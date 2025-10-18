Brno má konečně vlastní metro. Jen je plné podivných psychopatů

Za projektem stojí nezávislý vývojář vystupující pod přezdívkou Spytihněv, který si získal uznání hrou Hrot - stylizovanou "boomer shooter" akcí v kulisách šedého Československa. Jeho novinka Brno Transit na první pohled navazuje na stejnou estetiku - špinavé textury, ponurá architektura a zvláštní obyvatelé podzemí. Hráč se ujímá role řidiče metra v zácviku, který projíždí labyrintem tunelů a naráží na znepokojivé postavy i nejasné hranice mezi realitou a šílenstvím.
Podle popisku na Steamu jde o psychologický horor, který kombinuje atmosféru retro stříleček devadesátých let s temným surreálnem. Demoverze je již k dispozici zdarma a mezi fanoušky českých nezávislých her vzbudila značnou pozornost. Připomíná rané tituly jako Quake nebo Half-Life, zejména díky úvodní sekvenci evokující jízdu laboratořemi Black Mesa.
Esteticky i tematicky navazuje Brno Transit na autorovu předchozí tvorbu - svérázný mix české historie, industriální estetiky a bizarního humoru. Hra zatím nemá stanovené datum vydání, ale i podle krátkého traileru je jasné, že Spytihněv opět vytvořil něco, co stojí minimálně za vyzkoušení. Konec konců, jak sám autor píše, hráč získá řadu výhod. Třeba čistý mundúr, neomezené jízdné, stravenky, jednou ročně zájezd do Bulharska - a pokud se osvědčíte, i vstupenku do tajemného Bunkru. Ale pozor, dbejte i na omezení obsahu pro dospělé, protože jak Spytihněv hlásí: Mládeži do 30 let nepřístupno z rozhodnutí komise.