Potvrzeno: šéf zpravodajství Mrzena obesílal radní, ať nevolí do čela ČT Fridricha

Ředitel zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena přiznal, že se ještě před volbou generálního ředitele České televize pokoušel prostřednictvím textových zpráv ovlivnit radní, aby svůj hlas nedávali Milanu Fridrichovi. Informace, se kterou ve středu ještě během volby přišel jako první web Aktuálně.cz, je tak potvrzena.

Mrzena to potvrdil Deníku N, serveru Novinky.cz nebo Českému rozhlasu. Na Dotaz redakce Aktuálně.cz v čase vzniku tohoto textu nereagoval. "Osud ČT mi není lhostejný, jde i o budoucnost zpravodajství," řekl Mrzena Deníku N a potvrdil, že při včerejším hlasování oslovil několik členů Rady a vyzval je proti volbě Milana Fridricha. Jeho včerejší projev považuje Mrzena za podraz.

O něco podrobnější reakci pak přinesl Český rozhlas. "Šokovala mě slova Milana Fridricha na adresu práce redakce v projevu před radními. Byl to pravý opak toho, co tvrdil opakovaně nám," tvrdí Mrzena pro Český rozhlas.

Fridrich podle něj měl totiž ještě krátce před volbou říct, že je s fungováním redakce spokojený, že odvádí vynikající práci a že nechce nic měnit. "Na Radě ČT však mluvil o nedůvěryhodném zpravodajství, o Událostech jako spotřebitelském magazínu a obměně části vedení. Považuji to za podraz a znevažování práce našeho týmu," míní Mrzena.

"Několika radním, kterých si pro jejich postoje vážím, jsem svůj názor napsal. Volba navíc ještě neskončila a jako jeden z kandidátů mám stejně jako ostatní právo s radními komunikovat. Těsně po oficiálním vystoupení nám navíc Milan Fridrich do vedení redakce opět napsal, ať si jeho slova vydělíme deseti a že šlo jen o hru před radními," píše dále Mrzena.

Podle něj jde ze strany Fridricha o neúctu k práci redakce, k radním, volbě a celé instituci. "Falešné hry a úskoky se mi léta příčí, ve zpravodajství je kritizujeme. Proto jsem nemohl mlčet," uzavírá Mrzena, který byl původně také jedním z kandidátů na post generálního ředitele ČT.

Fridrich v průběhu veřejného slyšení dostal dotaz od radního Romana Bradáče v tom smyslu, zda by - pokud by byl zvolen generálním ředitelem České televize - došlo k personálním změnám ve vedení zpravodajství. "Nikdo nemá nic jistého navěky," reagoval Fridrich na dotaz.

O tom, že se Mrzena mimo jiné v reakci na tuto Fridrichovu větu, pokoušel ovlivnit volbu generálního ředitele ČT, když některé radní před prvním kolem volby obesílal s tím, ať ho nevolí, informoval ve středu ještě během samotné volby jako první web Aktuálně.cz. Fridrich i tak nakonec postoupil do druhého kola, a to společně s Hynkem Chudárkem. V prvním kole volby obdrželi oba shodně osm hlasů.

Radním se ale nakonec nejen ve druhém, ale ani ve třetím kole nepodařilo nikoho zvolit. Potvrdilo se tak, že je kontrolní orgán veřejnoprávní televize rozdělený na dva podobně silné bloky. Ve druhém a třetím kole obdrželi Fridrich i Chudárek střídavě buď osm, nebo devět hlasů. Ke zvolení generálního ředitele je přitom potřeba získat minimálně deset hlasů. A protože se to ani jednomu z finalistů nepodařilo, radní odsunuli volbu na příští středu.

Kontrolní orgán veřejnoprávní televize vypsal výběrové řízení na nového šéfa České televize poté, co na začátku května radní z funkce předčasně odvolali dosavadního ředitele Jana Součka. Do volby se pak přihlásilo více než dvacet kandidátů, z nichž do středečního užšího výběru postoupili kromě Fridricha a Chudárka také Miroslav Karas, Libuše Šmuclerová a Jiří Ponikelský.