Šťáva chce po Česku odškodné za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Přesná hodnota není s ohledem na úroky jistá. Londýnský soud se případem začal zabývat poté, co se Česko odvolalo proti výsledku arbitráže z roku 2022. Šťávův nárok soud potvrdil na konci července, Česko počátkem září podalo proti rozhodnutí opravný prostředek.
"Postup londýnského odvolacího soudu, tedy že odmítl žádosti o svolení k odvolání podané Diag Human SE i Českou republikou, není pro nás při elementární znalosti anglického právního systému nikterak překvapivý. Odvolací soud totiž standardně odmítá dát svolení k odvolání, aby tak umožnil samotnému anglickému nejvyššímu soudu vybrat si, kterými odvoláními se bude zabývat," sdělil dnes ČTK Ondřej Macura z tiskového odboru ministerstva financí.
"Obě strany nyní mohou požádat anglický nejvyšší soud o svolení k odvolání ve lhůtě do 23. října 2025 a ČR tak rozhodně učiní. Nejvyšší soud následně rozhodne, zdali svolení k odvolání vyhoví či nikoliv. Toto rozhodnutí se dá očekávat v průběhu několika měsíců," doplnil Macura.
Diag Human naopak považuje při za ukončenou. "Rozsudek ve prospěch pana Josefa Šťávy je tak potvrzen jako pravomocný a s okamžitou platností vykonatelný," uvedla společnost v tiskovém prohlášení v reakci na rozhodnutí soudu.
Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.