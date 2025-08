Odepsaná sezona, v kempech zůstávají už jen otužilci. Chce to nabídnout něco navíc

Letošní sezonu řada provozovatelů kempů už pomalu odepisuje. Oproti loňsku ubylo několik desítek procent hostů a zachraňují to otužilí vytrvalci v chatkách, bungalovech, případně s vlastním karavanem nebo obytným vozem. Louky pro stany uprostřed sezony osiřely.

Déšť střídá oblačno, přes den chladno, voda v koupalištích se po nočním chladu nestihne ohřát. "Funguju tady už 28 let a tak špatnou sezonu nepamatuji. Louka je mokrá, takže prakticky prázdná, lidé, co měli do soboty obsazené chaty, to balí už v úterý," posteskl si Vladimír Šebek, provozovatel kempu La Rocca v západočeských Konstantinových Lázních.

Kemp, vyhledávaný zejména rodinami s dětmi, má k dispozici kromě louky pro stany a karavany a sociálního zařízení také chatky a sruby, koupaliště, restauraci a prostory pro sportovní vyžití.

Ceny letos nerostly, takže například dva dospělí s osobákem a stanem zaplatí za noc 490 korun, plus na každého 25 korun lázeňský poplatek. Což je cena na nynější poměry jedna z nejnižších.

Co kemp, to jiná situace. Oficiálně jich v Česku působí přes 500, včetně jednodušších tábořišť. Záleží na lokalitě, vybavení, nabídce a kvalitě služeb a složení klientely (cizinci versus domácí). Asociace kempů ČR odhaduje letošní pokles návštěvnosti v průměru o 20 až 50 procent.

"Loni byla pěkná sezona. Ale teď? Přírodní koupaliště zeje skoro prázdnotou, ve vodě jsou jen otužilci a hostů o několik desítek procent méně," popisuje situaci v kempu Konopáč v Heřmanově Městci na Pardubicku spolumajitelka Olga Stará.

Pro kempy je třetí čtvrtletí roku naprosto rozhodující. Na rozdíl od ostatních ubytovacích zařízení, kam hosté přijíždějí i mimo letní sezonu, kempy jsou obsazené jen od června do konce září. Loni z celkového počtu všech 1,5 milionu cizinců a domorodců, kteří využili služeb kempů, přijelo 1,1 milionu během těchto tří letních měsíců.

Ukazuje se, že k přežití kempů často už nestačí jen nabídka ubytování, sportoviště, koupaliště nebo jiná vodní plocha, kvalitní sociální zázemí. Vyplatí se i pořádání sportovních nebo kulturních akcí, které mohou přilákat kromě klasických turistů i jednorázové návštěvníky z okolí.

Kemp ranč Bystřička na Valašsku organizuje i částečně mimo hlavní sezonu třeba sraz trampů, majitelů Jeepů Willys a armádní techniky, amerických aut nebo vyznavačů country muziky.

"Bez těchto akcí bychom se neuživili. Zvlášť letos. Možná se to letos ještě otočí, ale je to zatím o ničem. Běžných hostů je zhruba o třetinu méně než obvykle," svěřil se spolumajitel ranče Bystřička Roman Stupka mladší.

"Za poslední dva roky jsme se, co se týče počasí, namlsali, jenže letos prší, je to extrémní," připomíná předseda Asociace kempů ČR Pavel Svoboda z kempu Vranovská pláž - Holiday park.

"V případě našeho kempu máme štěstí, jsme zhruba na loňském počtu hostů, ale v průměru za republiku vidíme pokles klientely o 20 až 50 procent. Projevuje se kromě toho stále víc trend poklesu útrat v gastronomii. Lidé si stále víc vaří v kempech sami," uvedl Svoboda.

Pravdou je, že host stále víc kromě standardních a kvalitních služeb, kam už patří i třeba půjčovny kol, vybavení na vodu, a běžného kempového provozu, čeká i další zpříjemnění pobytu. "Uspořádat nějaký festival, sraz veteránů, sportovní soutěž a podobně, kterých se zúčastní i lidé z nedalekého i vzdálenějšího okolí, kteří by třeba jinak do kempu nepřijeli," vysvětluje Svoboda.

"Jedna z nejdůležitějších věcí jsou moderní a čistá sociální zařízení a taky internetové připojení wi-fi. Lidé zkrátka i v kempu chtějí sledovat televizi," nabízí další recept na spokojeného hosta spolumajitelka Camping resortu Frymburk u Lipenské přehrady Tereza Wilzingová.

Ve Frymburku, kempu se zhruba 15 zaměstnanci, investovali kromě toho v poslední době do animačních programů pro děti, nových teras, nového vodního parku u 800 metrů dlouhé pláže, pořádají koncerty, v minulosti akce, jako je taneční párty nebo stezka odvahy.

K udržení hostů tady pomáhá i to, že rezervované pobyty je třeba platit předem. A rezervace na dobu sezony kemp přijímá celý rok, i v zimě. "Nečekáme, jestli někdo přijede na poslední chvíli, ale rezervacím na příští rok se věnujeme už teď. Tím pádem máme i teď plno. Převážně karavany a obytné vozy, ty narůstají. Stany tu jsou také, ale méně. Zvlášť v tomhle počasí," popisuje Wilzingová.

Pro letošek platí ceny navýšené o inflaci. To znamená v hlavní sezoně například 900 korun za jednu noc pro dvě osoby, auto, stan bez elektřiny a rekreační poplatek.