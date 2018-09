Už měsíce chybí lék na rakovinu prsu. Ministerstvo i pacientky ho shání v zahraničí

Ministerstvo prověřuje i možnost, že lék kvůli zisku vyvezla do zahraničí některá z firem v rámci takzvaných reexportů.

Praha - V lékárnách už několik měsíců chybí lék Tamoxifen, který je třeba při hormonální léčbě rakoviny prsu. Onkologické pacientky jej marně shánějí už od května, jiný lék se stejnou účinnou látkou přitom neexistuje.

"Pacientkám nezbývá nic jiného než se vrátit zpět k lékaři, který by měl rozhodnout, čím lék nahradí," říká lékárník a viceprezident České lékárnické komory Aleš Krebs. Svízelnou situaci potvrzují i lékaři. "Pro pacientky s karcinomem prsu i jejich lékaře to je velký problém," říká Petra Tesařová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Starším pacientkám po menopauze musí lékaři nasadit úplně novou léčbu s jiným typem léku (jde o takzvaný inhibitor aromatázy). "U mladších žen před menopauzou jsme se snažili najít zbytky zásob v lékárnách po celé ČR, některé pacientky si kupují lék v zahraničí," dodává onkoložka.

Problémy s dostupností tohoto léku zažívá i pětačtyřicetiletá Lenka z Prahy. "Nejenže se člověk musí smířit s diagnózou a bojí se, zda to zvládne. Vedle toho musí navíc ještě řešit to, že nemá k dispozici lék, který potřebuje," říká.

Lenka zná z médií případy, kdy se pacienti s rakovinou nedomohli léčby, protože byla příliš drahá. "Tamoxifen ale stojí pojišťovnu kolem 500 korun, nechápu, proč na trhu chybí," dodává.

Proč je lék nedostupný

Firma Sandoz, která Tamoxifen vyrábí, tvrdí, že továrna výrobu léků nestíhá. "Příčinou výpadku jsou kapacitní možnosti výrobního závodu dodavatele," říká Tomáš Moravec, zástupce firmy.

Podle ministerstva zdravotnictví je výpadek natolik vážný, že vyhlásilo mimořádnou výzvu a shání lék i v zahraničí. "Ministerstvo zdravotnictví v tomto případě pověřilo Státní ústav pro kontrolu léčiv k uveřejnění informace o situaci mimořádné potřeby a uskutečnění výzvy k podávání návrhů specifického léčebného programu," uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

"Hledáme veškeré cesty, jak zajistit náhradní léčivý přípravek pro české pacienty. Mezi ně patří například zajištění náhrady v rámci EU, zajištění dostupnosti cizojazyčné šarže," dodala.

Ministerstvo zároveň prověřuje i možnost, zda lék kvůli zisku nevyvezla do zahraničí některá z firem v rámci takzvaných reexportů. Firmy kvůli nízkým cenám u nás vyvezou lék do zahraničí, kde za něj dostanou více peněz. Pokud by vyšlo najevo, že je Tamoxifen nedostupný právě kvůli reexportům, může stát jeho vývoz zakázat. Tamoxifen by měl být zpět na českém trhu na přelomu září a října.

Chybí i inzulin

V posledních týdnech přitom v lékárnách chybí i další léky - například inzulin Actrapid. "Ani tento lék momentálně žádná distribuce nenabízí," potvrzuje Aleš Krebs. Stejná situace je i v dalších oslovených lékárnách v republice. Některé řetězcové lékárny v Praze mají jen jednu formu léku, všechny ostatní typy inzulinu k dispozici nejsou.

Také Actrapid přitom bývá předmětem reexportů a některé země už jeho vývoz zakázaly - před časem například Polsko. Nechybí tedy i v České republice tento lék proto, že firmy upřednostnily lukrativnější zahraniční trhy?

Firma Novo Nordisk, která lék vyrábí, totiž tvrdí, že lék předala distribuci. "Přípravek Actrapid® je dostupný v celé distribuční síti a naše společnost poskytuje dostatečné množství pro pokrytí potřeb našich pacientů," odpověděla na dotaz Aktuálně.cz generální ředitelka firmy Daniela White.

Proč tedy distribuční společnosti nedodaly léky do lékáren? Nevyvezly je místo toho do zahraničí? Největší distributor, firma Phoenix, na dotazy redakce do uzávěrky neodpověděla. Podle SÚKL za nedostatkem inzulinu reexporty nejsou. "V některých případech k reexportu dochází, ale jeho míra není taková, aby byla ohrožena dostupnost těchto přípravků pro české pacienty," odpověděla mluvčí úřadu Hana Šindelářová.

Utajení vývozci

Kde skončilo léčivo Actrapid a která firma ho případně vyvezla do zahraničí, se veřejnost nedozví. Informace o konkrétních vývozcích léků jsou totiž podle stávajících zákonů tajné. Ví o nich jen Státní ústav pro kontrolu léčiv, který je ale podle stávajících zákonů nesmí předat dál.

Česká lékárnická komora proto navrhuje odtajnění těchto informací. "V případě, že nějaký důležitý lék pacientům chybí, by měly lékárny mít možnost vidět, zda byl lék reexportovaný do zahraničí, která firma ho vyvezla, k jakému datu a v kolika kusech balení," říká prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba. "Pokud budou informace o vývozech léků veřejné, bude možná zpětná kontrola a firmy si dají větší pozor," dodává prezident komory.

Lékárníci už tuto změnu navrhli ministerstvu zdravotnictví, které právě finišuje novelu zákona o léčivech. Ministerstvo se ale k návrhu staví rezervovaně: "Pokud bude širší shoda na tom, aby se tyto informace zveřejňovaly, ministerstvo takový návrh podpoří," odpovídá mluvčí ministerstva Štěpanyová s tím, že takový návrh by museli podpořit i výrobci léků a distributoři.

Samotným firmám se ale návrh na zveřejňování nelíbí. Šéf Asociace velkodistributorů léčiv Tomáš Vobruba považuje návrh lékárníků za zbytečný. "Je logické, že SÚKL nechce zveřejňovat údaje o detailech reexportů, protože jde skutečně o obchod soukromých firem," říká.

Z návrhu zveřejňovat reexporty nejsou nadšeni ani výrobci. "Asociace si představuje účinný nástroj proti reexportům jinak. Účinnější by bylo dát výrobci právo zabránit reexportu, pokud je ohrožena dostupnost," říká Jakub Dvořáček, ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která sdružuje výrobce léčiv.

Které léky v lékárnách také chybí:

Virgan Lék na virové infekce oka Endiaron Lék proti průjmu Duodart Lék na prostatu Cilkanol Lék na žíly Vesicare Lék k léčení příznaků hyperaktivního močového měchýře Tamoxifen Lék na rakovinu prsu Keppra Lék proti epilepsii Maxitrol Oční antibiotická mast Ibalgin Lék proti bolesti a zánětům ve formě krému Clostilbegyt Lék na poruchy cyklu u žen, má více indikací Actrapid Inzulin Metalcaptase Lék pro pacienty s Wilsonovou chorobou Dalacin Antibiotikum Xultophy Lék na cukrovku Igamad, Rhesonativ Léky obsahují protilátku Rh faktoru Anacid Lék proti překyselení žaludku

