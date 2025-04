Tyto kraje rozhodnou volby: Babiše vyzve Konečná, Fialu zase Schillerová

S tím, jak jednotlivé politické strany odtajňují kandidátky, začíná být jasné, kdo a kde se s kým střetne o hlasy voličů v podzimních sněmovních volbách. Klíčem k celkovému výsledku jsou přitom čtyři kraje, ve kterých se rozdá přibližně polovina mandátů. Což si jednotlivé partaje také uvědomují – a právě do těchto českých „swing states“ nasazují svá největší esa.

Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Už tradičně se právě v těchto regionech rozhodne o tom, kdo bude skládat příští vládu. Pro ilustraci: v minulých volbách se v Praze rozdělilo celkem třiadvacet mandátů, ve Středočeském kraji šestadvacet, v Jihomoravském třiadvacet a v Moravskoslezském dvaadvacet.

Celkem se tedy v těchto čtyřech krajích z celkových čtrnácti rozdělilo 94 poslaneckých křesel z dvou set. A jen pro srovnání: třeba v Karlovarském kraji se rozdělilo jen pět mandátů, v Libereckém celkem osm. Přesně této disproporce si jsou také jednotlivé politické strany vědomy - proto své hlavní favority nasazují tam, kde se hraje o největší počty.

Praha

Česká metropole je v mnoha ohledech oproti zbytku republiky dost odlišným světem. Politicky se to projevuje třeba tím, že tu dlouhé roky dominovaly pravicové strany. Ostatně i před čtyřmi lety zde koalice Spolu brala přes čtyřicet procent, což byla ve srovnání s celkovým výsledkem (27,79 procenta) zcela mimořádná záležitost.

A nejen to: hnutí ANO, které minulé volby jen těsně prohrálo, skončilo v Praze až třetí, a to poměrně s velkým odstupem: druhá koalice Pirátů se Starosty zde získala 22,64 procenta hlasů, formace Andreje Babiše pak pouhých 17,46 procenta.

Pokud je tedy v danou chvíli hnutí ANO letos jasným favoritem voleb, právě Praha může být jediným obvodem, v němž nemá vítězství jisté. Také proto zde Babiš do voleb vyslal Karla Havlíčka, jehož vysoké pracovní nasazení je pověstné. Zřejmě nikdo jiný nedokáže objet v kampani tolik míst a potkat tolik lidí jako právě on.

Silné kandidáty zde ale mají pochopitelně také ostatní politické formace: koalici Spolu v Praze povede ministryně obrany Jana Černochová, trojku obsadil ministr zahraničí a bývalý pirát Jan Lipavský, samotné Piráty zde pak bude do voleb táhnout tandem složený z předsedy strany Zdeňka Hřiba a místopředsedkyně sněmovny Olgy Richterové.

Pokud jde o STAN, o jejich lídrovi v hlavním městě se rozhodne až o víkendu. Bude jím buď nepříliš známý Karel Dvořák, který je náměstkem ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Anebo poslanec a místopředseda Starostů a nezávislých Jan Lacina.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji se výsledky minulých voleb oproti Praze přece jen o něco víc podobaly těm celostátním. Spolu zde obdrželo 28,74 procenta hlasů, druhé hnutí ANO 24,92 procenta a třetí koalice Pirátů se Starosty 19,46 procenta. Pokud se do podzimu nestane nic nepředvídatelného, příčky na prvních dvou místech se letos prohodí - vyhraje zde hnutí ANO.

Napomoci tomu má bývalý ministr školství Robert Plaga, který se nechal Babišem zlákat k opětovnému angažmá. A je třeba říct, že pokud se někdo z minulé vlády předsedy hnutí ANO těšil respektu veřejnosti, byl to právě ministr školství. Plaga už také pomalu začíná objíždět region a scházet se s voliči. Třeba příští týden s nimi bude besedovat v obci Malé Kyšice.

Vyložená "esa" zde do voleb ale vysílají také ostatní strany: Spolu zde bude hájit ministr dopravy Martin Kupka a STAN předseda strany, ministr vnitra a dříve mnohaletý starosta Kolína Vít Rakušan. I on bude nepochybně cílit vysoko a pikantní je, že se bude o středové a liberální voliče přetahovat s Ivanem Bartošem, který s ním před čtyřmi lety upekl společnou koalici Pirátů a Starostů.

Komunisté zde pod značkou hnutí Stačilo! do voleb vysílají Janu Bobošíkovou. Ta sice ve volbách uspěla naposledy před více než dvaceti lety, v roce 2004 - a to se v mezičase zúčastnila snad každého typu voleb včetně té prezidentské - přesto je však potřeba počítat s tím, že bude hodně vidět a slyšet.

Jihomoravský kraj

Volby na jižní Moravě jsou tradičně v něčem atypické: spolu se Zlínským krajem jsou jedinou oblastí, kde se dlouhodobě daří lidovcům. Podobně jako dokáže na Zlínsku své soupeře válcovat Jiří Čunek, se to loni podařilo v krajských volbách na jižní Moravě i Janu Grolichovi.

Což se jistě projeví také ve volbách sněmovních. Lidovce zde ze druhého místa na kandidátce Spolu povede ministr životního prostředí a bývalý náměstek brněnské hejtmanky Markéty Vaňkové Petr Hladík. A lze čekat, že nejen on, ale všichni lidovci, budou spoléhat na preferenční hlasy.

Navíc jsou v Jihomoravském kraji dlouhodobě spíše slabší Starostové a nezávislí, což lze říci také o Pirátech. Znamená to jediné: souboj na jižní Moravě bude bitvou dvou nejsilnějších volebních formací. Všechny ostatní politické strany budou spíše přihlížet.

Za hnutí ANO zde bude kandidovat bývalá ministryně financí Alena Schillerová, jejíž kampaň je už nějakou dobu v plném proudu, a lídrem koalice Spolu na jižní Moravě není nikdo jiný než premiér a předseda ODS Petr Fiala. Původně se sice spekulovalo, že by mohl vést kandidátku v Praze, to ale odmítl. Je doma v Brně a chce se tam porvat o co nejlepší výsledek.

Moravskoslezský kraj

Stejně jako v Praze dlouhé roky dominovala pravice, byla vždy politickým hegemonem Moravskoslezského kraje levice. Jeden příklad za všechny: ve sněmovních volbách v roce 2006 zde sociální demokraté brali 40,54 procenta hlasů, komunisté pak necelých čtrnáct. V součtu zde tedy tradiční levicové formace volilo bezmála pětapadesát procent voličů.

Také proto zde za hnutí ANO kandiduje jeho předseda Andrej Babiš. Protože pokud platí předpoklad politologů, že bývalí voliči levice aktuálně nejvíc preferují hnutí ANO, je prakticky jisté, že právě tady bude mít vůbec nejlepší výsledek. A Babišovým cílem jistě bude atakovat třeba i zisk padesáti procent hlasů.

Zrovna tak je ale pravděpodobné, že zde bude nejspíš kandidovat předseda SPD Tomio Okamura a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. To oni dva se pokusí Babiše obrat o protestní hlasy a je vcelku pravděpodobné, že se jim to v nějaké míře také povede. Zcela jinou výchozí pozici zde mají středové a pravicové formace.

Ovšem ani vládní koalice Spolu nemíní nic podcenit: jako její lídr zde do voleb půjde ministr financí Zbyněk Stanjura. A pokud je výhodou Babiše, že během kampaně nepochybně objede se svým "obytňákem" každou obec, pro Stanjuru zase hovoří to, že z Moravskoslezského kraje, stejně jako Konečná, pochází.