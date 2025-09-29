Domácí

Svár o miliardové odškodné. Soud smetl českou stížnost v kauze Diag Human

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Londýnský odvolací soud odmítl žádost o svolení k odvolání podané ve sporu o odškodné mezi Českem a podnikatelem Josefem Šťávou v kauze Diag Human z 90. let. Ministerstvo financí opatření považuje za očekávaný krok, ve sporu hodlá dál pokračovat. Naopak společnost Diag Human vnímá rozhodnutí jako konečné a nárok na vyplacení miliardového odškodného Šťávovi je podle ní vykonatelný.
Josef Šťáva (archivní foto).
Josef Šťáva (archivní foto). | Foto: Hospodářské Noviny

Šťáva chce po Česku odškodné za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Přesná hodnota není s ohledem na úroky jistá. Londýnský soud se případem začal zabývat poté, co se Česko odvolalo proti výsledku arbitráže z roku 2022. Šťávův nárok soud potvrdil na konci července, Česko počátkem září podalo proti rozhodnutí opravný prostředek.

Související

Soud potvrdil miliardy od státu pro Josefa Šťávu v kauze Diag Human

Josef Štáva, Diag Human, krevní plazma

"Postup londýnského odvolacího soudu, tedy že odmítl žádosti o svolení k odvolání podané Diag Human SE i Českou republikou, není pro nás při elementární znalosti anglického právního systému nikterak překvapivý. Odvolací soud totiž standardně odmítá dát svolení k odvolání, aby tak umožnil samotnému anglickému nejvyššímu soudu vybrat si, kterými odvoláními se bude zabývat," sdělil dnes ČTK Ondřej Macura z tiskového odboru ministerstva financí.

"Obě strany nyní mohou požádat anglický nejvyšší soud o svolení k odvolání ve lhůtě do 23. října 2025 a ČR tak rozhodně učiní. Nejvyšší soud následně rozhodne, zdali svolení k odvolání vyhoví či nikoliv. Toto rozhodnutí se dá očekávat v průběhu několika měsíců," doplnil Macura.

Diag Human naopak považuje při za ukončenou. "Rozsudek ve prospěch pana Josefa Šťávy je tak potvrzen jako pravomocný a s okamžitou platností vykonatelný," uvedla společnost v tiskovém prohlášení v reakci na rozhodnutí soudu.

Související

Muž, který "proslavil" plzeňská práva, vysoudil tři miliony za kauzu Diag Human

Autogramiáda Milana Kindla

Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.

 
Mohlo by vás zajímat

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře
4:34

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů
domácí Aktuálně.cz Obsah Diag Human odškodnění arbitráž

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Dluhopisy s hodnotou 10.000 korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let.
před 4 minutami
Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře
4:34

Není důvod, aby mě nejmenoval, řekl Babiš po schůzce s Pavlem. Diví se nižší podpoře

Aktuálně.cz se mluvilo s předsedou ANO Andrejem Babišem po jeho ranní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem. Ten se ho ptal na jeho možný střet zájmů.
Aktualizováno před 7 minutami
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

ŽIVĚ
Evropa si válku s Ruskem nemůže dovolit, holedbá se Medveděv. Straší atomovkami

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Českou ambasádu v Moskvě pomalovali vulgárními nápisy. Jsou v češtině

Budovu českého velvyslanectví v Moskvě někdo pomaloval vulgárními obrázky a nápisy v češtině.
před 32 minutami
Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Vize Česka: Méně státu, více svobody. Ať si žába politiky přestane lebedit, píše Jakl

Nemyslím, že současná společenská, politická a sociální situace v naší republice je dobrá, píše pro Aktuálně.cz publicista Ladislav Jakl.
před 36 minutami
Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

Kreml po volební prohře útočí na Moldavsko. Kišiněvu vyslal temný vzkaz

V hlasování zvítězila proevropská Strana akce a solidarity (PAS). Mluvčí Kremlu prohlásil, že vyjadřovat se k výsledkům voleb je předčasné.
před 47 minutami
Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Poslední průzkum: menší z expartnerů nabírá na síle, fatální propad Motoristů

Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta, stejně jako v srpnu.
Další zprávy