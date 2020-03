V Thomayerově nemocnici se nakazilo 13 důchodců, hygiena bude situaci prověřovat

Situaci v Thomayerově nemocnici v Praze-Krči, kde se nakazilo nejméně 13 seniorů na oddělení následné péče a jeden z nich ve středu zemřel, bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha prověřovat pražská hygiena. Zdravotní sestry, od kterých se nemocní pravděpodobně nakazili, podle něj měly všechny potřebné ochranné pomůcky.

"Ti lidé jsou izolováni, nehrozí další šíření nákazy. Čekáme, jakým způsobem se bude měnit jejich klinický stav," řekl náměstek ministra Roman Prymula. Dodal, že na situaci v nemocnici bude ministerstvo reagovat a vyjdou doporučení pro tato lůžková zařízení.

Případ v Krči byl podle ministra zvláštní. "Podle vyjádření pana ředitele měli zaměstnanci ochranné prostředky. On na to osobně dohlížel, byli instruováni, jak ochranné prostředky používat, a přesto tam došlo k nákaze. To je trochu překvapující, možná nebyly prostředky použity dobře. Nebo při snímání respirátoru tam došlo k infekci, těžko říct, to se bude ještě šetřit," řekl ministr.

Nákaza se u dvou sester z oddělení prokázala v pátek, u jedné je výsledek neprůkazný. Nemocnice v neděli informovala, že nechala testovat 25 seniorů, kteří byli na této části oddělení hospitalizovaní. Výsledky testů byly nejprve negativní, ve středu nemocnice potvrdila 13 nakažených. Ve čtvrtek ministr uvedl, že nakažených je většina tamních pacientů. Celkově má oddělení geriatrie a následné péče 240 lůžek.

"Nákaza tam byla personálem zavlečena pravděpodobně z vně nemocnice," řekl ministr. Už dříve se nakazily dvě sestry na sousedící plicní klinice, které ošetřovali pacienta přijatého s podezřením na zápal plic. Nemoc Covid-19 se u něj později prokázala a byl přeložen do Všeobecné fakultní nemocnice, protože potřeboval přístroj na mimotělní okysličování krve.

Ministerstvo zdravotnictví znovu povolilo přijímání nových pacientů na oddělení následné péče a do léčeben dlouhodobě nemocných. Z nemocnic akutní lůžkové péče nebylo tyto nemocné kam překládat a nedostávalo se volné kapacity pro nové pacienty.

Počet nakažených koronavirem v Česku se k dnešnímu ránu zvýšil na 1775 případů. Z nemoci Covid-19 se vyléčilo deset pacientů, šest nakažených zemřelo. Nemocných nad 65 let, pro které je nemoc nejnebezpečnější, je 173.