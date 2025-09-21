Domácí

V modelu STEM vede ANO před Spolu, Starostové posílili a dostali se před SPD

před 35 minutami
Opoziční hnutí ANO by nyní ve volbách získalo 30,9 procenta hlasů. S odstupem druhá je koalice Spolu, kterou by volilo 19,5 procenta lidí. Oba subjekty si od minulého týdne mírně pohoršily. Významně naopak posílilo hnutí STAN, které se dostalo na třetí místo před SPD. Pátí jsou Piráti a pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by překročilo i hnutí Stačilo! a také Motoristé.
Předseda STAN Vít Rakušan při odpovědi na otázky Aktuálně.cz
Předseda STAN Vít Rakušan při odpovědi na otázky Aktuálně.cz | Foto: Radek Bartoníček

Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News.

Proti minulému týdnu ANO kleslo o 0,4 procentního bodu, Spolu pak o 0,7 procentního bodu. Hnutí STAN si polepšilo o 2,2 procentního bodu na 12,2 procenta. Naposledy Starostové zaznamenali podobný výsledek na konci července. Hnutí SPD kleslo o půl procentního bodu na 12 procent. Podle autorů průzkumu ale stále zůstává hlavním reprezentantem protestních hlasů, k čemuž dopomohla spolupráce se třemi menšími stranami, tedy s Trikolorou, Svobodnými a PRO.

Piráti v mezitýdenním srovnání klesli o 0,7 procentního bodu na 9,3 procenta. Agentura upozornila na to, že i tak je současný zisk stále jedním z nejlepších výsledků Pirátů v tomto roce. Stačilo! mírně vzrostlo na 7,7 procenta. Motoristé naopak mírně oslabili na 5,7 procenta. Nad pětiprocentní hranicí jsou čtvrtý týden v řadě.

