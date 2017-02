Vlastního kandidáta na Hrad nepostavíme, nechceme drobit síly v přímé volbě, řekl Kalousek v DVTV

před 40 minutami

Pusťte si záznam prvního vydání nového pořadu DVTV Forum. Hostem ve studiu byl Miroslav Kalousek. | Video: Filip Horký | 00:42

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek v novém pořadu DVTV Fórum řekl, že jeho strana vlastního kandidáta o boj o prezidentský post nepostaví. Podpoří raději jednoho z adeptů, který svůj záměr ucházet se o Hrad oznámí. On sám prezidentskou kandidaturu jednoznačně odmítá. Domnívá se, že jeho strana v parlamentních volbách dosáhne dvouciferného výsledku. V případě, že se jim nepodaří zabránit vzniku vlády hnutí ANO, budou volby považovat za neúspěch.

Praha - Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek v novém pořadu DVTV Fórum prohlásil, že jeho strana s vysokou pravděpodobností do prezidentských voleb vlastního kandidáta nepostaví. Ze všech kandidátů, kteří oznámí svou ambici ucházet se o prezidentský úřad, si vybere jednoho, kterého ve volbách oficiálně podpoří.

O tom, kdo tím kandidátem bude, však předseda zatím nechce spekulovat. "Já jsem řekl několikrát, že se nedopustíme spekulací. Řekl jsem několikrát, jakého prezidenta si představujeme. Dokonce mohu i prozradit, že TOP 09 určitě nepostaví svého kandidáta. Máme určitě několik osobností, kterou by tu funkci dělali důstojně, ale nemyslíme si, že by měli šanci v přímé volbě zvítězit," řekl Kalousek.

Předseda TOP 09 odpovídal i na otázku, zdali by přijal nabídku sám kandidovat. "Polichotila by mi, ale zcela určitě bych ji nepřijal," konstatoval v pořadu.

Řeč byla i o parlamentních průzkumech před volbami, které TOP 09 nevěští příliš dobré výsledky. Kalousek ale věří, že strana nakonec získá více, než jí předpovídají současné odhady. "My míříme na dvouciferný výsledek. My o něm nepochybujeme," poznamenal. Pokud se ale podaří hnutí ANO sestavit koalici, bude považovat za neúspěch i případný zisk 12 procent hlasů.

V debatě s diváky DVTV padla řeč i o lex Babiš. Podle Kalouska byl přijat kvůli tomu, že se změnila politická kultura. "To je přece staré pravidlo. To pravidlo tu bylo od roku 1990, že ministři nesmí mít firmy, které obchodují se státem," vysvětloval, že toto pravidlo tu bylo vždy, jen nebylo napsáno v zákoně. Dříve by totiž veřejné mínění a média podle něj něco podobného nedopustila.

Kalousek je považován za zdatného rétora. Žádného poradce, s nímž by svá vystoupení konzultoval, však nemá. "Je to možná chyba. Mám řadu lidí, se kterými se radím. Ale nemám žádného stálého rétorického kouče, se kterým bych konzultoval všechna svá vystoupení. Řada politiků někoho takového má a myslím si, že je to dobře. Já takového nemám a asi je to chyba," uznal předseda TOP 09.

Přestože na politické scéně působí již dlouhá léta, nemyslí si, že by byl politickou mrtvolou, jak o něm někteří hovoří. "Spoustě lidí vadí, že jsem příliš živý," řekl.

Nový pořad DVTV Fórum se bude vysílat živě každý týden. Moderátor Filip Horký v něm pokládá pozvaným hostům otázky diváků. Dotazy na osobnosti z politiky, veřejného života i sportu je možné posílat i během živého vysílání. Dalším hostem DVTV Fórum bude už v pondělí od 20:00 cyklista Leopold König.

autor: Domácí