Učitelé, kteří dokážou měnit životy. Nominujte oblíbeného pedagoga do 17. prosince

Ředitelka GetThePoint Hana Matoušů zdůrazňuje, že bez silných pedagogických osobností není možné měnit vzdělávací systém. Cílem ceny proto není jen ocenění jednotlivců, ale také jejich zapojení do dalších programů, které mají dopad přímo na školy.
"Věříme, že dobré učitelky a dobří učitelé existují a že bez nich změnu ve vzdělávacím systému nepůjde provést. Proto je hledáme, oceňujeme a zapojujeme do dalších iniciativ, které mění české vzdělávání přímo ve školách. Pomozte nám je najít," nabádá Matoušů.
Hodnocení kandidátů stojí na třech hlavních pilířích: kvalitě výuky a individuálním přístupu k žákům, systematickém profesním rozvoji a angažovanosti v učitelské komunitě.
Posuzuje se také, zda se pedagog dlouhodobě věnuje tématu, které považuje za klíčové pro české vzdělávání.
Po přijetí nominace učitel vyplní přihlášku zaměřenou na svou dosavadní praxi. Následuje tříkolový hodnoticí systém, který zahrnuje online rozhovory v semifinále a osobní návštěvy hodin u finalistů.
Každý může nominovat více pedagogů, každého však jen jednou. Do soutěže se mohou učitelé přihlásit i sami bez předchozí nominace.
Vítězové působí jako mentoři
Podle Hany Matoušů je ambicí projektu využít zkušenosti oceněných učitelů tak, aby jejich práce měla dopad mimo jejich třídy. Laureáti se později objevují v médiích, působí jako mentoři a lektoři, sdílejí své know-how v regionech a podílejí se na proměnách české vzdělávací politiky.
Global Teacher Prize Czech Republic tak představuje nejen ocenění pedagogické práce, ale také nástroj, který propojuje aktivní učitele a umožňuje rozšiřovat dobré praxe napříč školami.
Zatím poslední ročník Global Teacher Prize letos v květnu vyhrála Eliška Havránková, učitelka odborného výcviku uměleckořemeslných předmětů na Akademii Světlá nad Sázavou na Havlíčkobrodsku.
"Můj hlavní cíl je připravit studenty na život po škole," řekla mimo jiné v rozhovoru s Aktuálně.cz.
Slavnostní vyhlášení vítězů jubilejního desátého ročníku je plánováno na 3. června 2026.