Teploty na Šumavě v pátek vystoupaly k 20 stupňům Celsia, způsobila to inverze

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Teploty na Šumavě v pátek odpoledne vystoupaly k 20 stupňům Celsia. Na některých místech ji i překonaly. Vysoké hodnoty na horách způsobila inverze. Nejvíce naměřili v Kašperských Horách na Klatovsku, kde bylo 21 stupňů. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1967 o téměř tři stupně Celsia. Řekl to František Vavruška z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu.
Šumava, archivní foto.
Šumava, archivní foto. | Foto: Národní park Šumava

Páteční hodnoty byly nepatrně vyšší než čtvrteční teploty, které také ovlivnila na horách silná inverze. Na šumavské stanici Churáňov v pátek naměřili 19,7 stupně Celsia. Dosavadní rekord z roku 2010 měl hodnotu 17,6 stupně. Kvilda Perla v pátek zaznamenala 19,3 stupně Celsia, což představovalo překonání nejvyšší hodnoty 14,5 stupně z roku 2002. A také v Pohoří na Šumavě v Novohradských horách v pátek padl rekord. Doposud platila hodnota 14,3 stupně Celsia z roku 2020. V pátek v Pohoří na Šumavě bylo 20,7 stupně.

"Jedná se o výrazné překonání rekordů. Teplo bude ještě o víkendu, ale od pondělí by se už mělo ochladit. V příštím týdnu by mohlo i sněžit a to i v nižších polohách," řekl Vavruška.

 
