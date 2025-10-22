Domácí

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Pracujeme s tím, že se snažíme člověka rozhýbat, říká terapeutka Hana Hniličková. "Vidíme, kde zamrzlá emoce narazí na blok a najednou ji člověk ucítí," vysvětluje s tím, že zatuhlost emoce vzniká v situaci, kdy něco cítíme, ale nechceme to cítit.
Spotlight Aktuálně.cz - Hana Hniličková | Video: Tereza Engelová

"S někým se bavím, on mě urazí a já se naštvu. Ale v ten daný moment se tím naštváním nemohu projevit nebo to dát nějak najevo - a tak to spolknu," popisuje proces. A dodává, že když se podobné emoce nahromadí, vzniká blok.

Projevovat emoce je podle Hniličkové veskrze zdravé. "Musíme ale vnímat také to, co je kolem nás. Nejsme na světě sami." Projevit naštvanost někde o samotě, třeba si bouchnout do polštáře, může v daný moment pomoct.

"Horší by bylo to spolknout a pak ještě pětkrát spolknout a potom vybuchnout uprostřed rodiny," doplňuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:43 Jak se na těle projevují nezpracované emoce a lze se naučit svému tělu naslouchat? Chodí za terapeuty lidé s přetrvávajícími potížemi, které medicína nevysvětlila?

05:43-11:49 Čemu bychom na svém těle měli věnovat pozornost? V čem spočívá psychoterapie zaměřená na celé tělo?

11:49-15:15 Proč je důležité uvědomovat si tělesné pocity? Co  Hniličkovou dovedlo k tělové psychoterapii?

15:15-20:50 Co jsou "energetické bloky" v Core Energetics? Lze z místa napětí nebo bolesti poznat typ emoce? Je pro mnoho lidí obtížné dostat se ke kořenu svých emocí a tělesných bloků?

20:50-26:14 Bijí klienti na terapii do polštáře? Je vybití vzteku zdravé? Dá se naučit s emocemi pracovat? Je intuice součástí naslouchání tělu?

26:14-32:04 Překvapuje klienty, co o sobě skrze tělo zjistí? Existují jednoduché rituály, jak se napojit na tělo a předcházet potížím?

 
Mohlo by vás zajímat

Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Expert má jasno o důvodech Babišova "zmizení". Podle něj zvolil správnou taktiku

Expert má jasno o důvodech Babišova "zmizení". Podle něj zvolil správnou taktiku

Ministr Hladík se raduje ze změn v povolenkách ETS2. Debakl, kritizuje Havlíček

Ministr Hladík se raduje ze změn v povolenkách ETS2. Debakl, kritizuje Havlíček

Špatný rozpočet použijeme jako podvozek a opravíme ho, věří Schillerová

Špatný rozpočet použijeme jako podvozek a opravíme ho, věří Schillerová
domácí Aktuálně.cz Obsah psychologie psychika zdraví pohybový aparát stres energie

Právě se děje

před 5 minutami

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům

Terapeutka: I pěst do polštáře pomůže. Spolknutá naštvanost vede k hlubším problémům
32:12
Aktualizováno před 8 minutami
Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat
2:34

Rychlé nohy, pak geniální kraťas. Noskové se i díky skvělé výměně povedl obrat

Česká tenistka postoupila do čtvrtfinále v Tokiu. Turnajová šestka porazila ve 2. kole Američanku McCartney Kesslerovou 5:7, 6:3, 6:4.
Aktualizováno před 11 minutami
Bolí to, přiznal Zacha. Boston vyrovnal při power play, přesto stihl nezískat ani bod
1:05

Bolí to, přiznal Zacha. Boston vyrovnal při power play, přesto stihl nezískat ani bod

Pavel Zacha i David Pastrňák zapsali dva body, jenže jejich celek prohrál a největší hvězdou utkání byla vyhlášena nedávná ikona Bruins.
Aktualizováno před 15 minutami
Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

ŽIVĚ
Schůzka s Putinem? "Nechci mrhat časem," odtušil Trump. Dle Kyjeva se točí v kruhu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

Vyhlásil výjimečný stav. Peruánský prezident reaguje na vlnu kriminality v Limě

Od ledna do poloviny srpna bylo v Peru zabito na 6 tisíc lidí, což je nejvyšší údaj od roku 2017.
před 35 minutami
Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Klášter za Prahou abatyše převedla na ruské podnikatele. Nově čelí obžalobě

Žena je podezřelá z toho, že neoprávněně převedla areál monastýru na sdružení ruských podnikatelů, kterému klášter v minulosti patřil.
před 56 minutami
"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

"Úmrtí kvůli vodě přibývá." V Tádžikistánu je jí dostatek, ale pitné jen málo

Pouze 41 procent z přibližně deseti milionů Tádžiků má přístup k bezpečnému zásobování pitnou vodou a 15 procent ke kanalizaci.
Další zprávy