Ústavní soud odmítl stížnost na "skryté" volební koalice SPD a Stačilo!

Strana Volt Česko se domáhala zrušení registrace Stačilo! a SPD, usilovala také o zrušení definice koalic v zákoně o volbách do Parlamentu ČR. Na Stačilo! i SPD se uplatní základní pětiprocentní klauzule pro vstup do sněmovny.
Přiznané koalice musejí překonat vyšší uzavírací klauzuli - pro dvoučlenné koalice činí osm procent, pro tříčlenné a vícečlenné 11 procent. Na nepřiznané koalice ovšem dopadají jiná pravidla ve financování nebo při tvorbě poslaneckých klubů.
Mluvčí uskupení Duy Hoang Do po vyhlášení rozhodnutí sdělil, že jeho strana udělala vše pro to, aby se skryté koalice do dolní komory nedostaly takto neférovým způsobem.
"Měly zjednodušenou situaci. Teď je řada na voličích, jestli chtějí, aby se takto neférově dostali do Sněmovny opět fašisti, komunisti a sociální demokraté," řekl mluvčí. Doplnil, že strana si nechá čas na prostudování rozhodnutí soudu. Nejvyšší správní soud řeší stížnosti stran na výsledky voleb.
"To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle. Každá z těchto variant má pak specifické výhody a nevýhody, jejichž vyhodnocení je součástí politické úvahy zúčastněných subjektů," řekl předseda soudu Josef Baxa.
Středeční nález však nelze podle ÚS vykládat jako potvrzení, že právní úprava koalic je ideální, či dokonce jediná možná. "V situaci, kdy napadená právní úprava není protiústavní, je však pouze věcí zákonodárce, jak k nastolenému problému přistoupí a zda argumenty proti vhodnosti současné právní úpravy vyslyší," stojí v nálezu soudce Milana Hulmáka. Politici mohli úpravu koalic změnit už v novém zákoně o správě voleb, který vstoupí v účinnost 1. ledna, ale neudělali to - zůstala obdobná jako nyní.
Strana Volt Česko u krajských soudů poukazovala na to, že na kandidátkách Stačilo! a SPD figurují i členové jiných stran či hnutí. Soudy návrhy zamítly, byť některé z nich uznaly, že jde o obcházení zákona, patrně s cílem vyhnout se vyšším uzavíracím klauzulím pro koalice.
Nechtěly však razantně zasáhnout do voleb. Strana se poté obrátila na ÚS. Podala dvě stížnosti, soud je spojil do jednoho řízení. Soudcem zpravodajem byl Hulmák, rozhodnutí je ale výsledkem hlasování pléna, tedy sboru všech ústavních soudců a soudkyň.
Lídryně uskupení Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřina Konečná později na síti X poznamenala na adresu Volt Česko, že "probruselská partička dostala políček a rumunský scénář se nekoná". Odkázala na jarní volbu rumunského prezidenta. Tamní Ústavní soud první kolo volby zrušil kvůli ovlivňování volebního procesu Ruskem.
🇨🇿 @Konecna_K 🇪🇺 Probruselská partička dostala políček👉 rumunský scénář se nekoná‼️— STAČILO! (@Hnuti_STACILO) September 24, 2025
Fialo, STAČILO❗️ Už 3️⃣. a 4️⃣. října✊️
🇨🇿 Tento stát nepatří úzké elitě, patří vám. A my zajistíme, aby se k vám zase vrátil. ✊ Hnutí Stačilo! je silný hlas umlčované většiny!… pic.twitter.com/C63D7srPxl
Soudci rozhodli jednomyslně, stačil jim k tomu týden. "Věnovali jsme se té věci s absolutní prioritou," řekl Baxa. Volby se konají 3. a 4. října. Soud chtěl, aby měli voliči i kandidující strany a hnutí jasno.