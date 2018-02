Trojice estébáků donutila lékaře s rodinou k emigraci. "Špinavou práci" má po 35 letech řešit soud

před 4 hodinami

Muže, který veřejně prezentoval své protitotalitní názory, komunisté vyhodili na hodinu z ordinace. A protože veřejně odsoudil i násilné potlačení hnutí Solidarita v Polsku, hrozili mu smrtí, když se nevystěhuje. S rodinou v roce 1983 nakonec emigroval do Německa.

Děčín/Praha - Soud se začne zabývat případem tří bývalých příslušníků Státní bezpečnosti a Veřejné bezpečnosti, kteří počátkem osmdesátých let donutili emigrovat lékaře ze severních Čech.

"Pod silným nátlakem byl nucen s celou rodinou opustit republiku a odejít nedobrovolně do Spolkové republiky Německo," uvedla ředitelka Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Eva Michálková. Žaloba byla podle ní podána koncem minulého týdne na Okresní soud v Děčíně.

Lékař byl obětí akce Asanace, při níž se komunistická Státní bezpečnost snažila zbavit nepohodlných lidí, mezi jinými signatářů Charty 77 či disidentů. Její příslušníci vyhrožovali zabitím celé rodiny i uvedenému lékaři v případě, že neodejde ze země.

Trojice obžalovaných je i přes to, že od celé události uplynulo už 35 let, relativně mladá - byli to řadoví "operativci" a v té době jim bylo okolo třiceti let. Za zneužití pravomocí úřední osoby za minulého režimu jim v případě odsouzení hrozí až desetileté vězení.

Vyhazov a hrozba smrtí

Lékaře a disidenta, který veřejně prezentoval své protitotalitní názory, komunisté vyhodili na hodinu z ordinace. A protože odsoudil i násilné potlačení hnutí Solidarita v Polsku, hrozili smrtí jemu i celé jeho rodině. Lékař se i přesto, že nemluvil německy, nakonec v roce 1983 s rodinou vystěhoval do západního Německa. S vyřízením dokladů jim tehdy pomohla přímo StB, jak to bylo v podobných případech běžné.

Po revoluci se lékař, dnes již v důchodu, i s rodinou vrátili do severních Čech, protože tady měli dům, zázemí a přátele. K případu se podle informací Aktuálně.cz už nechtějí příliš vracet a veřejně o něm mluvit.

"Ale i kdyby se k tomu nechtěli vracet, tak je tu úřední povinnost odstíhat bezpráví, kterého se na nich někdo cizí dopustil," řekla Michálková.

I Sidon či Landovský

Akci Asanace schválil někdejší ministr vnitra Jaromír Obzina, který v prosinci 1977 vydal rozkaz k rozložení a izolaci organizátorů Charty 77 a další vybrané disidenty chtěl donutit k emigraci z Československa. Nuceně se tehdy vystěhovali například spisovatel Karol Sidon, herec Pavel Landovský a další. Nejintenzivnější nátlak na disidenty přišel ze strany tajné policie mezi roky 1980 a 1981, kdy se komunisté obávali, že se chartisté spojí s polskou Solidaritou.

Protože hlavní organizátoři a strůjci akce Asanace, jako třeba exministr vnitra Obzina, byli souzeni už v 90. letech nebo na přelomu tisíciletí, kriminalisté se nyní věnují jednotlivým a menším případům.

"Špinavou práci, samotné vyhrožování, bití a nucení k emigraci odváděli operativci a tato trestná činnost nás nyní zajímá. Řada svědků i pachatelů stále žije, proto má cenu se těmi případy stále zabývat," říká Michálková, podle níž úřad pracuje na dalších případech, ale zatím nechce říkat bližší podrobnosti.