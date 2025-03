"To Fialovi nemůžeme udělat." Apatické Spolu ví, že míří k prohře, říká Michopulos

Navzdory předvolebním průzkumům může nastat konstelace, ve které vládní koalice volby vyhraje, spekuluje spoluautor podcastu Kecy a politika Petros Michopulos. Otázka podle něj spíš zní, jestli vládní strany vůbec chtějí vyhrát. "Přijdou mi apatičtí. Zabývají se věcmi, které ne úplně prioritizují jejich voliči,“ říká.

Má za to, že z volebního vítězství koalice Spolu v čele s Petrem Fialou se začíná stávat protimluv. "Nemyslím si, že bychom našli mezi voliči ODS nebo koalice Spolu moc lidí, kteří by si dnes mysleli, že Petr Fiala vyzařuje auru vítěze."

Politický glosátor tvrdí, že během posledního půl roku nemluvil z Občanské demokratické strany s nikým, kdo by byl přesvědčený, že je všechno na správné cestě. "Nevím, jestli by tihle lidé byli ochotní se spolupodílet na nějaké personální změně ve vedení strany," říká a obratem dodává, že má spíš opačný pocit.

Občanští demokraté si podle něj uvědomují, že jejich voliči jsou nespokojení, mají ale také pocit, že nahradit Petra Fialu zkrátka nemůžou. Jakákoliv změna by nicméně byla lepší než ustrnutí na místě, myslí si Michopulos. "Samotná změna je kvalitativní pokrok. Nemůžete jít do střetu s Andrejem Babišem, když máte lídra, kterého nemají rádi ani vaši voliči."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-09:12 Může se stát, že koalice vyhraje volby? Chtějí vůbec vyhrát? Je vítězství ve volbách v čele s Petrem Fialou protimluv? Myslí si členové ODS, že jde všechno správným směrem? Zklamal Petr Fiala lidi uvnitř ODS? Co si myslí Martin Kupka, Pavel Blažek a další?

09:12-20:34 Dovede si představit konstelaci, která by mohla otočit kormidlem ve prospěch vládních stran? Pomohlo by vyměnit lídra? Mohla lepší komunikace pověst Fialovy vlády zlepšit? Co pozitivního a jaké naopak chyby zůstanou za tímto kabinetem?

20:34-27:38 Čemu všemu Fiala a koalice SPOLU a STAN čelí? Jak tvrdě po premiérovi a ostatních členech vlády půjde opozice v čele s Andrejem Babišem? Dá se proti strukturovanému způsobu vedení kampaně najít nějaká úspěšná strategie?

27:38-28:55 Má smysl ve věci obrany a zahraniční politiky hledat s opozicí společnou řeč? Byla schůzka lídrů past, do které se Andrej Babiš nechytil?