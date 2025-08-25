"Na Oscary jen s Koljou." Dokumentaristku nechává kritika zdejších režisérů chladnou

Podle režisérky dokumentu o fotografce Libuši Jarcovjákové se v Česku pořád "řeší, že vyhrál Kolja, takže musíme posílat filmy typu Kolja". Připomíná, že loni na Oscarech uspěl francouzsko-belgický snímek Emilia Pérez - kriminální transgender příběh a muzikál.
Zmínění režiséři tvrdí, že hlasování bylo netransparentní a nedemokratické. Tasovská by uvítala, kdyby předvýběrová komise byla složená z odborníků v oboru, kteří mají mezinárodní rozhled. "I samotná akademie uvedla, že jsme snad jedna z posledních zemí, kde o všech filmech hlasuje celá akademie. Je to nějaký přežitek, který chtějí změnit," prohlásila režisérka v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Tasovské připadá velmi typické, že se v Česku změn všichni bojí. "Vidím to i na vysokých školách. Já se změn vůbec nebojím," tvrdí dokumentaristka. Na otázku, zda signatářům protestu věří, že kritizují jen způsob volby, Tasovská odpovídá: "Nevím, vůbec se s nimi osobně neznám. V této chvíli se mě to osobně nedotýká."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:25 Proč si film o Libuši Jarcovjákové zaslouží pozornost diváků? Může snímek uspět na Oscarech v kategorii mezinárodní celovečerní film? Jak nečekaná nominace byla a proč mezi filmaři vyvolala takový rozruch?
04:25-08:43 Jak vnímá kritiku změny pravidel pro nominace? Proč je zastánkyní modelu, kdy o předvýběru rozhoduje užší komise? Měla by proběhnout širší debata?
08:43-13:54 Bylo doporučení pro členy akademie chybou? Mluvila Tasovská o kritické výzvě s některým ze signatářů? Bere si kritiku procesu osobně? Může tuzemská debata ovlivnit vnímání filmu u členů americké filmové akademie?
13:54-18:40 Jaké poselství film o Libuši Jarcovjákové nese? Odráží její příběh zkušenost celé generace, která nemohla být sama sebou? Snažil se ji někdo od nápadu na "film jen z fotek" odradit?
18:40-23:50 Přidává použití původních analogových fotografií na autenticitě? Jak řešila tempo a množství použitých snímků? Jak pracovala s hudbou a tichem?
23:50-28:58 Přináší film o Jarcovjákové jiný pohled na normalizaci a totalitu, než na jaký jsme zvyklí? Proč měla hlavní protagonistka i v zahraničí pocit, že to pořád ještě není ono?
28:58-31:11 Bylo těžké Libuši Jarcovjákovou přesvědčit, aby svůj příběh otevřeně vyprávěla? Jak přistupovala k intimním tématům jako přerušení těhotenství?