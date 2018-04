Policie hledá vraha prodavačky z Letňan. Převlékl se do nového oblečení, pak ženu zabil a okradl

před 36 minutami

"Pachatel je na útěku," potvrdil policejní mluvčí Jan Daněk.

Praha - Pražská policie od úterý vyšetřuje vraždu prodavačky v obchodním centru v Letňanech. "Pachatel je na útěku," řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

V zázemí jednoho z obchodů s oblečením byla ve večerních hodinách nalezena mrtvá prodavačka. Podle policie zatím neznámý pachatel přišel do obchodu, tam se převlékl do nových šatů a dvaačtyřicetiletou ženu zavraždil. Následně vykradl pokladnu obchodu a z obchodu odešel.

Podobu podezřelého muže, který byl ve věku okolo třiceti let a měl hubenou postavu, zachytily kamery. K identifikaci podezřelého by mohlo pomoci i oblečení a hodinky, které muž v obchodě zanechal. Jednalo se o plísňové džíny značky Croop Denim, červenou flanelovou košili značky Mustang, černé tenisky značky DC, hodinky Daniel Klein a kšiltovku. Podezřelý na místě také zanechal atypický zapalovač červené barvy s nápisem "Sex instructor - first lesson free!".

Z obchodu však muž odešel v novém pánském tmavém obleku značky Otto Berg a nových polobotkách stejné barvy.