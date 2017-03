Tradiční pašijové hry letos na Hradě nebudou. V katedrále herci mrznou, venku je zas moc turistů

před 53 minutami

Velikonoční pašijové hry, které měly na Pražském hradě dlouhou tradici, se letos konat nebudou. Důvodem jsou četná bezpečnostní opatření i výdaje s akcí spojené, řekl mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman. S opatřeními zavedenými na Hradě v posledních měsících to však podle něj nesouvisí. Příprava akce nabrala zpoždění kvůli pohřbu kardinála Vlka a byla plánovaná v termínu, kdy na Hrad budou mířit tisíce turistů. Kardinál Duka se tak nakonec rozhodl ji zrušit.

Praha - Tradiční pašijové hry, které se o Velikonocích hrály na různých místech Pražského hradu od 90. let, se letos konat nebudou. Podle ČTK zrušení letošního představení předcházelo množství "administrativních a bezpečnostních překážek".

Letos se měly pašijové hry hrát o Velikonoční neděli 16. dubna ve 14:30 před pražským arcibiskupstvím a jejich provedení se měl zhostit Spolek zbraslavské pašije, který je složen z ochotníků, farníků, ale i profesionálních herců.

"Pašijové hry se hrály poslední tři roky v katedrále sv. Víta, což nevyžadovalo tolik bezpečnostních opatření a také se tam nevejde tolik lidí. Jenže to už herci nechtějí, protože tam nastydli," vysvětlil Aktuálně.cz tiskový mluvčí pražského arcibiskupství Stanislav Zeman.

"Letos to poprvé mělo být venku, ale ukázalo se, že tam jsou okolnosti jako zvláštní pojištění, bezpečnostní agentura, že prognóza je asi na 15-16 000 lidí, a to všechno ještě po pohřbu Kardinála Vlka a v době Velikonoc, což by bylo příliš náročné" doplnil.

Podle něj zrušení nijak nesouvisí s bezpečnostními opatřeními, která byla nedávno na Hradě zavedena. Správa pražského hradu naopak podle mluvčího s arcibiskupstvím spolupracovala. "Nebyl to žádný šprajc, naopak z Hradu nám vyšli vstříc a snažili se navrhnout možnosti, aby se představení uskutečnilo," dodal.

"My jsme původně chtěli pašije hrát na třetím nádvoří, ale bezpečnostní komise, která to posuzovala, nám sdělila, že ten prostor k tomu není vhodný. V tu dobu tam budou proudit davy zejména asijských turistů a ten prostor je na to poměrně malý. Tak jsme to z bezpečnostních důvodů přesunuli na Hradčanské náměstí před arcibiskupství," řekl Aktuálně.cz předseda zbraslavského spolku Oldřich Vlček.

Na Hradčanském náměstí narazili pro změnu na to, že si již prostor zamluvila taneční skupina Rise-up, která tam bude předvádět tanec vzkříšení. "Nicméně my bychom se už nějak domluvili. Také jsme pozdě zažádali dopravní odbor a byly tam jisté komplikace. Celá organizace byla také poznamenána zpožděním způsobeným přípravami Vlkova pohřbu. Kardinál (Duka) tedy rozhodl, že akci letos zrušíme a uděláme pašije až napřesrok, kdy bude příprava důkladnější," dodal Vlček.

V chrámu ale představení už hrát nechce. "V katedrále už jsme to znovu nechtěli hrát, protože ač je to výsostný prostor, tak je tam strašlivá zima. Tam je celoročně 7 stupňů, a to je neúnosné. Po posledním představení nás hodně onemocnělo," řekl.

Příští rok tak prý budou organizátoři uvažovat o změně termínu, přestože Velikonoční neděle je pro ně z duchovního a symbolického hlediska ideálním datem. Letos pašijové hry zahrají alespoň 29. dubna před kostelem sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi.

Pašijové hry se v polovině 90. let hrály v bazilice svatého Jiří, byly uváděny i na čtvrtém nádvoří Pražského hradu. V posledních třech letech se konaly přímo v katedrále sv. Víta, což vítal i Dominik Duka a doufal, že se jejich tradice v katedrále zachová.

Termín pašije pochází z latinského passio, tedy utrpení, a odkazuje k utrpení Ježíše Krista před smrtí. Hry o Ježíšově životě a ukřižování na našem území mají velkou tradici a právě ony jsou jedny z nejstarších dochovaných forem divadla, které se v českých zemích, ale i po celé Evropě hrálo. Původně byly zřejmě prováděny v kostelích v rámci mší, později však byly v liturgii zakázány a přesunuly se do venkovních prostor, kde přerostly takřka v lidové divadlo.

autor: Martina Heroldová

