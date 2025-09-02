Domácí

"Není důvod se omlouvat." Miliardář Tykač zažaloval Michálka. Pirát se brání u soudu

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 3 hodinami
Pavel Tykač, uhlobaron a vlastník fotbalové Slavie, má problém s tím, jak o něm mluví Jakub Michálek. Podal na něj proto žalobu, kterou v úterý otevřel pražský soud. Hned na začátku se ukázalo, že miliardář se s pirátským poslancem nedomluví mimosoudně. Kauza se tak do sněmovních voleb, v nichž bude na posledním místě pražské kandidátky i Michálek, nestihne uzavřít.
"Pan Michálek si některé představy vyfabuloval," tvrdí právní zástupce miliardáře Pavla Tykače (na snímku) před soudem. Pirátský poslanec se ale omlouvat nechce a stojí si za svým.
"Pan Michálek si některé představy vyfabuloval," tvrdí právní zástupce miliardáře Pavla Tykače (na snímku) před soudem. Pirátský poslanec se ale omlouvat nechce a stojí si za svým.

"Není vůbec žádný důvod se omlouvat," prohlásil poslanec Jakub Michálek (Piráti) bezprostředně poté, co v úterý dopoledne po dvou hodinách skončilo zahajovací soudní jednání.

Volba šéfa rozdělila ČT. "Dění v televizi je fraška," popisuje expert Aktuálně.cz

chudarek, fridrich - Ikona, poutaci foto
32:19

Miliardář Pavel Tykač chce po Michálkovi omluvu kvůli textu, který zákonodárce sepsal na podzim roku 2024. V článku pirátský poslanec tvrdí, že uhlobaron a majitel energetické skupiny Se.ven ovlivňuje přes některé členy Rady České televize dění ve veřejnoprávním médiu.

"Pan Michálek si doslova vyfabuloval některé představy, které pak předkládá v článku veřejnosti jako skutečnosti," reagoval Petr Poledne, který před soudem zastupuje Tykače. Ten - na rozdíl od pirátského poslance - k jednání osobně nedorazil.

Poledne na dotaz předsedy senátu Pavla Miholy uvedl, že Michálek prý o Tykačovi zveřejnil nepravdivé výroky, na základě nichž nabádá veřejnost, aby uhlobarona vnímala jako negativní osobnost, která díky svému vlivu získává výhody.

"Publikovaný text je zcela legitimní analýzou veřejně dostupných informací se závěry, které jsou v rámci veřejného prostoru zcela běžné a zcela obhajitelné," kontroval Pavel Uhl, Michálkův právní zástupce. "Podstatou svobody projevu je to, že některé otázky mají, a dokonce musí být předmětem veřejné diskuse," pokračoval Uhl.

Článek už na webu nevisí

"Analýzu informací nelze zaměňovat za fabulaci a o to v tomto případu jde," myslí si nicméně Tykačův právník Petr Poledne.

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Renáta Kellnerová

Zhruba po dvouhodinovém předkládání důkazů, kterými byly především novinové články a informace či fotky ze sociálních sítí, soudce Mihola jednání přerušil. Hned na začátku se zeptal, zda je reálné mimosoudní řešení věci a domluva, což ale obě strany odmítly.

Do říjnových sněmovních voleb, v nichž Jakub Michálek opět kandiduje v hlavním městě, Mihola nerozhodne. Další jednání nařídil až na konec letošního listopadu. Sám Michálek už dříve prohlásil, že na kandidátce je především jako podpora a rád by po skončení tohoto volebního období zkusil jinou práci než politiku.

Článek s titulkem "Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem", jenž nyní Pavel Tykač napadá, vyšel na podzim roku 2024 na blogové platformě medium.seznam.cz. Tam už však nyní k dohledání není. "Protože Seznam ho na žádost pana Tykače odstranil," tvrdí Michálek dnes.

"Mohu potvrdit, že zmíněný článek byl z naší platformy do doby vyřešení sporu stažen, a to v souladu s našimi smluvními podmínkami," vysvětluje Aneta Kapuciánová, mluvčí společnosti Seznam.cz.

"To byl zase proud nenávisti." Michálek se ostře střetnul s Babišem ve sněmovně (12. 10. 2023)

"To bylo hrozný. To byl zase proud nenávisti," komentoval Jakub Michálek. | Video: PSP ČR
 
