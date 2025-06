V ČT to drsně vře. V redakci zpravodajství vznikla výzva proti Fridrichovi

V redakci zpravodajství a publicistiky České televize vznikl dokument, který je adresován členům Rady ČT. Ta ve středu započala finále volby generálního ředitele ČT. V průběhu volby některé z radních obesílal ředitel zpravodajství ČT Petr Mrzena, aby nevolili jednoho z finalistů volby, stávajícího ředitele divize Program Milana Fridricha. Dopis redakce radním je formulován v podobných intencích.

Podle zdrojů Aktuálně.cz to v Redakci zpravodajství ČT po středeční volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize drsně vře. Situace akcelerovala zejména poté, co Aktuálně.cz jako první ve středu zveřejnilo informaci, že se šéfredaktor zpravodajství České televize Petr Mrzena pokusil ovlivnit průběh volby nástupce Jana Součka v čele ČT. Ve finále proti sobě stojí Milan Fridrich a Hynek Chudárek, současný obchodní ředitel České televize.

Ve čtvrtek dopoledne začal uvnitř redakce zpravodajství vznikat dokument, který má být zaslán členům Rady ČT. V danou chvíli se pod něj podle zdrojů Aktuálně.cz shromažďují podpisy členů redakce. Zdroje pak hovoří o tom, že část členů redakce zpravodajství s vyzněním dopisu nesouhlasí a odmítají se pod něj podepsat.

Mrzena už pro některá média přiznal, že členy Rady ČT během středeční volby nového ředitele ČT obesílal SMS zprávami, jejichž obsahem byla výzva, aby aby pro Fridricha nehlasovali. Byť je dopis radním, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, formulován zdánlivě neutrálně, jeho vyznění jde v zásadě podobným směrem, jako Mrzenovy textové zprávy a jejich následné zdůvodnění. Aktuálně.cz má k dispozici screenshot jedné ze zmiňovaných textových zpráv, které Mrzena zasílal členům Rady ČT.

"Na slyšení kandidátů na pozici generálního ředitele ČT dne 18. června 2025 zaznělo na adresu redakce zpravodajství a publicistiky několik tvrzení," píše se v úvodu dopisu radním, "která ohrožují její reputaci, a pracovníky redakce tato vyjádření velmi zneklidnila. Vzhledem k tomu, že se naše práce stává součástí vašeho rozhodování o novém generálním řediteli, cítíme nutnost na tento fakt upozornit. Vnímáme podobné nepravdy jako útok na samotnou podstatu toho, co děláme," stojí dále v dokumentu určeném pro členy Rady ČT.

Autoři a signatáři dokumentu pak zdůrazňují, že podobná prohlášení na adresu zpravodajství pouhých několik měsíců před sněmovními volbami vnímají jako pokus o destabilizaci a oslabení role největší mediální organizace v Česku.

"Ohrazujeme se především proti tvrzením, která označují zpravodajství za nevyvážené, v němž chybí menšinové názory, redaktory ČT za nekompetentní, zahraniční zpravodaje za neviditelné, vysílání ČT24 za nekontrolované a hlavní zpravodajskou relaci za spotřebitelský magazín," stojí také v dopise určeném členům Rady ČT.

V podobném duchu Mrzena pro Český rozhlas zdůvodňoval své textové zprávy zaslané radním. Uváděl, že Fridrich měl ještě krátce před samotnou volbou nového šéfa ČT říct, že je s fungováním redakce zpravodajství spokojený, že odvádí vynikající práci a že nechce nic měnit. "Na Radě ČT však mluvil o nedůvěryhodném zpravodajství, o Událostech jako spotřebitelském magazínu a obměně části vedení. Považuji to za podraz a znevažování práce našeho týmu," uvedl Mrzena.

V dokumentu určeném pro členy Rady ČT se pak píše toto: "Je přirozeně plně v kompetenci Rady ČT vybrat konkrétního kandidáta na generálního ředitele. Toto vymezení se vůči nepravdám nemá kohokoli poškodit či někomu pomoct, jde jen o snahu na nepravdivá tvrzení upozornit."

Pro Český rozhlas Mrzena uvedl, že ze strany Fridricha šlo o vyjádření neúcty k práci redakce, k radním, volbě a celé instituci. V dopise určeném pro členy Rady ČT stojí, že jeho signatáři považují za problematické, pokud se kandidáti dopouštějí tvrzení z neznalosti či ve snaze získat hlas radních, jelikož je tím zpochybňována i vážnost funkce generálního ředitele.

"Česká televize se pravidelně stává terčem útoků ze strany politiků, některých médií či komerčních subjektů. O to politováníhodnější je, pokud se zpochybňování práce zpravodajství dopouští kandidáti, kteří by chtěli stát v čele této veřejnoprávní instituce," uzavírají autoři svůj dopis radním, kteří budou příští středu rozhodovat o jméně nástupce Jana Součka v čele ČT.

Fridrich v průběhu veřejného slyšení kandidátů na nového šéfa Kavčích hor dostal dotaz od radního Romana Bradáče v tom smyslu, zda by - pokud by se stal generálním ředitelem České televize - došlo k personálním změnám ve vedení zpravodajství. "Nikdo nemá nic jistého navěky," reagoval Fridrich na dotaz.

O tom, že se Mrzena i v reakci na tuto Fridrichovu větu pokoušel ovlivnit volbu nového šéfa ČT, když některé členy rady ČT obesílal s tím, ať Fridricha nevolí, informoval jako první server Aktuálně.cz. Fridrich nakonec postoupil do druhého kola volby, a to společně s Hynkem Chudárkem. V prvním kole volby obdrželi oba shodně osm hlasů.

Radním se však ani ve druhém, ani ve třetím kole nepodařilo nikoho zvolit. Z toho může vyplývat, že kontrolní orgán veřejnoprávní televize je rozdělený na dva podobně silné bloky. Ve druhém a třetím kole obdrželi Fridrich i Chudárek střídavě buď osm, nebo devět hlasů. Ke zvolení generálního ředitele je přitom potřeba získat minimálně deset hlasů. Nová volba se uskuteční příští středu.

Kontrolní orgán veřejnoprávní televize vypsal výběrové řízení na nového šéfa České televize poté, co na začátku května radní z funkce předčasně odvolali dosavadního ředitele Jana Součka. Do volby se pak přihlásilo více než dvacet kandidátů, z nichž do středečního užšího výběru postoupili kromě Fridricha a Chudárka také Miroslav Karas, Libuše Šmuclerová a Jiří Ponikelský.

(Autor byl v letech 2014 až 2020 členem Rady ČT)