"Na Oscary jen s Koljou." Dokumentaristku nechává kritika zdejších režisérů chladnou

před 5 hodinami
Filmovým režisérům v čele s Ondřejem Trojanem, Václavem Marhoulem a Jiřím Mádlem se nelíbí, jak se letos vybíral snímek, který Česko posílá na Oscary. Klára Tasovská, autorka vybraného dokumentu Ještě nejsem, kým chci být, způsob volby hájí. "Připadá mi velmi typické, že se v Česku všichni bojí změn," tvrdí v pořadu Spotlight.
Podle režisérky dokumentu o fotografce Libuši Jarcovjákové se v Česku pořád "řeší, že vyhrál Kolja, takže musíme posílat filmy typu Kolja". Připomíná, že loni na Oscarech uspěl francouzsko-belgický snímek Emilia Pérez - kriminální transgender příběh a muzikál.

Zmínění režiséři tvrdí, že hlasování bylo netransparentní a nedemokratické. Tasovská by uvítala, kdyby předvýběrová komise byla složená z odborníků v oboru, kteří mají mezinárodní rozhled. "I samotná akademie uvedla, že jsme snad jedna z posledních zemí, kde o všech filmech hlasuje celá akademie. Je to nějaký přežitek, který chtějí změnit," prohlásila režisérka v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.

Tasovské připadá velmi typické, že se v Česku změn všichni bojí. "Vidím to i na vysokých školách. Já se změn vůbec nebojím," tvrdí dokumentaristka. Na otázku, zda signatářům protestu věří, že kritizují jen způsob volby, Tasovská odpovídá: "Nevím, vůbec se s nimi osobně neznám. V této chvíli se mě to osobně nedotýká." 

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:25 Proč si film o Libuši Jarcovjákové zaslouží pozornost diváků? Může snímek uspět na Oscarech v kategorii mezinárodní celovečerní film? Jak nečekaná nominace byla a proč mezi filmaři vyvolala takový rozruch?

04:25-08:43 Jak vnímá kritiku změny pravidel pro nominace? Proč je zastánkyní modelu, kdy o předvýběru rozhoduje užší komise? Měla by proběhnout širší debata?

08:43-13:54 Bylo doporučení pro členy akademie chybou? Mluvila Tasovská o kritické výzvě s některým ze signatářů? Bere si kritiku procesu osobně? Může tuzemská debata ovlivnit vnímání filmu u členů americké filmové akademie?

13:54-18:40 Jaké poselství film o Libuši Jarcovjákové nese? Odráží její příběh zkušenost celé generace, která nemohla být sama sebou? Snažil se ji někdo od nápadu na "film jen z fotek" odradit?

18:40-23:50 Přidává použití původních analogových fotografií na autenticitě? Jak řešila tempo a množství použitých snímků? Jak pracovala s hudbou a tichem?

23:50-28:58 Přináší film o Jarcovjákové jiný pohled na normalizaci a totalitu, než na jaký jsme zvyklí? Proč měla hlavní protagonistka i v zahraničí pocit, že to pořád ještě není ono?

28:58-31:11 Bylo těžké Libuši Jarcovjákovou přesvědčit, aby svůj příběh otevřeně vyprávěla? Jak přistupovala k intimním tématům jako přerušení těhotenství?

 
