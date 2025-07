Češi nyní hudrují na chladné léto. "Pletou se," vzkazuje jim klimatolog

Češi si poslední týdny stěžují na chladné léto. S jejich pocity ale nesouhlasí klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Radim Tolasz. „Naopak je teplejší, než by odpovídalo průměru,“ tvrdí.

Průměrná teplota letošních dvou letních měsíců, června a července, je podle klimatologa nižší jen o půl stupně, než je průměrná teplota aktuálního roku. "Jsme teď zhruba půl stupně nad normálem za období 1991 až 2020," prohlásil v pořadu Spotlight Aktuálně.cz Tolasz. Také podle něho prší víc, než pršívalo před lety. "Neznamená to, že by byly větší srážkové úhrny, ale naprší za kratší dobu," popisuje specifika současného léta klimatolog ČHMÚ.

Lidé si také podle Tolasze musejí přiznat, že když způsobili klimatickou změnu oni, měli by to být zase oni, kdo vše napraví. Klimatický systém zvládal díky setrvačnosti celá desetiletí růst emisí a jejich koncentrací, aniž by rostla teplota. Vědci nyní spočítali, že 60 procent antropogenních emisí skleníkových plynů systém přirozeně spotřebuje. "V uvozovkách jen těch 40 procent dělá problém. Pokud bychom snížili globální emise právě o ně, tak se ten systém začne vzpamatovávat. O tom se moc nemluví," tvrdí klimatolog ČHMÚ.

Evropa podle Tolasze svůj uhlíkový rozpočet už vyčerpala, když na něm sto let bohatla. Její současné závazky na snižování emisí skleníkových plynů by měly být příkladem, aby další země bohatly lépe než se stoprocentní závislostí na fosilních palivech. "V tomto ohledu už nevidím problém v Číně, Indii, Brazílii, Jižní Americe, teď ho vidím v Africe. Ta o tom vůbec ani nezačala uvažovat," varuje Radim Tolasz.

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-4:12 Jaký je odborný pohled na proměny klimatu v souvislosti s vlnou stížností na "chladné léto" a proč mají Češi pocit, že léto s teplotami jen lehce přes 20 stupňů je studené? Mění se u nás charakter léta a srážek?

04:12-09:40 Zvykáme si na vyšší teploty, aniž bychom si to uvědomovali? Jak se změny klimatu projevují v přirozeně teplejších oblastech? Je ještě potřeba lidi přesvědčovat, že změnu klimatu způsobuje činnost člověka?

09:40-13:43 Jak hodnotí politická opatření na snižování emisí? Je argument, že Evropa sama změnu klimatu nezastaví, správný? Mohly by pomoci společné investice do chudších regionů?

13:43-19:35 Nese historickou odpovědnost za množství emisí Evropa? Nemluví se málo o příležitostech zelené transformace? Je pozitivní, že většina Evropanů považuje klimatickou změnu za vážný problém? A proč jsou Češi pořád největší klimaskeptici?

19:35-24:24 Je pro klimatologa frustrující, že vědecká fakta často naráží na nepochopení? Uvědomujeme si dostatečně, jaké dopady mohou mít nevratné klimatické změny?

24:24-30:08 Proč je důležité přemýšlet o klimatu v dlouhodobém horizontu? Proč je nebezpečné spoléhat na to, že příroda si vždy poradí? A poradí si nakonec nějak lidstvo?