chuť jít do voleb pod vlajkou sociální demokracie a prosazovat sociálnědemokratické myšlenky. Takže na otevřených kandidátkách jsem pro různé osobnosti včetně Zelených.