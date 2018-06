Přelomová léčba rakoviny poprvé zabrala. Žena čekala na smrt, nakonec ji zachránily vlastní buňky

Lékaři devětapadesátileté Američance dávali maximálně tři roky života. Zachránila ji nová experimentální léčba.

Washington - Maximálně tři roky života dávali lékaři Judy Perkinsové z Floridy. Devětačtyřicetiletá Američanka měla nádor v prsu a rakovina se jí postupně rozšířila do celého těla. Nádory měla v játrech i dalších životně důležitých orgánech.

Několikrát podstoupila chemoterapii, pokaždé neúspěšně. Tradiční způsob léčby už nezabíral. Život jí zachránila až nová forma imunoterapie. Nádory porazily její vlastní buňky.

Advanced breast cancer 'eradicated' in world first https://t.co/eiWo07EGz1 — Sky News (@SkyNews) June 4, 2018

Rakovinou prolezlé tělo vyčistila průlomová léčba, která v boji proti tumoru využívá pouze vlastní imunitní systém pacienta. Od zahájení léčby nyní uplynuly dva roky a Perkinsová, která byla na pokraji smrti, je stále zcela zdravá.

"Vzdala jsem to. Můj stav se ke konci hodně zhoršil, měla jsem nádor, který tlačil na nerv, což znamenalo, že jsem se pokoušela vůbec nehýbat, abych se vyhnula bolesti, která mi střílela do celé paže," cituje pacientku britský list The Guardian. "Když léčba zničila většinu mých nádorů, byla jsem schopná ujít 40kilometrový výlet," doplnila.

Tento druh léčby je sice stále ve stádiu experimentu, ale lékaři věří, že v budoucnosti by mohl změnit přístup ke všem typům rakoviny.

Poprvé ho úspěšně otestoval na pacientovi s konečným stádiem rakoviny tým lékařů z amerického Národního onkologického institutu, předního centra na výzkum rakoviny. Do těla Perkinsové vpravili lékaři 90 miliard imunitních buněk. Jde o takzvaný "živý lék", který byl vyrobený přímo z jejích vlastních buněk.

"Mluvíme o nejvíce personalizované léčbě, kterou si lze jen představit," komentoval pro BBC chirurg z amerického institutu, doktor Steven Rosenberg.

Po týdnu jsem cítila, jak se nádor zmenšuje

Celý proces léčby funguje tak, že jsou do boje s nádorem vyslány buňky, které s rakovinou dokážou úspěšně bojovat. Imunitní systém člověka nakaženého rakovinou nádor nejprve napadne sám.

Bílé krvinky ale dříve nebo později začnou boj prohrávat. Těch, které jsou úspěšné, je oproti bujícímu tumoru málo. Vědci je proto v laboratoři namnoží a po miliardách je vpraví zpátky do pacienta. Nejprve ale udělají biopsii nádoru, aby zjistili, které buňky pacienta nádor úspěšně infiltrovaly.

Koktejl buněk pak doprovodí léky na podporu imunitního systému. Ten pak celou bitvu vybojuje sám.

Perkinsová se začala cítit lépe už po několika týdnech experimentální léčby. "Asi už po týdnu jsem začala něco cítit. Měla jsem v hrudi nádor a zdálo se mi, že se začal zmenšovat. Trvalo další týden nebo dva, než zmizel úplně," prozradila Američanka britské BBC.

"Odešla jsem z práce, plánovala jsem vlastní smrt. Měla jsem seznam věcí, které jsem chtěla stihnout, jako například výlet do Grand Canyonu. Najednou jsem se vrátila ke svému každodennímu životu," popsala.

Judy Perkinsová je první pacientka, na které lékaři experimentální léčbu vyzkoušeli. Podle odborníků má ale tento druh imunoterapie své stinné stránky. Například je oproti běžným způsobům léčby rakoviny poměrně drahý. Úspěšný může být pouze v případě, pokud se lékařům podaří identifikovat dostatek imunitních buněk, které s nádorem v těle pacienta bojují.

"Je to pozoruhodný a nesmírně slibný výsledek, ale musíme tento účinek nejprve spatřit opakovaně i u jiných pacientů, než dáme lidem naději na novou imunoterapii neléčitelných stádií rakoviny prsu," uzavřel pro Guardian ředitel britského výzkumného centra na rakovinu prsu Simon Vincent.

