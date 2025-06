Trh práce diskriminuje lidi nad 50 let, bude jich přitom přibývat

Věk odchodu do důchodu se prodlužuje, ale pozice lidí nad 50 let je na pracovním trhu stále komplikovaná. Starší lidé se na trhu práce potýkají s řadou předsudků, upozornili odborníci z Národního institutu SYRI v tiskové zprávě.

Současní padesátníci mají nárok na odchod do důchodu až za 15 let, systém ale neumí lidi v tomto věku zapojovat, uvedla Lucie Vidovićová. "Žijeme v paradoxní době, kdy posouváme věk odchodu do důchodu, zároveň ale děláme jenom velmi málo pro to, abychom odstranili už existující věkovou diskriminaci na trhu práce. Ta diskriminace na základě věku je mnohem vyšší než na základě pohlaví, a přesto se o tom mluví podstatně méně," uvedla Vidovićová, která se takzvaným ageismem zabývá dlouhodobě.

Úřad práce ČR evidoval na konci května v Česku 316 060 lidí bez práce, z toho 116 602 bylo ve věkové skupině 50 a více let. Ještě vyšší zastoupení mají lidé nad 50 let ve skupině těch, kdo práci marně hledají déle než rok. Takových lidí úřady evidovaly 105 017, z nichž 54 090 bylo starších 50 let.

"Padesátníci a starší se na trhu práce potýkají s řadou předsudků například s ohledem na využívání technologií, zdravotní kondici nebo flexibilitu. Tato cílová skupina však má také často velmi dobré pracovní návyky, zkušenosti a je obvykle velmi loajální k zaměstnavateli. Vidíme, že se chtějí i tyto osoby vzdělávat, pokud k tomu mají příležitost," uvedla ředitelka zaměstnanosti a EU projektů Úřadu práce Kateřina Budínová.

Podle demografky SYRI Kláry Hulíkové podíl seniorů činí aktuálně 21 procent populace a ještě poroste. "Zhruba za 15 let se dá čekat, že přijde skokovější zvýšení podílu osob ve věku 65 let a starších. A okolo poloviny století se jejich podíl odhaduje okolo 30 procent," uvedla Hulíková.

Tito lidé už dnes složitě hledají uplatnění na trhu práce, přitom bude vzhledem k udržitelnosti důchodového systému potřeba, aby pracovali co nejdéle. "Už jen proto je odmítání dnešních padesátníků ze strany zaměstnavatelů alarmující a nesmyslné," dodala Vidovićová.