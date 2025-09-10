Domácí

Svoboda by mohl letět do vesmíru koncem roku 2027. Čeká se, co na to NASA

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Konec roku 2027 je předběžný termín, kdy by český astronaut Aleš Svoboda mohl letět do vesmíru. Mise s případnou českou účastí je nyní ve fázi čekání na to, až americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vybere firmu, která dopraví posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) a zajistí další organizační záležitosti.
Major Aleš Svoboda, Český vojenský pilot, ESA Reserve Astronaut.
Major Aleš Svoboda, Český vojenský pilot, ESA Reserve Astronaut. | Foto: České cesty do vesmíru

ČTK to řekl Svoboda, jenž se ve francouzském Bordeaux účastní další fáze výcviku.

Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Uspěl v konkurenci bezmála 22.600 lidí. Intenzivní příprava mu začala koncem loňského roku v Kolíně nad Rýnem. Výcvik zahrnoval například základy biologie, trénink přežití v zimě nebo adaptaci těla na stav beztíže. Před týdnem zahájil druhou část základní přípravy.

"Máme blok zaměřený na rakety, kosmické prostředky nebo řízení orbitálních letů. V Bordeaux nyní trénujeme stav beztíže při parabolickém letu. Dále nás čeká výcvik přežití v Baltském moři a pak i část věnovaná anatomii, fyziologii, ale i fotografování a videu," uvedl Svoboda. Výcvik se mu zamlouvá stále víc. "Začali jsme hodně obecnými úvody, ale postupně se čím dál víc věnujeme tomu, co souvisí přímo s kosmickým letem," dodal.

Související

Jsme mnohem lepší než Češi, vzkazují Chorvati. V Praze chtějí "všechno vyřešit"

World Cup - European Qualifiers - Group L - Croatia v Czech Republic

Závěrečná část základního výcviku se uskuteční příští rok na jaře. Další přípravu by Svoboda absolvoval poté, co se rozhodne o české misi k ISS. "Teď se čeká, až NASA vybere firmu. Poté bude vznikat čtyřčlenná posádka a bude bližší představa o datu mise. Nyní je předběžný termín konec roku 2027. Zhruba půl roku před tím by se posádka začala připravovat konkrétně na svůj let," sdělil.

Česká vláda schválila misi astronauta s náklady dvě miliardy korun v květnu. Americká společnost Axiom Space následně informovala, že se na ni kvůli letu Svobody obrátilo české ministerstvo dopravy. Kromě Axiomu se mluví také o firmě Vast. "NASA už měla rozhodnout, očekávali jsme to v květnu nebo červnu. Možná to souvisí s tím, že má nyní úřad prozatímního ředitele," míní brněnský astronom Jiří Dušek, jenž se podílí na projektu Česká cesta do vesmíru.

Kromě výcviku Svobody se v mezičase připravují také experimenty pro vesmírnou misi. Ministerstvo dopravy jich už dříve vybralo 14. "Vyhodnocuje se jejich smysluplnost a realizovatelnost. Finální slovo má ESA. Oznámení, které pokusy se uskuteční, je v plánu na druhou polovinu října při festivalu Czech Space Week, " dodal Dušek.

Projekt Česká cesta do vesmíru zahrnuje také několik aktivit zaměřených na mládež, díky čemuž podle Duška vnímá veřejnost vynaložené náklady kladně. "Kdyby to bylo jen o letu jednoho člověka do vesmíru, tak se o tom můžeme bavit. Ale projekt má i motivovat mladé lidi k zájmu o vědu a techniku. Bez absolventů technických oborů a vědců nemůže svět fungovat. Kromě toho může pomoci už současným odborníkům, kteří díky experimentům získají další znalosti," poznamenal.

 
Mohlo by vás zajímat

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění
domácí Aktuálně.cz Obsah NASA Česko vesmír

Právě se děje

před 13 minutami
Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují.
před 30 minutami
Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Cílem je zlepšit ekonomiku divadla, a to prostřednictvím nového repertoáru a pravděpodobně i spoluprací s jinými divadly.
před 41 minutami
"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

"Píše každé na okruhu." Tenisem hýbe dánský "Casanova", Rusky popsaly jeho návrhy

Vypadl z první desítky, na grandslamech se mu nedaří prorazit. Mladý dánský svéráz Holger Rune více než tenisem baví fanoušky milostnými příběhy.
Aktualizováno před 41 minutami
Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

Spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.
před 44 minutami
Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Nepřiznanou koalicí jsou podle soudu v Brně zřejmě i Piráti se Zelenými

Soud sice návrhu nevyhověl, Stačilo! ale za koalici označil, stejně tak i v jiných usneseních SPD.
před 52 minutami
"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

"Stát drží pohromadě armáda, vláda nefunguje." Horolezec přibližuje chaos v Nepálu

Horolezec Jan "Tráva" Trávníček v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje situaci v Nepálu, který se po násilných protestech propadl do chaosu.
před 52 minutami
Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Nedostal dědictví, závěť se po 16 letech našla. Teď má muž šanci na odškodnění

Závěť se objevila až po 16 letech. O nároku na náhradu od státu musí znovu rozhodnout Městský soud v Praze.
Další zprávy