V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance vidět v Česku polární záři

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V noci na středu a na čtvrtek bude velká šance pozorovat v Česku polární záři. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je potenciál nejvyšší za celý letošní rok. Situaci ale může mimo jiné komplikovat počasí, například četné mlhy v nižších polohách. Meteorologové to v úterý uvedli na síti X.
Ilustrační foto.
Foto: Shutterstock

Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude šance vidět polární záři zejména v noci ze středy na čtvrtek, kdy by měl k Zemi dorazit uvolněný materiál ze silné dnešní dopolední erupce na Slunci. "I dnes v noci je ale šance, Zemi by mohly zasáhnout nabité částice z předchozích erupcí," podotkli meteorologové.

Počasí bude ale komplikované. V noci na středu i v noci na čtvrtek se budou tvořit v nižších polohách četné mlhy. Od vyšších poloh a hlavně na horách nad inverzí by ale mělo být většinou jasno.

"I když je potenciál i pro silnou polární záři rozhodně nejvyšší za celý letošní rok, situace má stále řadu nejistot - bude hlavně záležet, kdy přesně a v jaké míře dorazí materiál z jednotlivých erupcí. Nic tedy není jisté," dodal Český hydrometeorologický ústav.

Polární záře patří mezi nejkrásnější přírodní úkazy na obloze. Celkem běžné jsou v polárních oblastech, kde jsou viditelné po celé obloze. V Česku bývají naopak obvykle velmi slabé. Nezkušení pozorovatelé si je mohou splést se světelným znečištěním nebo červánky.

Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům.

Barva polární záře závisí na výšce, respektive na hustotě atmosféry v místech, kde částice v atmosféře reagují. V nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů dominuje červená barva ionizovaného kyslíku. Níže až do výšky 100 kilometrů převládá zelená barva téhož plynu, vyzařovaná ovšem na jiné vlnové délce. V nejnižších výškách se začínají uplatňovat emise dusíku, které mohou mít modravý nádech.

 
