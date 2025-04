Černochová a Havlíček čekají na soupeře od Rakušana. Zatím vede překvapivý kandidát

Zatímco Spolu či hnutí ANO nasazují do parlamentních voleb v Praze jako lídry co nejsilnější jména, v případě STAN tomu tak zatím není. Když Aktuláně.cz zjišťovalo, jak vypadá výběr lídra v hnutí Víta Rakušana, zjistilo, že zatím vede veřejnosti neznámý Karel Dvořák. Boj o to, kdo se utká s Karlem Havlíčkem (ANO) či Janou Černochovou (Spolu), ale bude ještě tvrdý. A nelze vyloučit překvapení.

"Z dvaadvaceti sněmů STAN, které zatím proběhly, by mě šestnáct rádo vidělo na prvním místě," potvrdil informace Aktuálně.cz Karel Dvořák, který není širší veřejnosti známý. Což ale neznamená, že by nebyl politicky aktivní, v posledních letech je dokonce náměstkem ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS).

Z důvěryhodných informací vyplývá, že Dvořák je na sněmech hodně aktivní, mnohé osobně navštěvuje a vystupuje tam s projevy. Navíc se může pochlubit velkým počtem sesbíraných podpisů na podporu své kandidatury, což letos hraje v boji o místa na kandidátce poměrně důležitou roli. "Mám přes 1200 podpisů, obával jsem se trochu toho, že budu vést kampaň v zimě, kdy je brzy tma, ale nakonec to bylo moc prima, navíc člověk slyšel zpětnou vazbu od lidí," uvedl Dvořák.

Spolustraníky se snaží přesvědčit mimo jiné tím, že Praha potřebuje ve sněmovně silný hlas, "který bude neúnavně hájit spravedlnost, právní stát a práva každého jednotlivce". Zároveň jim tvrdí, že poslední tři roky jako náměstek ministra spravedlnosti pracoval na různých reformách, od zavedení soudních sociálních pracovníků po redefinici znásilnění a ochranu zranitelných osob.

Přestože není tak známý a ve vysoké politice by byl nováčkem, podle svých slov se nebojí být případně jedničkou kandidátky. A jít mimo jiné proti Černochové, Havlíčkovi nebo třeba Olze Richterové, která patrně povede v Praze Piráty.

"Jsou to všechno kandidáti, kteří mají nějakou známost a zkušenost, ale na druhé straně myslím, že já a hnutí STAN máme voličům co nabídnout. Navíc volby by neměly být jenom soutěží sympatií a voliči určitě chtějí víc než jen známé tváře," míní Dvořák a dodává, že bude lidem vysvětlovat, jak chce řešit problémy Česka i jaký je jeho osobní příběh.

Měl bych být jedničkou, říká poslanec Lacina

Dvořákovým hlavním soupeřem je poslanec STAN Jan Lacina, který je i místopředsedou hnutí. Z jeho slov pro Aktuálně.cz vyplývá, že souboj o první místo v Praze rozhodně nevzdává a věří, že nakonec povede kandidátku on.

"Pro to, abychom udělali v Praze co nejlepší výsledek, jsem přirozenou jedničkou já. Nemyslím to nijak nafoukaně, ale jsem přesvědčen, že pro to mám všechny předpoklady. Nejenže jsem místopředsedou strany, ale při minulých volbách jsem měl celorepublikově z tisíců kandidátů dvanáctý nejlepší výsledek podle preferenčních hlasů, zároveň jsem řídil kampaň a jako lídr jsem vytáhl do sněmovny další tři kandidáty. Navíc jedničkou by měl být někdo, o kom je nějaké širší povědomí," sdělil Lacina, jehož jméno často zaznívá například v souvislosti s Českou televizí, protože patřil mezi hlavní podporovatele navyšování poplatků ČT a Českému rozhlasu.

Pokud jde o samotnou kampaň STAN, Lacina říká, že ji řídil nejen v roce 2021, ale už ve volbách v roce 2017. "Považuji za důležité i to, že chodím často do televizních debat, znám i řadu protikandidátů z jiných stran," přidává další důvody, které podle něho mohou STAN v hlavním městě prospět. Uznává přitom, že více nominací má zatím Karel Dvořák. "Rozhodující bude ale opravdu sobotní sněm. Jdu prostě do toho, budu usilovat o místo lídra. Buď se to stane, a když se to nestane, tak úplně v pohodě, soustředím se na co nejlepší výkon v kampani," ujišťuje Lacina.

Tvorba pražské kandidátky je zajímavá také proto, že právě v hlavním městě zájemci nejvíce využili výzvu Víta Rakušana, aby sbírali podpisy na svou podporu. Vybojovali si tak naději, že by se případně mohli dostat na kandidátku - jako se to podařilo před několika dny učitelce Janě Valdrové Kyselové, o níž informovalo Aktuálně.cz v pondělí.

"Určitě jsem také pro to, abychom dali na kandidátku někoho, kdo chodil po ulici a sbíral podpisy," říká Lacina a jednoho člověka jmenuje - studenta práv Vojtěcha Ludvíka. "Já bych ho klidně viděl do desátého místa. Navštívil řadu oblastních sněmů," ocenil ho poslanec. Podobných občanských kandidátů mimo STAN je ale více, Aktuálně.cz mluvilo například s Janem Němečkem, který nasbíral několik stovek podpisů a pravidelně navštěvuje všechny sněmy. "Kdybych se do sněmovny dostal, chtěl bych se věnovat především zefektivnění státní správy pomocí umělé inteligence či boji proti dezinformacím, což je něco, čím se zabývám dlouhá léta," upozornil.

Vítěz sobotního sněmu pražského STAN má téměř jisté místo jedničky na kandidátce, byť stoprocentní jistotu ještě mít nebude. Definitivně totiž bude krajské kandidátky schvalovat vedení hnutí. To může udělat změny lídrů třeba proto, že bude chtít na 1. místo co nejznámější tváře. Takové zásahy jsou ale ve STAN zcela výjimečné, protože vedení dává krajům velkou samostatnost v rozhodování.