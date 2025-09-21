V modelu STEM vede ANO před Spolu, Starostové posílili a dostali se před SPD

Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News.
Proti minulému týdnu ANO kleslo o 0,4 procentního bodu, Spolu pak o 0,7 procentního bodu. Hnutí STAN si polepšilo o 2,2 procentního bodu na 12,2 procenta. Naposledy Starostové zaznamenali podobný výsledek na konci července. Hnutí SPD kleslo o půl procentního bodu na 12 procent. Podle autorů průzkumu ale stále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů, k čemuž dopomohla spolupráce se třemi menšími stranami, tedy s Trikolorou, Svobodnými a PRO.
Piráti v mezitýdenním srovnání klesli o 0,7 procentního bodu na 9,3 procenta. Agentura upozornila na to, že i tak je současný zisk stále jedním z nejlepších výsledků Pirátů v tomto roce. Stačilo! mírně vzrostlo na 7,7 procenta. Motoristé naopak mírně oslabili na 5,7 procenta. Nad pětiprocentní hranicí jsou čtvrtý týden v řadě.
Výrazně pod touto metou naopak zůstává Přísaha, kterou by podle STEM volila dvě procenta lidí. Hnutí se dlouhodobě pohybuje mezi dvěma a třemi procenty. "Šance na volební úspěch jsou tak u tohoto hnutí Roberta Šlachty minimální," podotkli autoři průzkumu.
Při přepočtu na mandáty by podle agentury STEM mělo hnutí ANO ve sněmovně 68 křesel, koalice Spolu 41, Starostové a SPD shodně 24, Piráti 19, Stačilo! 15 a Motoristé devět.
Analytici ze STEM dělali průzkum ve třech vlnách od 28. srpna do 16. září a zúčastnilo se ho přes 1500 respondentů z celé republiky.