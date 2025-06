Co o vás nahlásí hotel či penzion? Ve hře divoká kombinace "nového EET" i knihy hostů

Politika razantně zasáhla do záměru státu sjednotit evidenci ubytovacích zařízení, včetně služeb jako je Airbnb, a ubytovaných hostů. Vládou schválený návrh zákona rušil klasické papírové knihy hostů. Podrobné údaje o ubytovaných lidech měli recepční zadávat do digitálního systému eTurista. Ale teď koalice ve sněmovně couvá: údaje by se měly evidovat současně elektronicky i postaru, v knize hostů.

"Dvojí evidence hostů, to by byl bizár," reagovala pro Aktuálně.cz spolumajitelka krkonošského Hotelu Luční bouda Klára Sovová.

"Za celou dobu, co jsem volila ODS, došlo k jediné úlevě, a to že se zrušila daň z převodu nemovitostí. Ale jinak je to všechno k horšímu. To, co nám provedli s režimem DPP (dohody o provedení práce), co se chystají udělat s tím eTuristou, to je neuvěřitelné. Už bych se nedivila, kdyby nám nařídili, že každého hosta máme vyfotit a vložit do nějakého nefunkčního systému," dodává podnikatelka.

V současné době zapisují hotely, penziony a kempy do knihy hostů celé jméno, celou adresu, číslo občanky nebo pasu, státní příslušnost, kdy se host ubytoval a kdy se odhlásil. Původní návrh novely zákona o podnikání v cestovním ruchu z pera ministerstva pro místní rozvoj, schválený vládou a předložený poslancům, to vše převáděl do digitálního systému eTurista a přidával ještě údaj o datu narození. Měl ovšem také přinést konec tradičních papírových knih hostů.

Jenže skutečnost, že do této databáze budou mít přístup kromě obcí, celníků a statistického úřadu i další instituce a úřady, včetně třeba tajných služeb, vyvolal bouři nevole. Příslovečný Velký bratr, tvrdí kritici. A vládní politici částečně obrátili.

Skupina koaličních poslanců načetla ve sněmovně pozměňovací návrh, podle kterého by se do systému eTurista u tuzemských hostů uvádělo jen město, kde host bydlí, a rok narození. Jenže současně má zůstat i papírová kniha hostů s vyplňováním dosavadních údajů a archivovaná nejméně šest let.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) naznačuje riziko, že by původní návrh nezískal dostatečnou podporu zákonodárců. Systém eTurista vznikl proto, aby se osobní údaje všech hostů ubytovacích zařízení, českých i těch zahraničních, schraňovaly na jednom místě, kde by byl každý přístup pečlivě zaznamenaný, zaheslovaný a musel by být patřičně zdůvodněný.

"Pozměňovací návrh je nicméně výsledkem politického kompromisu, který je nutný k zajištění dostatečné podpory zákonodárců pro novelu zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu," uvedl mluvčí resortu Roman Chrenčík.

Pozměňovací návrh zachovává z původní verze povinnost detailní identifikace každého ubytovacího zařízení, včetně platforem, jako je Airbnb, a elektronickou evidenci hostů ze zahraničí. U těch domácích se do systému eTurista uvede jen rok narození a město. Ostatní má hoteliér zapsat do nadále vedené papírové knihy, která bude sloužit obcím ke kontrole odváděných místních ubytovacích poplatků.

"Současná podoba vládního návrhu zákona příliš zasahuje do soukromí ubytovaných osob… Riziko zneužití takových informací je nadmíru vysoké," zdůvodňuje návrh změny pětice poslanců z ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, podepsané pod pozměňovacím návrhem. Cílem je podle nich vypuštění některých osobních údajů, které je ubytovatel podle původního vládního návrhu zákona povinen zapsat do registru o tuzemské ubytované osobě - aby tuto osobu nebylo možné identifikovat.

Mnoha, zejména větším, hotelům a dalším ubytovacím zařízením však vyhovovala spíš původní vládní verze. Upozorňovali, že centrální databáze umožní důslednější kontrolu úhrady poplatků obcím a přesnější přehled o ubytovaných hostech. Jejich skutečné počty totiž v současnosti část ubytovatelů kvůli "úspoře" na poplatcích zkresluje.

"Digitální evidence a současně zachování knihy hostů je další příklad plácnutí do vody, aniž bychom si uvědomili všechny souvislosti. Kdyby zůstalo jen u nově zavedené elektronické evidence a zrušila se kniha hostů, tak by to dávalo smysl. Ale takhle je to kočkopes. Nic jiného," reaguje prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek.

"To, co nyní vzniká v Poslanecké sněmovně, tedy dvojitá registrace hosta, to je celé špatně. Administrativa navíc," dodal.

Jak nakonec dopadne hlasování ve sněmovně, ke kterému má dojít nejspíš příští týden, sice nelze podle Stárka předjímat, ale politici jsou už zřejmě dohodnuti. Pak bude záležet, co na to senát. Pokud by verzi zákona podle pozměňovacího návrhu senátoři s výhradami vrátili poslancům, ti už by eTuristu v tomto volebním období nestihli znovu projednat a celý návrh by pak spadl pod stůl.