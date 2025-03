Superúředník nezákonně trvá na vyhazovu diplomatky, která odhalila kšeftování s vízy

Nejvyšší státní tajemník nerespektuje pravomocný rozsudek soudu. Vyplývá to z dokumentů, které má Aktuálně.cz k dispozici. Takzvaný superúředník nesplnil pokyny soudu k vyřízení profesního uplatnění diplomatky. Jde o bývalou konzulku, kterou ministerstvo zahraničí odstavilo poté, co upozornila na podezřelé vydávání víz. Jedná se o první případ whistleblowingu v tuzemské diplomacii.

Jindřich Fryč je nejvyšším státním tajemníkem téměř dva a půl roku, jako takový je součástí vedení ministerstva vnitra. Je vrcholným manažerem státní správy. Minulý týden ale podle zjištění Aktuálně.cz dostal vážnou zprávu od Městského soudu v Praze. Instance mu oznámila, že nerespektuje její pravomocný rozsudek.

Žalobu na superúředníka podala někdejší konzulka v Maroku Jana Chaloupková. Roku 2019 ji Černínský palác stáhl do Česka poté, co resort upozornila na možné machinace při vydávání víz. Popsala, že vedení ambasády chtělo schvalovat jejich vydání za úplatu. Diplomatka má za to, že její odstavení bylo odvetou ministerstva za to, že se ozvala.

Její postavení mimo službu schválila personální ředitelka pro státní službu ministerstva vnitra Martina Postupová. Chaloupková se proti tomu úspěšně bránila žalobou. Její profesní uplatnění měl napodruhé vyřídit zmíněný Jindřich Fryč. Také on však nechal diplomatku odstavenou. Městský soud v Praze minulý týden v neveřejném řízení rozhodl, že tak učinil nezákonně.

Dva úkoly, které Fryč nesplnil

"Žalovaný (Fryč) zatížil rozhodnutí vadou spočívající v podstatném porušení ustanovení o řízení před správním orgánem, které mělo za následek nezákonné rozhodnutí (…), neboť nerespektoval závazný právní názor vyslovený v předchozím rozsudku," stojí ve verdiktu z 26. února, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Nejvyšší státní tajemník dostal původním rozsudkem dva úkoly. Za prvé měl prověřit, zda Chaloupkové náleží status oznamovatele. Ten podle evropského a tuzemského práva zaslouží ochranu před odvetným opatřením. Třeba jako je odvolání z funkce. Současně měl zvážit, jestli nenabídne Chaloupkové jiné místo. Nic z toho však neudělal.

"Nejprve konstatoval, že mu není zřejmé, které oznámení žalobkyně má posoudit jako způsobilé pro status (…) oznamovatelky. Současně však sdělil, že prvotní oznámení nastalo již v roce 2019 a poukázal rovněž i na další žalobkyní učiněná oznámení. Výše uvedená tvrzení však vedle sebe nemohou vzhledem k jejich rozpornosti obstát," popisuje soud.

Soudce Milan Tauber vytkl Fryčovi, že jeho závěr je nesrozumitelný. Proto se musel zrušit. Superúředník navíc ve svém rozhodnutí polemizoval s původním rozsudkem. Podle soudce mu to ale nepřísluší, zvlášť když měl za úkol zjistit, zda se má s Chaloupkovou "zacházet jako s oznamovatelkou protiprávních činů".

"Zvažujeme kasační stížnost"

Fryč selhal i v posouzení, zda se může Chaloupková vrátit do služby na jiné pozici. A pokud to možné není, měl odůvodnit, proč se diplomatka na takové místo nehodí, případně proč ho obsadil někým jiným. Podle Fryče ji nebylo možné zařadit jinam, jenže k tomu dospěl na základě personálního stavu resortu v dubnu 2022.

Právě v té době tehdejší tajemník Černínského paláce Miloslav Stašek rozhodl o odstavení Chaloupkové, což posléze potvrdila personální ředitelka pro státní službu ministerstva vnitra. Soudce Tauber Fryče upozornil, že měl samozřejmě prověřit aktuálně volné posty, nikoliv v době před několika lety. Také v tomto tedy postupoval nezákonně.

"Soud zdůrazňuje, že (původním) rozsudkem bylo žalovanému uloženo, aby identifikoval okruh aktuálně volných či uvolněných služebních míst a označil ta, která jsou pro převedení žalobkyně vhodná," popsal soudce, co superúředník nesplnil. Rozsudek z minulého týdne je pravomocný. Fryč na jeho základě dostal dva totožné úkoly jako předtím.

Na žádost redakce o stanovisko vnitra k verdiktu popisujícímu Fryčovo selhání mluvčí ministerstva Hana Malá reagovala, že superúředník případ Chaloupkové opět prověří. "Zvažujeme důvody pro podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku, neboť se s jeho závěry neztotožňujeme," dodala. Případná stížnost nemá odkladný účinek.

Návrat do Maroka nebo post velvyslankyně

"Rozsudek mne potěšil. Domnívám se ale, že by se vše mělo řešit v rámci úřadů, které k tomu mají i personální vybavení. Zatěžovat soudy je nehospodárné a zbytečné. O záměrném protiprávním konání ani nemluvě, k tomu by v demokratickém státu, jenž je členem EU, nemělo vůbec dojít," sdělila Aktuálně.cz k vývoji své věci Chaloupková.

Je přesvědčená, že pokud tentokrát bude Fryč postupovat spravedlivě, zařadí ji zpět do služby. V ideálním případě by však měl superúředník podle ní případ vrátit do Černínského paláce. "Rozmisťování pracovníků v rámci ministerstva zahraničí je spíše v kompetenci státního tajemníka ministerstva zahraničí a jeho sekce," je přesvědčená Chaloupková.

Ráda by se vrátila na místo konzulky v Maroku, případně by uvítala místo velvyslankyně. Právě takové bylo poslední doporučení jejího nadřízeného v době, než ji Černínský palác stáhl z Maroka. Ministerstvo zahraničí se ke kauze staví zdrženlivě. "Je nezbytné vyčkat na další, zejména procesní postup nejvyššího státního tajemníka v této věci," sdělila už dříve mluvčí resortu Mariana Wernerová.

V době podezřelého vydávání víz řídil ambasádu v Maroku Viktor Lorenc. Podle Chaloupkové to byl on, kdo nelegální kšefty s vízy kryl. Kontrola z Černínského paláce však podezření nepotvrdila. A to navzdory zvukové nahrávce, na níž Lorenc mluvil o tom, jak má na vízech zájem marocký podnikatel Ahmed Bahdou, který za jeden udělený doklad inkasuje od zájemců čtyři tisíce eur (zhruba sto tisíc korun).