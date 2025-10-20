"Už mají přes půl milionu, ty magore!" Simulátor legendárního Jirky Káry slaví úspěch

"Děleeej, už jste tady měli bejt čtyři minuty, ty magore!" zaznělo v dnes již kultovním amatérském filmu Svatba Jiřího Káry, který na přelomu tisíciletí dovolil širší veřejnosti nahlédnout pod pokličku tragikomického života pražských alkoholiků. Nyní, 25 let od premiéry, se zřejmě nejslavnější český bezdomovec dočká zvěčnění i v počítačové hře s názvem Jiří Kára Simulátor.
V kůži prostořeké legendy domácího internetu se budou hráči plahočit ulicemi Prahy, házet prázdné lahve po protivnících a především hledat Blanku, která se den po svatbě vypařila. Začátek hry je rovněž stylový - Kára se probudí v jedné ze žižkovských popelnic.
Hra již vybrala cílovou částku 450 tisíc korun na vývoj hned v prvních 55 hodinách. Příspěvky na platformě Startovač ale přibývají, hra momentálně atakuje hranici 700 tisíc korun. Do konce crowdfundingové kampaně přitom zbývá ještě více než 20 dní.
"První meta, kterou jsme vybrali, znamená jistotu, že hru vytvoříme. Lineární zážitek se šesti lokacemi a šesti bossy. Zároveň míříme výše - chceme do hry přidat mnohem více obsahu, zbraní, postav a příběhů z Prahy. Také bychom se rádi pustili i do mobilní verze, kterou jsme si vytyčili jako jeden z dalších cílů," řekl redakci Tom Barsweik, jeden z hlavních autorů hry ze studia Voodoo Kollektiv.
Větší Praha i režim pro více "bezdomovců"
Pokud se vývojářům podaří vybrat více peněz, pustili by se i do tvorby další části Prahy, kde by měl Jiří Kára větší volnost. "Máme zájem také o režim pro více hráčů a slovenský dabing. Vše teď záleží na zájmu hráčů a přispěvatelů," sdělil redakci Aktuálně.cz.
Reakce na hru jsou veskrze pozitivní, třebaže na začátku autoři počítali s kritikou kvůli tématu.
"Lidé se smějí, sdílejí náš obsah a píšou nám, že tohle tu chybělo. Na českou hru s takovým námětem je zpětná vazba až překvapivě pozitivní. Jasně, sem tam se objeví někdo, kdo nepochopí, že to není parodie na Káru, ale pocta fenoménu, který se stal součástí české kultury, ale to k tomu patří," doplnil Barsweik.
Dodnes je Jiří Kára vnímaný jako kontroverzní postava českého internetového prostředí. Dokument z jeho svatby byl nejen prošpikovaný vulgaritami, ale také nemalou kadencí nacistických narážek. Podle "kárologů" v internetových diskusích ale nebyl tento projev aktérů videa důkazem inklinace svatebčanů k nacistickému Německu, ale spíš projevem opilství.
Návrat do starého Žižkova
Simulátor se má odehrávat v zaprášených koutech pražského Žižkova, a třebaže hru tvůrci řadí ke klasickým retro střílečkám, Jirka Kára se bude muset obejít bez opravdových zbraní a více se spoléhat na železné trubky či prázdné lahve od piva.
Mluvě o alkoholu, ve hře se pracuje také s "opilostí". Přílišná střízlivost hráče oslavuje, zatímco přepálené promile v krvi naopak rozmažou obraz a ztíží souboje. Jiří Kára Simulátor má vyjít příští rok.