Do hospody už test stačit nebude. Vláda reaguje, ale už nestíhá, míní experti

Vláda se shodla na zpřísnění opatření proti šíření covidu. Do restaurace, fitness centra nebo na koncert budou moci od pondělí jen lidé, kteří se prokážou osvědčením o očkování nebo prodělané nemoci. Oproti dřívějším vyjádřením hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se vrátí také testování ve školách. Vláda tak částečně vyslechla doporučení expertů. Už je ale pozdě, míní šéf hejtmanů Martin Kuba (ODS).

"Přístup do restaurací a podobně budou mít jen očkovaní a ti, co prodělali covid," otevřel ve čtvrtek tiskovou konferenci po jednání vlády premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Potvrdil tak plán vlády, o kterém už ve středu informoval ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Pokud kabinet záměr v pátek schválí, od pondělí 22. listopadu již nebudou testy platit jako potvrzení bezinfekčnosti. Lidé, kteří se budou chtít najíst v restauraci, zacvičit si ve fitness centru nebo jít na koncert, se budou muset nově prokázat pouze očkováním nebo osvědčením o prodělání covidu v posledních šesti měsících.

Výjimku budou mít pouze mladí do osmnácti let, lidé, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat, nebo osoby, které mají za sebou jen první dávku očkování, případně jim neuběhla čtrnáctidenní lhůta od dávky druhé. Tyto skupiny budou mít nárok na pět PCR testů zdarma za měsíc. U dětí do dvanácti let dále platí, že se prokazovat nemusí.

Tento model už je zaveden v německém Bavorsku. Premiér ale upozornil, že nejde o čistý příklad systému, pro který se vžilo označení "bavorský model". "Inspirovali jsme se jím, vybrali jsme ty věci, které jsou i v našich silách z hlediska kapacit testů a podobně," uvedl Babiš.

Vláda vyslyšela experty. Ale pozdě, říká Kuba

Vláda se shodla také na několika dalších opatřeních. Pokračovat bude plošné testování ve školách. Žáci se budou testovat každé pondělí antigenním samotestem. Povinné bude také testování neočkovaných zaměstnanců ve firmách. Na čtvrteční tiskové konferenci také zástupci vlády několikrát zdůraznili, že doporučují firmám přejít na režim home office.

V pátek bude vláda jednat dál, například o kompenzacích pro firmy nebo o navýšení nemocenské. Rozhodne také o přesném textu opatření, které ve čtvrtek oznámila. Babiš předpokládá, že nová protiepidemická pravidla budou platit do konce února, ačkoli v té době již bude vládnout nová vláda.

Přikročení k masivnímu testování ve školách a firmách doporučovali odborníci, například Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). A to dvakrát týdně ve školách a jednou ve firmách.

Ještě ve středu přitom hlavní hygienička Pavla Svrčinová mluvila o tom, že by plošné testování žáků pokračovat nemělo. Argumentovala tím, že to ani v ostatních zemích nemá dostatečný efekt na zmírnění pandemie, místo toho navrhovala testovat jen v ohniscích nákazy.

To experti kritizovali. Upozorňovali, že "bavorský model" nespočívá jen v zpřísnění pravidel bezinfekčnosti, ale zahrnuje řadu dalších opatření. "Ministerstvo se chce zaměřovat na řešení ohnisek nákazy, ale už teď se dost nestíhá. Přitom situace bude ještě horší," uvedl na sociálních sítích epidemiolog Rastislav Maďar.

MZ se chce zaměřovat na řešení ohnisek nákazy, ale už teď se dost nestíhá. Přitom situace bude ještě horší. Preventivní testování by vzniku mnoha ohnisek zabránilo a ulevilo by zahlceným kapacitám. Nemluvě o dopadu na zdraví populace, nemocnice a úmrtnost. https://t.co/zc42AvyDnv — Rasti Madar (@RastiMadar) November 18, 2021

"U většiny zaměstnavatelů musíte být očkován či testován. Ve školách masivní testování. Stoprocentní nemocenská a až devadesátiprocentní ošetřovné jako motivace nechodit nemocný do práce či školy. Více home office. Vzít jednu věc z deseti, to je takový šumavský model možná," napsal na Twitter sociolog Daniel Prokop.

Bavorský model není jen neuznávání testů. U většiny zaměstnavatelů musíte být očkován či testován. Ve školách masivní testování. 100% nemocenská a až 90% ošetřovné (motivace nechodit do práce/školy nemocný). Více home office. Vzít 1 věc z 10, to je takový šumavský model možná. /1 — Daniel Prokop (@dan_prokop) November 17, 2021

Některá doporučení expertů tak nyní vláda vyslyšela, šéf Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) ovšem upozorňuje, že tak činí se značným zpožděním. "Plošné testování ve školách jsme za kraje požadovali na začátku listopadu. Epidemii nelze zastavit, ale je možné ji brzdit. Ovšem musíte zvolit včas vhodné opatření. Nyní vláda reaguje s velkým zpožděním, což se bohužel nestalo poprvé," uvedl Kuba pro ČTK.

Kontroly častější nebudou, zůstanou jen namátkové

Odborníci také už dříve zdůraznili, že pro zmírnění epidemie je nutné, nejen aby lidé dodržovali opatření, ale aby je stát efektivně vymáhal. Hygienici a policisté vyrážejí pravidelně na kontroly, zatím ovšem nic nenaznačuje, že by se s novým systémem mělo dbát na dodržování opatření důrazněji a s větším nasazením policistů či inspektorů než doposud. Dodržování opatření hlídají namátkovými kontrolami a tak to bude i nadále.

Hlavní hygienička Svrčinová ve středu zmínila, že hygienici od zavedení opatření vyráží každý týden na 1000 až 1200 kontrol, zároveň ovšem zdůraznila, že kapacity hygieny jsou v posledních dnech značně omezené a většina stanic je na hranici svých možností.

Kvůli zvyšujícímu se počtu nakažených musely hygieny výrazně posílit trasovací týmy. Stanice také čelí zahlcení maily s dotazy příznivců iniciativy Zlatý špendlík zpěváka Daniela Landa, který vyzval k sabotáži hygien obtěžujícími zprávami. Na častější kontroly tak úřad nemá dost pracovníků.

Hlavní hygienička také uvedla, že není spokojená s výší pokut, které momentálně padají ze nedodržování povinnosti prokázat se v restauracích či u kadeřníka dokladem o bezinfekčnosti. "Opakovaně budu vyzývat k tomu, aby kontrola v případě zjištění nedostatku udělovala výrazně vyšší pokuty," řekla. Fyzické osobě hrozí sankce až 10 tisíc korun, provozovateli i tři miliony korun.

Na kontroly vyráží hygienici v doprovodu policie. Také z jejího vyjádření neplyne, že by měly s přísnějšími opatřeními přitvrdit také kontroly. "Policie ČR doposud prováděla kontrolní činnost v rámci běžného výkonu služby a tento způsob budeme realizovat i nadále. Jelikož nebudeme vyčleňovat žádné speciální síly a prostředky, tak nelze říci, kolik policistů se kontrolní činnosti obecně bude věnovat," napsal Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Ředitelka tiskového oddělení prezidia Kateřina Rendlová už dříve na sociální síti Twitter upozornila, že policie neplánuje ustoupit od stávajícího systému namátkových kontrol. "Lockdown neočkovaných nedokáže zacíleně a nepřetržitě kontrolovat ani rakouská policie. Víc než namátkové kontroly lze jen těžko očekávat i tam," uvedla.

Hygienici spolu s policisty kontrolují, zda mají hosté u sebe potvrzení o bezinfekčnosti, od začátku listopadu, kdy vláda opatření zavedla. Podle jejich vyjádření dosud nenaráželi na větší potíže, většina provozoven i hostů opatření dodržovala. Případná pochybení se řeší v přestupkovém řízení.

Kontrolujte Čtečkou, doporučuje Vojtěch. Povinné to ale není

Změna nenastane ani ve způsobu, jakým provozovatelé nebo organizátoři hromadných akcí kontrolují bezinfekčnost. Ministerstvo sice doporučuje obsluhám užívat aplikaci Čtečka, která je schopná ověřit, zda je předložené osvědčení o očkování či prodělání nemoci pravé, velká část provozoven ji ale neužívá a obsluha tak nemá jak zjistit, jestli nejde o falešný doklad.

Ministerstvo ovšem o zavedení povinné kontroly aplikací Čtečka neuvažuje. Šéf resortu Adam Vojtěch každopádně na čtvrteční tiskové konferenci požádal všechny provozovatele, aby ji užívali. "Je to velmi jednoduché. Je to aplikace, kterou si může kdokoli pořídit do mobilu. Oskenování QR kódu trvá asi sekundu," řekl a dodal, že podle jeho názoru aplikaci používá stále více provozoven.

Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík přitom upozornil, že policie při kontrole odhalí případy, když se bude snažit návštěvník kadeřnictví, kavárny či hospody prokázat falešným osvědčením o prodělání nemoci covid-19 nebo očkování. "Na kontroly platných dokladů máme vlastní nástroje a přístupy do centrálních evidencí," upozornil mluvčí možné podvodníky.

