V den hospitalizace Zeman omilostnil podnikatele. Má být nemocný, ale dál pracuje

Prezident Miloš Zeman podle serveru iRozhlas.cz omilostnil českého podnikatele Pavla Podroužka. Zastavil jeho stíhání za krácení daní se škodou 9,7 milionu korun. Navíc mu odpustil podmínku za to, že řídil v opilosti. Prezident tak učinil 14. září, tedy v den, kdy kolem jedenácté hodiny dopoledne přijel do Ústřední vojenské nemocnice a zůstal tam osm nocí.

"Pan prezident přihlédl ke zdravotnímu stavu omilostněného, který trpí závažným chronickým onemocněním několika životně důležitých orgánů, a to až na hranici jejich selhávání. Tato onemocnění jej ve svém souhrnu mohou ohrozit na životě," napsal v tiskové zprávě mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Podle reportérů serveru iRozhlas přitom Podroužek v těchto dnech normálně pracuje.

Podroužek podle zjištění serveru nechal deset dní po udělení milosti zapsat do obchodního rejstříku českou pobočku společnosti EPI Private bank. Její mateřská firma sídlí v Dominikánské republice, i za ni sám Podroužek podle dokumentů z obchodního rejstříku jedná. Z notářského zápisu uloženého ve sbírce listin dokonce vyplývá, že v dubnu 2019 daňový ráj navštívil, aby firmu zapsal do tamního rejstříku. Působí také v dalších pěti společnostech, které mají sídlo v Brně, Praze a Olomouci. Stal se ředitelem, předsedou představenstva nebo jednatelem.

"Uvolněně se posadil. Jakmile se ale reportéři představili a padla otázka na prezidentskou milost, znervózněl a chtěl hned odejít," popisují schůzku s Podroužkem redaktoři. Prezidentská milost pro něj prý byla překvapením, prohlásil s tím, že původně o žádosti o milost ani nevěděl. Podala ji jeho matka.

Kromě trestního stíhání ve věci krácení daní se škodou 9,7 milionu korun, kde Podroužek ještě nebyl pravomocně odsouzen, podnikatelovi prezident Zeman odpustil i podmínku za řízení v opilosti. Zákaz řízení mu ale ponechal. Podroužek jel podle znalce v září 2018 s nejméně 1,42 promile alkoholu v krvi.

Podpis musí připojit i premiér

Udělení milosti neboli takzvanou abolici musí spolupodepsat také premiér, tedy v tomto případě Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že nevěděl, že Podroužek přes údajný špatný zdravotní stav dál pracuje a řídí firmy. "Nezkoumal jsem to. Úředníci mi to dávají k podpisu, tyto věci nemám čas zkoumat," uvedl. Prověří, proč to nezjistili, dodal.

Hrad to, z jakého důvodu prezident zastavil stíhání, když podnikatel může dále pracovat, nevysvětlil. "K věci samé sdělujeme, že panu prezidentovi byla k žádosti o milost vypracována podrobná informace, jejíž příslušná část vycházela i ze zdravotních zpráv, podle nichž žadatel je osobou trpící závažným a nevyléčitelným onemocněním s nepříznivou prognózou. Rozhodnutí prezidenta republiky milost udělit, nebo neudělit je zcela závislé na jeho úvaze a lze předpokládat, že vzal v potaz řadu hledisek, o kterých byl informován, a přihlédl především i k lékaři dokládanému zdravotnímu stavu žadatele," uvedl mluvčí.