Ekonomika

Ministr Hladík se raduje ze změn v povolenkách ETS2. Debakl, kritizuje Havlíček

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval v úterý na sociální síti X český ministr životního prostředí Petr Hladík.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Návrhy v úterý ministrům na jednání v Lucemburku představil komisař pro klima Wopke Hoekstra. Jejich cílem je zejména stabilizovat cenu emisních povolenek.

"Úspěch pro Českou republiku! Evropská komise vyslyšela náš požadavek na úpravu systému EU ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, který vychází přesně z našich požadavků," napsal Hladík. "Díky tomu bude možné stabilizovat cenu povolenky a předcházet jejím výkyvům. Emisní povolenky tak neohrozí naše domácnosti ani drobné živnostníky, výrobce či podnikatele," dodal.

Evropská komise podle něj na ministerském jednání popsala celkově pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur za tunu oxidu uhličitého (CO₂). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne.

"Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní," řekl Hladík novinářům v Lucemburku. "Znamená to, že to negativním způsobem nedopadne na české domácnosti, firmy nebo živnostníky, což jsme dlouhodobě požadovali," dodal ministr.

Nyní by mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednávána ve zrychleném režimu a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.

Nový systém ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které ale žádaly změny systému.

Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem 19 zemí poslal právě ministr Hladík. V úterý na dopis obdržel odpověď od komisaře Hoekstry.

V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

Nařízení o povolenkách nepřijmeme, říká nová vláda

Změny v systému emisních povolenek ETS2 a návrh Evropské komise považuje první místopředseda ANO Karel Havlíček za debakl. Podle něj se úprava, jak ji v úterý EK představila ministrům na jednání v Lucemburku, neobrací ve prospěch Česka. Stanoviska EK jsou čím dál tím tvrdší a kategoričtější, řekl v úterý Havlíček novinářům po jednání hnutí ANO, SPD a Motoristů o programu budoucí koaliční vlády.

Český ministr životního prostředí Petr Hladík po jednání v Lucemburku uvedl, že EK český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 vyslyšela a představila konkrétní návrh změny legislativy.

"Platí stále stejné stanovisko, nedopustíme, aby se implementovala tato směrnice, toto nařízení do českého práva, jinými slovy nedopustíme, aby emisní povolenky byly součástí české legislativy, a to je pro nás ta nejzásadnější obrana," řekl Havlíček.

 
